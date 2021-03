Na realme GT Neo warto poczekać. To flagowiec w cenie średniaka!

Do sieci trafiło mnóstwo informacji na temat tańszej wersji flagowego realme Neo. Model z dopiskiem GT zaoferuje flagowe podzespoły w cenie średniaka.

realme chyba już nie przestanie zaskakiwać. Na początku miesiąca poznaliśmy flagowca - realme GT. To najtańszy smartfon z procesorem Qualcomm Snapdragon 888 5G. Wczoraj odbyła się globalna premiera modeli z rodziny realme 8, które oferują ekrany Super AMOLED i 108 MP aparat w modelu Pro. To jednak nie koniec nowości, ponieważ dziś do sieci trafiło mnóstwo informacji na temat kolejnego świetnego smartfona.

realme GT

Mowa o realme GT Neo. To tańsza wersja zaprezentowanego już modelu GT. Smartfon otrzyma procesor MediaTek Dimensiity 1200 i zadebiutuje już w przyszłym tygodniu.

Na koniec marca realme szykuje prawdziwą niespodziankę. Zgodnie z najnowszymi przeciekami 31 marca 2021 roku powinniśmy zobaczyć flagowca w cenie tańszych średniaków.

realme GT Neo zaoferuje 120 Hz ekran Super AMOLED, którego brakuje w modelach z serii realme 8. Na pokładzie znajdzie się przyzwoity, 64 MP aparat SONY IMX682 z 8 MP aparatem ultraszerokokątnym.

#RealmeGTNeo Specifications & Price.

????????????

>120hz super AMOLED display

>64(IMX682)+8+2MP rear

>Dimensity 1200

>LPDDR5 ram with UFS 3.1

>3.5mm audio jack

>8.4mm thick

>186gram weight

>Realme UI 2.0

>4500mAh battery 65W charging 100% in 35min

>¥2000 ~ ₹22,263???? pic.twitter.com/HqztSNyrJv — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) March 25, 2021

Za wydajność odpowiadać będzie procesor MediaTek Dimensity 1200 wspierany przez pamięć operacyjną w standardzie LPDDR5 oraz szybką pamięć masową UFS 3.1.

Producent nie zrezygnował ze złącza słuchawkowego Jack. Urządzenie zasilane będzie z wykorzystaniem akumulatora o pojemności 4500 mAh. Smartfon obsługuje 65 W ładowanie przewodowe.

Całość pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką realme UI 2.0

Ile trzeba będzie zapłacić za tak wyposażone urządzenie? Sugerowane ceny detaliczne na Indie zaczynają się od 1200 zł. Oznacza to, że jeżeli realme GT Neo trafi do Polski, to zapłacimy za niego około 1500 zł.

Oficjalną specyfikację techniczną urządzenia poznamy już w najbliższą środę.

Źródło: 91mobiles.com