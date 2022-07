Czy sprzątanie może być przyjemne, lub chociaż znacznie mniej męczące? To zależy od sprzętów, z których korzystamy. iRobot ponownie dostarcza nam dawkę technologicznej mieszanki zamkniętej w nowym modelu Roomba 694. Sprawdźmy, czy warto w niego zainwestować.

iRobot Roomba

Technologia zaskakuje nas niemal co dzień, a to dzięki wysiłkom takich firm jak m.in. iRobot. Aż trudno uwierzyć, że historia rozpoczęła się 20 lat temu! O początkach i rozwoju urządzeń z warsztatu marki możesz poczytać we wpisie: Świętujemy 20 urodziny iRobot Roomba - sprawdź, co wydarzyło się przez dwie dekady. Innowacyjność i funkcjonalność wzniosła domowe, nielubiane zajęcie na inny poziom. Dzięki temu, sprzątanie może odbywać się bez naszego udziału z zachowaniem czystości w każdym zakamarku mieszkania.

Na polskie salony wkracza iRobot Roomba 694

Jako że konkurencja stale rośnie, również i iRobot nie ostaje na laurach. Tym razem, przedstawia zupełnie nowy model, a mianowicie - Roomba 694! Jego praca opiera się na 3-stopniowym systemie sprzątania, dzięki czemu jest w stanie uporać się z wieloma rodzajami zanieczyszczeń. Jest to m.in. wynik zastosowania innowacyjnych szczotek, które zagarniają brud i kurz nawet z zakamarków, a następnie kierowane są do centralnej części robota. Kluczowym aspektem jest wewnętrzna, ruchoma głowica zdolna do wykrywania rodzaju sprzątanej powierzchni. Aby zobrazować proces wymiatania, warto przyjrzeć się działaniu wspomnianych szczotek. Przeciwbieżne obroty umożliwiają uniesienie cząstek zanieczyszczeń, kurzu oraz bakterii. Wszystko odbywa się u boku wymiennego filtra AeroVac. Urządzenie iRobot Roomba 694 wyposażono w technologię nawigacji iAdapt. Zainstalowany sensor nieustannie analizuje dane, a na ich podstawie może dokonać 60 decyzji na sekundę. Za innowacyjność odpowiada również system DirtDetect, który ustrzega robot od wszelkich przeszkód, a w tym m.in. schodów.

Źródło: iRobot

Jak przystało na nowoczesny sprzęt, iRobot Roomba 694 jest wyposażony w moduł Wi-Fi. Poza głównym panelem na urządzeniu, może być sterowany poprzez aplikację iRobot HOME. Udogodnienie pozwala uprzątnąć dom podczas naszej nieobecności, a nawet stale nadzorować pracę, jeśli znajdujemy się w innej części domu. Wśród funkcji znajdziemy m.in.:

uruchamianie

wstrzymywanie pracy

ustalanie harmonogramów

personalizowane sugestie sprzątania

sparowanie z asystentami głosowymi - Alexa, Google Assistant i Siri

Źródło: iRobot

iRobot Roomba 694 - dostępność

Ku uciesze wszystkim, którzy oczekiwali najnowszego modelu - trafił już również do polskich sklepów. Co więcej, przez ograniczony czas możemy skorzystać z wyjątkowej promocji. iRobot Roomba 694 dostępny jest w sugerowanej cenie katalogowej 1299 zł, a na ten moment kupimy go za około 899 zł na stronie producenta.