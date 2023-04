Na polski rynek trafia nowa marka AGD stworzona przez sklep al.to. Sprawdziłam, jakie produkty oferuje

Czy produkty AGD mogą sprawić, że będziemy szczęśliwsi? Być może. A przynajmniej z takim przesłaniem przychodzi sklep al.to, który stworzył nową markę własną - Lykkele. Postanowiłam przyjrzeć się, jakie urządzenia znajdują się w ofercie.

al.to to sklep internetowy, który należy do grupy x-kom. Oferuje on sprzedaż urządzeń i akcesoriów do domu różnych producentów, w tym m.in. urządzenia AGD, sprzęt RTV, komputery, konsole do gier czy zabawki dla najmłodszych. Platforma wyspecjalizowała się przede wszystkim w sprzedaży małego AGD, dlatego też podjęto dalszy krok i zdecydowano się na stworzenie marki własnej, którą nazwano Lykkele. Jak podkreśla pomysłodawca nowego brandu, Rafał Jędrzejek:

Lykkele to połączenie dwóch wyrazów. Słowem hygge Duńczycy określają wewnętrzną równowagę, bezpieczeństwo i szczęście. Natomiast lykke to podejście, dzięki któremu podczas codziennych czynności ludzie doświadczają zadowolenia, radości i dobrego samopoczucia.

Głównym zamysłem jest tworzenie produktów praktycznych, wygodnych i wyposażonych w najważniejsze rozwiązania, które zapewniają największą funkcjonalność oraz skuteczne działanie. Wśród oferowanych urządzeń znajdą się przede wszystkim sprzęty zaliczane do kategorii małego AGD. Podzielono je na cztery kategorie:

home & clean – do sprzątania,

beauty & care – do higieny i pielęgnacji,

kitchen & food – do gotowania i pieczenia,

smart & home – do domu.

Lykkele - jakie produkty znajdziemy w ofercie?

Na stronie sklepu internetowego al.to można już znaleźć pierwsze produkty marki Lykkele. W ofercie są dostępne takie urządzenia jak np.

Szczoteczka soniczna Lykkele Edda

Obroty silnika: 42 000 obrotów/min

Tryby pracy: Codzienne czyszczenie, Custom, Delikatne czyszczenie, Pielęgnacja dziąseł, Wybielanie

Wskaźnik naładowania baterii: tak

Maksymalny czas pracy: do 120 dni

Czas ładowania: 18 h

Ładowanie bezprzewodowe

Dołączone akcesoria: końcówka - 2 szt., podstawka ładująca

Szczoteczka jest aktualnie dostępna za 139 zł - PRZEJDŹ DO SKLEPU

Suszarko-lokówka Lykkele Kalie

Moc: 1200 W

Regulacja prędkości nadmuchu: 3-stopniowa

Regulacja temperatury: 3-stopniowa

Nawiew zimnego powietrza: Tak

Jonizacja: Tak

Funkcje: Podwijanie końcówek, Nadawanie objętości, Prostowanie, Kręcenie, Suszenie

Zasilanie: Sieciowe

Dodatkowe informacje: Jeden przycisk regulujący siłę nadmuchu i temperaturę, Obrotowy przewód, Uchwyt do zawieszenia, Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Długość przewodu: 180 cm

Urządzenie kosztuje aktualnie 129 zł - PRZEJDŹ DO SKLEPU

Prostownica do włosów Lykkele Mina

Powłoka płytek: Ceramiczna

Zakres temperatur: 120 - 230 ºC

Szerokość płytki: 26 mm

Długość płytki: 110 mm

Regulacja temperatury: Płynna

Jonizacja: Nie

Zasilanie: Sieciowe

Dodatkowe funkcje: Układanie loków, Układanie fali, Podwijanie końcówek, Automatyczne wyłączanie, Blokada temperatury, Blokada płytek

Dodatkowe informacje: Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Obrotowy przewód, Uchwyt do zawieszenia, Wyświetlacz LED, Zakręcone płytki

Dołączone akcesoria: Termoodporna podkładka

Długość przewodu: 1,7 m

Urządzenie kupimy za 139 zł - PRZEJDŹ DO SKLEPU

Wygląda na to, że produkty tej marki nie należą do najdroższych i prezentują się naprawdę stylowo. Co ciekawe, wkrótce mają pojawić się kolejne urządzenia w ofercie, w tym m.in. robot planetarny oraz odkurzacz bezworkowy. Jestem ciekawa, jak będą się prezentować i czy cena będzie równie przystępna. Pozostaje nam obserwować i czekać, jak rozwinie się ta nowość.

