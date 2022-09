Na rynku składanych smartfonów robi się coraz ciaśniej! Szkoda tylko, że nie w Europie - Vivo X Fold Plus zapowiedziany

Do sieci wyciekły rendery nowego składanego smartfona od marki Vivo.

Źródło: Twitter / Stufflistings

Vivo X Fold Plus - Spodziewana specyfikacja

Urządzenie ma otrzymać ponad 8-calowy ekran główny, który będziemy mogli złożyć w razie potrzeby. Na obudowie smartfona umieszczony zostanie także wyświetlacz zewnętrzny w rozmiarze 6.53-cala. Oba ekrany mają oferować odświeżanie obrazu na poziomie 120 Hz, dzięki czemu przeglądanie multimediów będzie bardzo płynne. Wydajność zagwarantuje także procesor Snapdragon 8 + Gen 1, czyli dokładnie ten sam chipset, który został wykorzystany przy konstrukcji Galaxy Z Folda 4.

Smartfony marki Vivo (w tym Vivo X80 Pro, którego recenzje możecie przeczytać tutaj) znane są z wysokich możliwości jakie zapewniają fanom mobilnej fotografii. Wiele wskazuje na to, że Vivo X Fold Plus otrzyma zestaw czterech obiektywów, które zostaną wykonane we współpracy z marką Zeiss (od lat zajmującą się optyką oraz optoelektroniką). Bardzo możliwe, że nowy składany smartfon będzie interesującą konkurencją dla zaprezentowanego niedawno Z Folda 4.

Źródło: Twitter / Stufflistings

Niestety nie możemy być pewni, że urządzenie trafi na rynek światowy. Podstawowy model smartfona zadebiutował jedynie w Chinach i do dziś pozostaje produktem skierowanym do tamtejszych użytkowników. Chiński rynek składanych telefonów jest znacznie ciekawszy od rynku europejskiego. Tylko w tym roku - oprócz Vivo X Folda oraz Galaxy Z Folda - azjatyccy klienci mogli także wypróbować Xiaomi Mi MIX Folda 2.