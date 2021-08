Na premierę Dead Space jeszcze sobie poczekamy, ale to dobrze

Nie liczcie na rychłą premierę remake'u Dead Space. EA ujawnia informacje dotyczące premiery.

fot. Electronic Arts

W zeszłym miesiącu dowiedzieliśmy się, że Electronic Arts ma w planach przywrócić serię Dead Space. Na początek otrzymamy pełnoprawny remake pierwszej części trylogii wzbogacony o nową zawartość (którą wycięto z pierwowzoru). Nad nową wersją kultowego horroru pracuje studio EA Motive, które otrzymało ogromną swobodę w tworzeniu nowego/starego Dead Space'a.

Choć projekt ten zapowiada się niezwykle interesująco, to, jak się właśnie dowiedzieliśmy, na premierę Dead Space Remake poczekamy jeszcze bardzo długo. Blake Jorgensen - COO i CFO w EA, podczas ostatniej konferencji z inwestorami zdradził, że prace nad grą są na wczesnym etapie i nie powinniśmy liczyć na rychłą premierę.

Niewiele więcej mogę powiedzieć na ten temat. Jeszcze trochę czasu minie (do premiery – przyp. red.), ale studio już się za to zabrało. Na koniec dodam, że był to jeden z najbardziej pożądanych przez nas tytułów, może zaraz po Skate, którego powrót również ogłosiliśmy, a reakcja na ogłoszenie, że wracamy do prac nad nim była bardzo pozytywna - Blake Jorgensen, EA.

Choć największych sympatyków serii horrorów może zasmucić ta wiadomość, to ostatecznie należy pamiętać, że dla samego Dead Space Remake (jak i całej serii) to znakomita wiadomość. EA wreszcie dostrzegło potencjał w grach single-player, a co więcej włodarze amerykańskiej korporacji uznali, że pośpieszanie deweloperów nie jest najlepszych rozwiązaniem (patrz. Anthem czy Mass Effect Andromeda). Biorąc pod uwagę, że remake Dead Space powstaje od podstaw - żadna tekstura ani model nie był przekonwertowany z oryginału, animacje oraz dźwięki również zostały nagrane na nowo, to EA Motive potrzebuje teraz tylko czasu i spokoju.

