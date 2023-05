Na te ekspresy nie wydasz fortuny, a kawę zrobią ci wyśmienitą. Jaki ekspres automatyczny wybrać?

Lubisz naprawdę dobrą kawę? Planujesz kupić ekspres, ale nie wiesz jaki? To zestawienie polecanych ekspresów do kawy do 4000 zł stworzyliśmy właśnie dla ciebie.

Marzy ci się aromatyczna mała czarna? A może latte macchiato jak z kawiarni? I pewnie najlepiej, by można było przyrządzać tą kawę za dotknięciem jednego przycisku? Mamy na to sposób – automatyczny ekspres ciśnieniowy. Jednak wiemy, że w mnogości modeli i oferowanych przez producentów funkcji łatwo się pogubić. Dlatego przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych automatycznych ekspresów do kawy, które kupisz za nie więcej niż 4000 zł. A jeśli zastanawiasz się, czy warto dopłacić do droższego modelu – zajrzyj do tego rankingu. Znajdziesz w nim rzetelną recenzję kilku wiodących modeli.

Jaki ekspres do 4000 zł?

Przejrzeliśmy ofertę producentów ekspresów ciśnieniowych i wybraliśmy najciekawsze, naszym zdaniem, modele, za które zapłacisz nie więcej niż 4000 zł.

Siemens EQ.6 plus s500

Ekspres Siemens EQ.6 plus s500 charakteryzuje się ciśnieniem na poziomie 19 barów. Został wyposażony w zintegrowany system spieniający mleko, dotykowy wyświetlacz oraz ceramiczny młynek. Ponadto ekspres ten ma możliwość przygotowywania dwóch kaw lub napojów mlecznych jednocześnie.

Godna uwagi w tym modelu jest funkcja aromaDouble Shot, która została stworzona dla wielbicieli mocnej kawy. Polega ona na dwukrotnym procesie mielenia i parzenia kawy, a dzięki jednoczesnej mniejszej ilości wody napój ma być pozbawiony gorzkiego posmaku. System czyszczenia jest w pełni zautomatyzowany i następuje po każdym parzeniu kawy z mlekiem.

DeLonghi Dinamica Plus ECAM 370.70.B

Ten automatyczny ekspres o mocy 19 barów wyposażono we wbudowany pojemnik na mleko, stalowy młynek z regulacją stopnia zmielenia kawy, dotykowy wyświetlacz i funkcję Moja Kawa. Dzięki tej ostatniej użytkownik może dostosować ustawienia mocy i wielkości napoju do własnych preferencji. Ekspres może zapamiętać te ustawienia i przy kolejnym parzeniu zasugerować je w pierwszej kolejności.

Ten model potrafi przygotować napoje takie, jak: Caffe Latte, Cappuccino, czarna kawa, Doppio, Espresso, Espresso Macchiato, Flat White, gorąca woda, gorące mleko, Latte Macchiato, Long coffee oraz spienione mleko. Dodatkowym atutem jest możliwość przygotowania dwóch filiżanek espresso jednocześnie.

KRUPS Evidence EA8908

Ten stylowy ekspres z ciśnieniem 15 barów potrafi przygotować 15 rodzajów kaw. Co więcej, przepis każdej z nich można spersonalizować, wybierając moc oraz wielkość swojej kawy. Urządzenie wyposażono w wyświetlacz OLED oraz przyciski sensoryczne, które umożliwiają bezpośredni dostęp do ustawień i profilu użytkownika. Obsługa ekspresu ma być dzięki temu łatwa i intuicyjna. Ekspres ma także funkcję parzenia dwóch kaw jednocześnie. Producent chwali się również, że ekspres poddaje zmieloną kawę sile nacisku równej 30 kg. Jak zapewnia, takie rozwiązanie gwarantuje precyzję ubicia ciastka kawowego.

Ekspres Melitta Barista T

Ekspres ten został wyposażony w filtr Pro Aqua, dzięki czemu odkamienianie urządzenia ma być konieczne tylko raz w roku. Urządzenie ma zintegrowany system spieniania mleka, a także 12 automatycznych przepisów kawowych, jak Americano, Café au lait, Café Crema, Cappuccino, czarna kawa, Doppio, Espresso, Espresso Doppio, Espresso Macchiato, Flat White, Latte Macchiato, Ristretto.

Producent zapewnia również, że dzięki cichej pracy młynka ekspres nie obudzi rano żadnego z domowników. Oprócz tego, model ten wyposażono w funkcję Manual Bean Select, która umożliwia ręczny wybór rodzaju ziaren. Oznacza to, że można napełnić zbiornik dwoma rodzajami ziaren kawy, a później wybrać, jaką kawę ekspres ma tego dnia zaparzyć. Dodatkowo, dzięki funkcji IntenseAroma można uzyskać szczególnie intensywny smak kawy. Urządzenie potrafi przygotowywać dwie kawy jednocześnie.

Ekspres DeLonghi Magnifica S ECAM

Ten ekspres automatyczny potrafi przygotować czarną kawę, espresso oraz gorącą wodę. Posiada on również dyszę spieniającą mleko z regulacją emisji pary. Według producenta ten model będzie idealny dla tych, którzy uważają, że ekspres powinien być kompaktowy i cichy.

Urządzenie ma możliwość zrobienia dwóch kaw jednocześnie oraz dużą ilość ustawień, jak dostosowanie aromatu i rozmiaru napoju. System Thermoblok DeLonghi zapewnia parzenie kawy w idealnej temperaturze oraz ma podgrzewać dokładnie taką ilość wody, jaka jest potrzebna.

Saeco GranAroma Deluxe SM6680/00

Ekspres automatyczny wyposażony w szereg praktycznych funkcji, dzięki którym przygotujesz taką kawę, jaką najbardziej lubisz. To, co wyróżnia ten model, to możliwość wyboru profilu smakowego kawy - Ty decydujesz, jak intensywny ma być smak. Do dyspozycji mamy trzy ustawienia: Delicato, Intenso oraz Forte. Poza tym, urządzenie posiada 14 programów - znajdziemy tu zarówno kawy czarne, jak i mleczne. No właśnie, a skoro o tym mowa, to należy zaznaczyć, że ekspres został wyposażony w spieniacz. Co ciekawe, możemy przygotować dwie kawy z mlekiem jednocześnie. Ceramiczny młynek z 12-stopniową regulacją mielenia odpowiada za precyzyjne przygotowanie ziaren. Wszystkie ustawienia możemy wybierać za pomocą dotykowego, intuicyjnego i czytelnego panelu sterowania.

Jaki ekspres do kawy jest najlepszy?

Obecnie na rynku znajdziemy mnóstwo modeli ekspresów, które różnią się zarówno funkcjonalnością, jak i ceną. Poniżej wymieniliśmy najbardziej popularne rodzaje urządzeń służących do parzenia kawy.

kolbowe – głównym elementem tych urządzeń jest charakterystyczna kolba, w której należy umieścić zmieloną kawę; ich prosta konstrukcja może być zaletą – cechuje je bowiem z reguły mała awaryjność;

– głównym elementem tych urządzeń jest charakterystyczna kolba, w której należy umieścić zmieloną kawę; ich prosta konstrukcja może być zaletą – cechuje je bowiem z reguły mała awaryjność; przelewowe – wymagają zastosowania filtra; zasada działania tego typu ekspresów również jest dość prosta: przez zmielone ziarna kawy przelewa się gorąca woda, jednak w tym przypadku nie jest ona przelewana pod ciśnieniem;

– wymagają zastosowania filtra; zasada działania tego typu ekspresów również jest dość prosta: przez zmielone ziarna kawy przelewa się gorąca woda, jednak w tym przypadku nie jest ona przelewana pod ciśnieniem; kapsułkowe – zdecydowaną zaletą jest tu niska cena i przeważnie również niewielki rozmiar; w takim urządzeniu umieszcza się specjalną kapsułkę wypełnioną kawą, przez którą woda przelatuje pod ciśnieniem;

– zdecydowaną zaletą jest tu niska cena i przeważnie również niewielki rozmiar; w takim urządzeniu umieszcza się specjalną kapsułkę wypełnioną kawą, przez którą woda przelatuje pod ciśnieniem; automatyczne – to najdroższe, ale i najbardziej zaawansowane urządzenia: każdy z nich ma wbudowany młynek, a użytkownik ma możliwość indywidualnego dostosowania parametrów parzenia; większość tego typu urządzeń ma także wbudowany zintegrowany system spieniania mleka.

Na co zwrócić uwagę, kupując automatyczny ekspres do kawy?

Jest kilka ważnych detali, którym należy przyjrzeć się, podejmując decyzję o zakupie nowego ekspresu do kawy.

System spieniania mleka. Przede wszystkim, jeśli lubimy kawy mleczne, ekspres bez systemu mlecznego może okazać się niewypałem. Jednak na tym nie koniec. Są bowiem różne systemy spieniania mleka – możemy spotkać się z dyszą spieniającą, zewnętrznym pojemnikiem oraz systemem zintegrowanym. Tu decyzja zależy tak naprawdę tylko od osobistych preferencji, choć przeważnie za najwygodniejszy uznaje się system wbudowany, z charakterystycznym wężykiem.

Przede wszystkim, jeśli lubimy kawy mleczne, ekspres bez systemu mlecznego może okazać się niewypałem. Jednak na tym nie koniec. Są bowiem różne systemy spieniania mleka – możemy spotkać się z dyszą spieniającą, zewnętrznym pojemnikiem oraz systemem zintegrowanym. Tu decyzja zależy tak naprawdę tylko od osobistych preferencji, choć przeważnie za najwygodniejszy uznaje się system wbudowany, z charakterystycznym wężykiem. Gabaryty. Szczególnie ważne, jeśli urządzenie ma stać w niewielkiej kuchni. Na ostateczny rozmiar ekspresu składa się nie tylko jego rozmiar, ale także m.in. sposób napełniania zbiornika na wodę.

Szczególnie ważne, jeśli urządzenie ma stać w niewielkiej kuchni. Na ostateczny rozmiar ekspresu składa się nie tylko jego rozmiar, ale także m.in. sposób napełniania zbiornika na wodę. Czyszczenie i konserwacja. Nieocenione są systemy automatycznego przepłukiwania systemu mlecznego oraz odkamieniania i czyszczenia ekspresu. Wówczas urządzenie automatycznie czyści się po każdym użyciu, a także samo prowadzi użytkownika przez wszystkie wymagane kroki konserwacji. Dużym atutem jest też możliwość wyjmowania bloku zaparzającego w celu wyczyszczenia go z resztek kawy.

Nieocenione są systemy automatycznego przepłukiwania systemu mlecznego oraz odkamieniania i czyszczenia ekspresu. Wówczas urządzenie automatycznie czyści się po każdym użyciu, a także samo prowadzi użytkownika przez wszystkie wymagane kroki konserwacji. Dużym atutem jest też możliwość wyjmowania bloku zaparzającego w celu wyczyszczenia go z resztek kawy. Funkcje. Ten aspekt zostawiliśmy sobie na koniec, choć jest on równie ważny, jak wszystkie pozostałe. Ekspresy różnią się między sobą pod względem różnorodności przygotowywanych napojów. Warto drobiazgowo zapoznać się z tym, co potrafi dany model, by kupić taki sprzęt, który spełni nasze oczekiwania. Przy wyborze ekspresu dobrze jest zwrócić też uwagę na takie szczegóły, jak opcja parzenia dwóch kaw jednocześnie, regulacja stopnia zmielenia ziaren, dostosowanie temperatury produktu końcowego, a także ustawienia wielkości filiżanki czy funkcja „Moja kawa”.

