Na skutek upałów wysiada infrastruktura sieciowa. Problemy z Google i Oracle

Jak się okazuje, sieć nie była przygotowana na temperatury sięgające ponad 40°C. Najbardziej odczuwa to Wielka Brytania.

Tego lata odczuwamy w Europie afrykański skwar. O ile w poprzednich także było ciepło, o tyle w tym roku bite są rekordy wysokiej temperatury, a 36°C za dnia nikogo już nie dziwi. Kontynent odczuwa to falami susz oraz spontanicznych pożarów. Ciepło zaczęło także być dokuczliwe dla elektroniki. Systemy odpowiedzialne za chłodzenie nie wyrabiają z intensywną pracą i dochodzi do awarii. Tak właśnie stało się w serwerowniach i centrach danych w Anglii oraz kilku miejscach zachodniej Europy.

Przeciążone chłodzenie nie było w stanie sprostać wzmożonemu zapotrzebowaniu, co przełożyło się na lagi i błędy w działaniu usług chmurowych. W kilku przypadkach centra danych wstrzymywały pracę na kilka godzin. Nie może to dziwić, gdy weźmiemy pod uwagę, że nikt nie spodziewał się, że w deszczowej zazwyczaj Wielkiej Brytanii odnotowane zostanie 40°C. Ale tu nie tylko o UK idzie - sam sprzęt elektroniczny nie lubi wysokich temperatur i gdy do takich dochodzi, zaczyna szwankować.

W chwili obecnej usługi Oracle i Google, których centra danych ucierpiały najbardziej, już działają normalnie. Jednak to nie koniec lata i upałów, a ponieważ i u nas jest coraz cieplej, być może i w Polsce doświadczmy takich sytuacji. Dlatego jeśli nie będziesz w stanie np. skorzystać z usług Google, nie wpadaj w panikę - to może być efekt przegrzania infrastruktury.

