Na noże 2 – kiedy premiera kryminału z gwiazdorską obsadą? Gdzie obejrzeć szaloną czarną komedię?

Premiera jednej z najciekawszych komedii tego roku już za chwilę, a my zbieramy wszystkie informacje na jej temat. Gdzie i kiedy można zobaczyć Glass Onion: Film z serii Na noże? Kto tym razem pojawia się w obsadzie?

Na noże 2 – najważniejsze informacje

Glass Onion (ang. Szklana cebula) to kontynuacja Na noże – kinowego przeboju z 2019 roku. Prawa do sequeli filmu nabył Netflix i kolejne części serii będą ukazywały się właśnie na tej platformie.

Fabuła

Na razie Netflix ujawnił bardzo mało informacji na temat Na noże 2. Z całą pewnością akcja będzie rozgrywać się w Grecji. Jako główny bohater powróci detektyw Benoit Blanc, który będzie musiał znaleźć mordercę w gronie bogatych i barwnych osobistości. Według Johnsona historia będzie opowiedziana w zupełnie inny sposób niż w części 1, pojawi się też większa liczba morderstw. Film będzie oczywiście nawiązywał do kryminałów Agathy Christie, ale również do filmu z 1973 roku pt. Ostatnie słowo Sheili.

Enigmatyczny tytuł filmu pochodzi od piosenki zespołu The Beatles. Według Riana Johnsona w drugiej części Na noże, w jednym z monologów Blanc tworzy dziwną metaforę – scenarzyście bardzo zależało, by zawierała ona nawiązanie do szkła. Za inspirację posłużyła w końcu piosenka Johna Lennona pt. Szklana cebula, napisana, by zakpić z fanów szukających głębokiego znaczenia w utworach zespołu.

Data premiery

Premiera Glass Onion: film z serii Na noże odbędzie się 23 grudnia 2022 roku.

Obsada

Pierwsza część Na noże mogła pochwalić się plejadą znakomitych aktorów. Choć nikt z nich raczej nie pojawi się w części drugiej, Glass Onion pod względem obsady prezentuje się równie imponująco.

W filmie pojawią się:

Daniel Craig – detektyw Benoit Blanc

– detektyw Benoit Blanc Edward Norton – Miles Bron, geniusz technologiczny

– Miles Bron, geniusz technologiczny Kate Hudson – Birdie Jay, fashionistka

– Birdie Jay, fashionistka Dave Bautista – Duke Cody, gwiazdor YouTube'a

– Duke Cody, gwiazdor YouTube'a Kathryn Hahn – Claire Debella, gubernatorka Connecticut

– Claire Debella, gubernatorka Connecticut Madelyn Cline – Whiskey, dziewczyna i asystentka Duke'a

– Whiskey, dziewczyna i asystentka Duke'a Jessica Henwick – Peg, asystentka Birdie

– Peg, asystentka Birdie Janelle Monáe – Cassandra ‘Andi’ Brand, przedsiębiorczyni

– Cassandra ‘Andi’ Brand, przedsiębiorczyni Leslie Odom Jr. – Lionel Toussaint, naukowiec

– Lionel Toussaint, naukowiec Ethan Hawke

Zdjęcia

Do tej pory Netflix zaprezentował dwa zdjęcia z Na noże 2:

fot. Netflix fot. Netflix

Barwni bohaterowie na nowych zdjęciach z filmu (30.08.2022)

Gwiazdorska obsada Na noże 2 zapowiada barwną menażerię postaci. Dzięki Empire Magazine mamy okazję po raz pierwszy dokładnie przyjrzeć się bohaterom Szklanej cebuli. Magazyn opublikował właśnie trzy fotografie z filmu.

fot. Empire Magazine fot. Empire Magazine fot. Empire Magazine

Na pierwszej z nich możemy zobaczyć Kathryn Hahn, Leslie Odoma Jr. i Kate Hudson pilnie przyglądających się czemuś w telefonie. Drugie zdjęcie przedstawia z kolei Hahn i Janelle Monáe w trakcie kłótni, a trzecie – coś, co wygląda na konfrontację między postaciami Edwarda Nortona a Dave'a Bautisty.

Wciąż nie znamy zbyt wielu szczegółów fabuły, ale wygląda na to, że Rianowi Johnsonowi znowu udało się stworzyć grupę wyrazistych bohaterów.

Na noże 2 z pierwszym trailerem! (08.09.2022)

Po długim oczekiwaniu do sieci wreszcie trafiła pierwsza zapowiedź Glass Onion: film z serii Na noże. Dzięki krótkiemu, acz brawurowo zrealizowanemu teaserowi możemy przyjrzeć się głównym postaciom tej kryminalnej opowieści:

Wygląda na to, że akcja filmu tym razem będzie rozgrywać się na egzotycznej wyspie, na którą bohaterowie dotrą luksusowym jachtem. Gruba niedopasowanych, chimerycznych bohaterów będzie musiała nie tylko znieść swoją obecność, ale w dodatku zmierzyć się z dziwną układanką i stawić czoło mordercy. Oczywiście pomoże im w tym niezawodny Benoit Blanc – genialny detektyw z szalonym akcentem i skłonnością do nietypowych metafor.

Zaproszenie na egzotyczną wyspę, czyli nowy klip z Na noże 2! (27.09.2022)

Z okazji tegorocznego TUDUM Netflix opublikował krótki, ekskluzywny fragment Glass Onion. Do obejrzenia klipu zachęca sam Rian Johnson, czyli reżyser filmu:

Przy okazji klip rzucił trochę więcej światła na fabułę Na noże 2. Jak się okazuje, grupa przyjaciół została zaproszona na egzotyczną wyspę przez swojego przyjaciele, Milesa, który najwyraźniej jest wielkim fanem łamigłówek. Zaproszenie dostarczono ukryte w ekstrawaganckiej układance, zaś w rezydencji Milesa na gości ma czekać jeszcze jedna zagadka: przyjaciele będą mieli za zadanie rozwikłać tajemnicę śmierci swojego gospodarza... Oczywiście na tej misji nie będą osamotnieni: towarzyszyć im będzie niezrównany detektyw Blanc.

Ekipa gotowa na imprezę w nowym teaserze Glass Onion (11.10.2022)

Drugą część Na noże otrzymamy dopiero pod choinkę, ale już teraz możemy podejrzeć film za sprawą nowego teasera. Krótka zapowiedź rzuca nieco światła na gospodarza bohaterów – Miles Brona, który na rajskiej wyspie postanowił urządzić zabawę w śledztwo w sprawie własnej śmierci. W rolę ekscentrycznego bogacza wciela się dawno niewidziany Edward Norton.

Jak łatwo się domyślić, coś w całej zabawie pójdzie nie tak i Benoit Blanc znów będzie miał ręce pełne roboty. Na dekadenckiej imprezie w towarzystwie zblazowanych bogaczy zapewne ukrył się morderca, a goście milionera staną się obiektami łowów.

Na noże 2 – bohaterowie na plakatach z intrygującym napisem (19.12.2022)

Wyczekiwana premiera najnowszego filmu Riana Johnsona już w ten piątek, a my przyjrzeliśmy się nowym plakatom promującym film. Przedstawiają one poszczególnych bohaterów kryminału, którym przypisano poszczególne litery z tytułu filmu. Jeśli jesteście ciekawi, jak prezentuje się obsada Glass Onion, zajrzyjcie do poniższej galerii.

Na noże 2 – plakaty postaci

Na noże 2 – plakaty postaci ( ) × Daniel Craig jako Benoit Blanc Daniel Craig jako Benoit Blanc G fot. Netflix Kate Hudson jako Birdie Jay Kate Hudson jako Birdie Jay L fot. Netflix Leslie Odom Jr. jako Lionel Toussaint Leslie Odom Jr. jako Lionel Toussaint A fot. Netflix Janelle Monáe jako Cassandra Brand Janelle Monáe jako Cassandra Brand S fot. Netflix Dave Bautista jako Duke Cody Dave Bautista jako Duke Cody S fot. Netflix Edward Norton jako Miles Bron Edward Norton jako Miles Bron O fot. Netflix Jessica Henwick jako Peg Jessica Henwick jako Peg N fot. Netflix Kathryn Hahn jako Claire Debella Kathryn Hahn jako Claire Debella I fot. Netflix Madelyn Cline jako Whiskey Madelyn Cline jako Whiskey O fot. Netflix Glass Onion: Film z serii "Na noże" Glass Onion: Film z serii "Na noże" N GLASS ONION fot. Netflix

