Na tę funkcję PS5 czekali wszyscy gracze! Sony testuje nowości

Wreszcie! Sony udostępniło wybranym graczom możliwość testowania funkcji PS5, na którą czekamy od premiery konsoli.

PlayStation 5 to kawał solidnego sprzętu, jednak konsol japońskiego producenta nie otrzymała w dniu premiery wszystkich funkcji, którymi mógł pochwalić się sprzęt konkurencji. W zasadzie od dnia debiutu, gracze prosili Sony o zapewnienie wsparcia dla VRR (co już nastąpiło) i rozdzielczości 1440p. Możemy już potwierdzić, że po ponad 1,5 roku od premiery posiadacze PS5, otrzymają to, na co tak długo czekali.

PS5 już z 1440p

Choć może się to wydawać zaskakujące, to konsola Sony oferuje jedynie wsparcie dla rozdzielczości 720p, 1080p i 4K. Co jednak z posiadaczami monitorów i telewizorów 1440p? Do tej pory nie mogli oni liczyć na żadne programowe rozwiązania od Sony. Jak jednak poinformował Hideaki Nishino - wiceprezes Sony, właśnie rozpoczęły się beta testy najnowszej wersji oprogramowania systemowego PS5, która m.in. zapewni wsparcie dla rozdzielczości 1440p. Jak jednak podkreśla Sony, nie tylko posiadacze dedykowanych monitorów i telewizorów skorzystają na wprowadzaniu renderowania 1440p. Na przykład, jeśli będziecie grać w grę o wyższej rozdzielczości natywnej, np. 4K, będziecie mogli skorzystać z ulepszonego antyaliasingu poprzez supersampling do rozdzielczości 1440p.

Zobacz również:

VRR już jest, teraz pora na 1440p. Nowa funkcja już niebawem będzie dostępna dla wszystkich graczy (fot. Sony)

Na razie nowe rozwiązania mogą testować wybrani gracze z USA, Kanady, Japonii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Jak jednak podkreślił Hideaki Nishino - dostęp do nowych funkcji systemu PS5 wszyscy gracze otrzymają jeszcze w tym roku. Warto przy tym podkreślić, że testowana właśnie wersja oprogramowania kryje w sobie jeszcze kilka ciekawych funkcji jak choćby "Gamelisty", czyli foldery zaprojektowane w celu ułatwienia organizacji gier. Więcej na ten temat przeczytacie na oficjalnym blogu Sony.

Zobacz również: