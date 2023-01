Na te gry RPG czekam jak Geralt na flaszkę zimnej Temerskiej. Nie możesz ich przegapić

Rok 2022 nie był zbyt dobrym okresem dla fanów gier RPG. Pojawiło się kilka ciekawych produkcji, jednak nie można powiedzieć, że czekało nas zatrzęsienie tytułów. 2023 pod tym względem zapowiada się zupełnie inaczej.

Elden Ring, Xenoblade Chronicles, Elex 2 czy Expeditions: Rome to kilka przykładów gier RPG z 2022 roku. Może nie było ich dużo, jednak jakością nadrabiały lekkie braki w kalendarzu wydawniczym. Miejmy nadzieję, że 2023 rok będzie pod tym względem jeszcze lepszy. Szczególnie że premier będzie sporo. W tym zestawieniu zebrałem kilka gier, na których premierę czekam z utęsknieniem i niemałymi oczekiwaniami. Zapraszam więc do świata magii, rycerzy, łotrzyków i misji kosmicznych.

Forspoken

Data premiery - 24 stycznia 2023

W Forspoken trafimy do fantastycznego świata o nazwie Athii i wcielimy się w pochodzącą ze współczesnego Nowego Jorku Frey. Przez lata kraina Athii była miejscem pięknym i szczęśliwym. Wszystko zmieniła zaraza o nazwie The Break. Zmieniła ona zwierzęta w krwiożercze bestie a pod jej wpływem ludzie stali się potworami. Co więcej, władczynie, które do tej pory rządziły sprawiedliwie, stały się tyranami. Nasza bohaterka trafia tu w tajemniczych okolicznościach i okazuje się, że jest odporna na zarazę. Jest także wyposażona w inteligentna bransoletę, która dodaje jej magicznych mocy. Chcąc wrócić do swojego świata, Freya musi rozprawić się z zarazą i obalić rządy Tanty. Całość rozgrywki będziemy obserwować z perspektywy trzeciej osoby.

Starfield

Data premiery - 2023

Starfield to zdecydowanie jedna z najbardziej oczekiwanych przeze mnie gier RPG w 2023 roku. Zapewne jest to też spowodowane tym, że będzie to pierwsza od ponad ćwierć wieku gra od Bethesdy, która zaprezentuje całkowicie nowe IP. Gra przeniesie nas do 2330 roku, kiedy to kolonizacja kosmosu jest czymś naturalnym. W tzw. Zasiedlonych układach 20 lat wcześniej wybuchł konflikt pomiędzy dwiema frakcjami - Zjednoczonymi Koloniami oraz Kolektywem Wolnych Gwiazd. My wcielimy się w członka organizacji o nazwie Konstelacja, która zajmuje się eksploracją kosmosu. Starfield ma być hołdem złożonym dla staroszkolnych gier RPG. Twórcy opracowali wiele systemów, które będą miały wpływ nie tylko na rozwój bohatera, ale także na jego interakcję ze światem oraz opowiadaną historią. Jest to zdecydowanie to RPG, na które warto czekać.

Wo Long: Fallen Dynasty

Data premiery - 3 marca 2023

Mamy tu jakiś amatorów gier spod szyldu souls-like? Tak myślałem. Ja też należę do tego grona i na Wo Long: Fallen Dynasty czekam z niecierpliwością. Gra przeniesie nas do czasów starożytnych Chin, a konkretnie do epoki w której panowała dynastia Han. My z kolei wcielimy sie w strażnika, który będzie musiał stawić czoła hordom demonów, które zagrażają Trzem Królestwom. Twórcy mająza soba już takie produkcje jak m.in. Ninja Gaiden czy NiOh, więc możemy spodziewać sie wysokiego poziomu trudności, mocno zręcznościowego systemu walki oraz fabuły, która nie do końca zostanie nam podana na tacy. Czyli wszystko to, czego fani Dark Souls tak bardzo pragną.

Diablo 4

Data premiery - 6 czerwca 2023

Diablo 4 jest dopiero 4 grą w tym zestawieniu i już drugim poważnym kandydatem do zostania grą roku 2023. Po wielu latach ponownie wrócimy do świata Sanktuarium, aby walczyć z hordami piekielnych pomiotów i uratować świat przed zagładą. Ponownie pomogą nam w tym bohaterowie, których będziemy mogli wybrać na początku rozgrywki. Tutaj będzie jeszcze więcej Diablo w Diablo a to, co możemy zobaczyć na materiałach prezentujących rozgrywkę jeszcze bardziej potęguje napięcie i oczekiwanie na ten tytuł. Szczególnie, że twórcy wprost mówią, że chcą wrócić do mrocznych korzeni serii.

Baldur's Gate 3

Data premiery - 2023

Mówiąc, że Larian testuje cierpliwość graczy to jak nie powiedzieć nic. Na szczęście, po ponad 2 latach w fazie wczesnego dostępu Baldur's Gate 3 ujrzy światło dzienne w pełnej wersji. Fabuła przeniesie nas do wydarzeń rozgrywających się na około 100 lat po tym, co mieliśmy okazję zobaczyć w drugiej części gry, a dokładnie w dodatku Tron Bhaala. Będziemy mieć do czynienia z prawdziwym i rasowym erpegiem, w którym tworzymy własną postać od zera, a decyzje podejmowane w trakcie rozgrywki mają realny wpływ na rozwój opowiadanej historii.

Hogwarts Legacy

Data premiery - 10 luty 2023

Początek lutego 2023 roku zdecydowanie upłynie mi pod znakiem Hogwarts Legacy. Gra przeniesie nas do XIX Hogwartu, w którym wcielimy się w postać jednego z uczniów. Okazuje się, że potrafimy panować nad Starożytną Magią. W momencie, kiedy czarnoksiężnicy i gobliny zawiązują tajny spisek mający na celu zniszczyć świat czarodziejów, nasze zdolności wrzucą nas w sam środek tych wydarzeń. Zanim jednak postaramy się uratować porządek magicznego świata, będziemy musieli nauczyć się podstaw magii. A zrobimy to, uczestnicząc w lekcjach. Chyba właśnie ten element pociąga mnie w grze najbardziej. Od dziecka chciałem uczyć się w Hogwarcie i teraz nadejdzie ten moment. Czekam jeszcze tylko na sowę z listem.

Lies of P

Data premiery - 2023

Co by się stało, gdyby Pinokio trafił do świata wprost wyjętego z Bloodborne? To będziemy mogli zobaczyć w nadchodzącym Lies of P. Podczas rozgrywki trafimy do ponurego Krat. Niegdyś tętniąca życiem kraina teraz opustoszała. Na ulicach możemy spotkać jedynie krwiożercze monstra. Naszym głównym bohaterem będzie Pinokio, który budzi się na dworcu kolejowym. Jego jedyną wskazówką jest kartka, na której napisano, że musi odnaleźć człowieka o imieniu Gepetto. Okazuje się, ze zadanie nie będzie takie proste, na jakie się wydaje, a po drodze do celu czeka nas mnóstwo walki na śmierć i życie.

Star Wars Jedi: Ocalały

Data premiery - 17 marca 2023

Po wizycie w Hogwarcie trzeba będzie dość szybko przenieść się do odległej galaktyki, aby ponownie wcielić się w postać Cala Kasestisa. Opowieść w Star Wars Jedi: Ocalały rozpocznie się na 5 lat po wydarzeniach, które poznaliśmy w Upadłym Zakonie. Na naszych barkach nadal leży ciężar bycia jednym z ostatnich Jedi. Co więcej, wciąż musimy uciekać przed łapami Imperium. Na szczęście w tej podróży nie będziemy sami, ponieważ z pomocą przyjdą wierni przyjaciele z BD-1 na czele.