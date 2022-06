Na takiego iPada czekałem! Ten wyświetlacz będzie hitem

Apple podobno pracuje nad iPadem Pro z 14,1-calowym wyświetlaczem mini-LED. Kiedy możemy spodziewać się premiery?

Fot. Apple

Linia iPadów Pro doczeka się dużej aktualizacji, gdyż Apple pracuje nad nowym modelem iPada Pro. Będzie on wyposażony w wyświetlacz mini-LED i technologię ProMotion, podobnie jak obecny 12,9-calowy iPad Pro. Będzie to urządzenie szczególnie przydatne przy pracy kreatywnej, np. do tworzenia grafiki lub pracy w programach muzycznych. Sam hobbystycznie zajmuję się produkcją muzyczną, dlatego ta wiadomość wzbudziła we mnie dużą ekscytację.

Plotkę tę po raz pierwszy przekazał leakster z Twittera znany jako "Majin Bu", który powiedział, że firma Apple pracuje nad 14,1-calowym modelem iPada Pro z układem M2, skonfigurowanym z 512 GB pamięci masowej i 16 GB pamięci w standardzie.

According to my resource, Apple is developing a new 14.1-inch iPad M2 with 512GB and 16GB of base memory. The new M2 line is expected to include a new 11-inch model with no major changes, a new 12.9 model with reduced bezels and this new 14.1 iPad #Apple #AppleRumor — Majin Bu (@MajinBuOfficial) June 8, 2022

Na ten temat wypowiedział się również Ross Young, znany analityk z Display Supply Chain Consultants (DSCC).

Confirmed the 14.1" iPad Pro is being developed with our supply chain sources. It will have MiniLEDs and ProMotion. Not sure of the timing, but early 2023 may be more likely. — Ross Young (@DSCCRoss) June 9, 2022

Majin Bu wspomniał również o innych nadchodzących modelach iPada Pro, mówiąc, że "nie oczekuje się większych zmian" w przypadku modelu 11-calowego, natomiast model 12,9-calowy może charakteryzować się smuklejszymi ramkami wokół wyświetlacza. Nowe funkcje systemu iPadOS 16, takie jak Stage Manager i Display Zoom, sugerują, że istnieje wyraźniejszy przypadek użycia iPada Pro z jeszcze większym wyświetlaczem.

Wygląda na to, że Young potwierdził plotkę Majin Bu o istnieniu 14,1-calowego iPada Pro. Ujawnił on wiele trafnych spostrzeżeń na temat planów Apple, takich jak wyświetlacz ProMotion w iPhonie 13 Pro, rozmiar wyświetlacza i ramki iPada mini szóstej generacji, 14- i 16-calowe wyświetlacze mini-LED w MacBookach Pro z technologią ProMotion, rozmiar wyświetlacza MacBooka Air M2 i wiele innych, więc jego komentarze warto traktować poważnie.