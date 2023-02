Na szczyt: Serial – o czym opowie nowy hiszpański kryminał Netflixa? Fabuła i data premiery

Madryt, przestępcze gangi i kobieta, która postanowiła zrobić karierę wśród bandytów i złodziei. Netflix prezentuje nowy hiszpański serial nawiązujący do kinowego hitu sprzed dwóch lat.

Spis treści

Na szczyt: serial – najważniejsze informacje

Tytuł: Na szczyt: serial (Hasta el cielo: La serie)

Na szczyt: serial (Hasta el cielo: La serie) Twórcy: Daniel Calparsoro, Jorge Guerricaechevarría

Daniel Calparsoro, Jorge Guerricaechevarría Gatunek: kryminalny

kryminalny Liczba sezonów: 1

1 Kraj produkcji: Hiszpania

Na szczyt: Serial to produkcja oparta na hiszpańskim filmie z 2020 roku o tym samym tytule. Film opowiadał historię Ángela, mechanika z przedmieść Madrytu, który dołączył do lokalnego gangu, czym wystawił na szwank swoją miłość do pięknej Estrelli. Serial ukazuje wydarzenia późniejsze i przedstawia nowych bohaterów.

Sole, żona Ángela, w środku nocy dowiaduje się o śmierci mężczyzny, przywódcy madryckiego gangu. Młoda wdowa z jednej strony musi poradzić sobie z żałobą i wychowaniem małego synka, z drugiej – z niewydolnym biznesem prowadzonym niegdyś przez męża. Sole za wszelką cenę chce jednak utrzymać swoją pozycję. Nawiązuje kontakt z szajką złodziei i postanawia wrócić do napadów, w których niegdyś tak świetnie sobie radziła. Jednocześnie kobieta próbuje odkryć prawdę o śmierci Ángela...

Zobacz również:

Serial został przygotowany przez Daniela Calparsoro i Jorge Guerricaechevarría, czyli twórców filmowego pierwowzoru.

Data premiery

Serialowe Na szczyt w serwisie Netflix pojawi się 17 marca 2023 roku.

Obsada

W serialu występują:

Asia Ortega Leiva – Sole

– Sole Luis Tosar – Rogelio

– Rogelio Álvaro Rico – Fernan

– Fernan Patricia Vico – Mercedes

– Mercedes Áyax Pedrosa – Motos

– Motos Carmen Sánchez – Marta

– Marta Dollar – Gitano

– Gitano Richard Holmes – Poli

– Poli Luisa Mayol – Carmen "La Rubia"

– Carmen "La Rubia" Tomás del Estal – Ferrán

– Ferrán Olmo Suárez “Jarfaiter” – Toño

– Toño Carlytos Vela – Pintas

Zwiastun

Przedsmak kryminalnej hiszpańskiej opowieści poczujecie dzięki pełnemu akcji trailerowi:

Zobacz także: Szajka – powstanie 3. sezon francuskiego serialu Netflixa?