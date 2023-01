Na te gry czekam w 2023 roku - 7 wielkich premier, w które musicie zagrać

Rok 2023 zapowiada się na wyjątkowo interesujący dla fanów gier. Czeka nas mnóstwo długo oczekiwanych premier, w tym Diablo 4, Starfield, Spider-Man 2 i wiele więcej. Na które tytuły czekam najbardziej?

Niejednokrotnie podkreślałem już, iż uważam, że rok 2022 był znakomity dla sympatyków gier wideo. Nie pamiętam już, kiedy w jednym roku mieliśmy tyle znakomitych, wręcz wybitnych, premier. W ostatnich 12 miesiącach w nasze ręce trafiły przecież m.in.: Dying Light 2, Elden Ring, Horizon Forbidden West, Xenoblade Chronicles 3, Evil West czy God of War Ragnarok. Nie wspominając o wielu innych, równie udanych tytułach.

Przeglądając jednak listę już potwierdzonych na ten rok premier, śmiało mogę stwierdzić, że najbliższe miesiące wcale nie muszą być gorsze. Co więcej, 2023 rok może przebić ten już miniony, a to za sprawą długo wyczekiwanych tytułów, które wstępnie zostały już potwierdzone. Poniżej przedstawię wam listę gier, na które sam czekam najbardziej.

Diablo 4

Wspominałem już o tym nieraz, że jestem wielkim fanem gier od Blizzard Entertainment. Z Diablo jestem od premiery pierwszej części i przy każdej kolejnej bawiłem się dobrze albo bardzo dobrze (tak, nawet przy „trójce” - szczególnie po Reaper of Souls). Diablo 4 powstawało bardzo długo i sam Blizzard przyznał, że projekt co najmniej raz został całkowicie skasowany i prace nad nim trzeba było zaczynać od zera. Ostatecznie wydaje się, że deweloper znalazł właściwą drogę. Diablo 4 pozostanie przy izometrycznym rzucie kamery, jednak sama gra ma być znacznie bardziej „filmowa”, a to dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym.

Blizzard nie ukrywa również, że z Diablo 4 wiąże wielkie nadzieje. Nie tylko w dniu premiery, ale także długo po niej. Gra ma bowiem regularnie otrzymywać nową zawartość i być znacznie bardziej sieciowa niż jej poprzednicy. Twórcy podkreślają jednak, że weterani serii, będą mogli w nią grać tak, jak dawniej.

Naszym celem zawsze było wprowadzenie elementów z gier ze współdzielonym światem, bez poczucia, że gra wkracza na terytorium MMO – Blizzard.

Diablo 4 ma potencjał na zostanie grą roku, czy tak będzie w rzeczywistości? O tym przekonamy się już w czerwcu.

Data premiery: 6 czerwca 2023 r.

Platformy: Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PS4, PC

Starfield

Na Starfield czekam już wiele długich lat. Na pierwszej nowej marce (od ponad 25 lat) od Bethesda Game Studios ciąż spora presja, szczególnie iż pierwotnie miała ona zadebiutować w 2022 roku. Przełożenie premiery tak dużego projektu nie było jednak sporym zaskoczeniem. Microsoft obiecał wówczas, że grę otrzymamy najpóźniej w pierwszej połowie 2023 roku. Trzymam kciuki, bo nawet jeśli będzie to „tylko” Skyrim w kosmosie, to i tak wiem, że spędzę przy Starfield pewnie kilkaset godzin.

Data premiery: pierwsza połowa 2023 r.

Platformy: Xbox Series X/S, PC

Stalker 2

Stalker 2: Cień Czarnobyla niedawno otrzymał nowy trailer z pokazem rozgrywki. Choć wydaje się, że tytuł studia GSC Game World nie wygląda już tak imponująco, jak na pierwszym zwiastunie z 2021 roku, to wciąż jest to tytuł, na który czekam z wypiekami na twarzy. Otwarty świat, połączenie surwiwalu i post-apo, a wszystko to podlane RPG-owym sosem. Ja o nic więcej prosić nie śmie.

Data premiery: 2023 r.

Platformy: Xbox Series X|S, PC

Marvel's Spider-Man 2

Gdybym miał wskazać lidera w wyścigu po tytuł najlepszego producenta tej generacji, to wskazałbym na Sony (tuż przed nosem Nintendo). Japoński producent od dnia premiery PS5 regularnie dostarcza nam kolejne znakomite produkcje, od remake'u Demon's Soul, przez Ratchet & Clank Rift Apart po Horizon Forbidden West i God of War Ragnarok. Również w 2023 roku Sony planuje ostrą ofensywę na niemal każdym polu. Jednym z faworytów do tytułu gry roku może być Marvel's Spider-Man 2. Choć wciąż nie potwierdzono daty premiery gry, to jej twórcy – studio Insomniac, zdradzili ostatni, że „Pajączek” (a w zasadzie „Pajączki”) powrócą w 2023 roku. W grze będziemy mogli bowiem pokierować zarówno Spider-Manem Peterem, jak i Milesem.

Data premiery: 2023 r.

Platformy: PlayStation 5

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Kontynuacja przebojowego The Legend of Zelda: Breath of the Wild to prawdopodobnie najbardziej oczekiwana gra dla posiadaczy konsoli Nintendo Switch w 2023 roku. Niestety, na temat samej gry wciąż wiemy niewiele. Z opublikowanych dotąd materiałów wynika jedynie, że gra w większości rozwinie pomysły i rozwiązania z Breath of the Wild, oferując nam przy tym nową historię, która będzie bezpośrednią kontynuacją ostatnich przygód Linka.

Data premiery: 12 maja 2023 r.

Platformy: Nintendo Switch

Star Wars Jedi: Ocalały

Gwiezdne Wojny nie mają łatwo w branży gier. Z jednej strony mamy kilka wybitnych tytułów, ale na każdy z nich przypada kilkanaście przeciętnych. W ostatnich latach fani uniwersum nie mogą jednak narzekać bowiem dzięki Respawn Entertainment otrzymaliśmy Star War Jedi: Upadły zakon, a już w tym roku doczekamy się bezpośredniej kontynuacji przygód Cala Kestisa – młodego Jedi, w grze Star Wars Jedi: Ocalały. Jeśli „Ocalały” będzie tak samo dobry, jak „Upadły zakon”, to śmiało mogę stwierdzić, że mamy kolejnego kandydata do tytułu gry roku.

Data premiery: 17 marca 2023 r.

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Resident Evil 4 Remake

Resident Evil to jedna z najważniejszych serii gier w historii wideo, co do tego nie ma wątpliwości. Jednak nawet w tak wybitnym cyklu pojawiały się odsłony lepsze i gorsze. Bezapelacyjnie jedną z najlepszych był Resident Evil 4, który po dziś dzień jest uwielbiany przez fanów. Długo nam przyszło na to czekać, ale po remake'ach pierwszych trzech części Resident Evil Capcom wreszcie zdecydował się na porządne odświeżenie „czwórki”. Leon Kennedy powraca w nowej jakości i z nową zawartością bowiem remake RE4 ma zaskoczyć nawet weteranów serii. Ja mam tylko nadzieję, że tych zmian nie będzie zbyt dużo, szczególnie jeśli chodzi o historię.

Data premiery: 24 marca 2023 r.

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Co nas jeszcze czeka w 2023 roku? Te gry to "czarne konie"

To jednak nie wszystko, w 2023 roku czeka na nas jeszcze wiele znakomitych gier, oto te, które mogą poważnie namieszać i wypatruje ich premier z niecierpliwością.