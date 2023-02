Na te średniaki od Xiaomi nie mogę się doczekać. Powyrzucacie swoje Galaxy A53 do kosza

Seria Redmi Note 12 zapowiada się świetnie. Producent przygotowuje jeszcze jednego członka tej rodziny, który już niedługo dołączy do katalogu.

Seria Redmi Note 12 jest coraz bliżej sprzedaży w Polsce. Znamy już co prawda trochę informacji na temat pięciu różnych przedstawicieli tej serii, które będą kosztować - z zależności od wyposażenia - od około 900 zł do około 1600 zł. Jednak Xiaomi nie zwalnia i wprowadza na rynek - na razie nadal tylko rodzimy - szósty wariant telefonu, który już niedługo zobaczymy w całej okazałości.

Seria Redmi Note jest zapewne odpowiedzialna w przynajmniej 50% za sukces Xiaomi na rynkach takich jak polski. Oferuje ona świetne osiągi za relatywnie niską cenę, do tego spory, dobrej jakości ekran i długie aktualizacje - przynajmniej nakładki MIUI. Wszystko to jest ważne na rynkach, które lubią maksymalizować stosunek jakości do ceny, takich jak właśnie nasz krajowy. Nie dziwne więc, że Redmi Note 12 jest tak oczekiwany.

Teraz pojawiają się kolejne informacje na temat nowego Xiaomi Redmi Note 12 Turbo, który ma niedługo zadebiutować w Chinach. Będzie to pośrednia wersja telefonu, usytuowana gdzieś pomiędzy Redmi Note 12 Pro a Redmi Note 12 Pro Plus. Jej głównym wyznacznikiem ma być procesor Snapdragon 7 Gen 2 oraz - to na razie tylko pogłoski - czytnik linii papilarnych pod ekranem.

Już niedługo poznamy wszystkie szczegóły dotyczące telefonu, gdyż dostał on właśnie jeden z najważniejszych certyfikatów 3C, dzięki którym firma będzie mogła sprzedawać go w Chinach. Oznacza to rychłą zapowiedź telefonu - przynajmniej na rodzimym rynku Xiaomi.

Jednak już teraz wiemy trochę na temat tego, co znajdzie się pod maską nadchodzącego telefonu i co, jeśli oczywiście ta wersja pojawi się też w Europie, będzie do naszej dyspozycji. Specyfikacja techniczna Redmi Note 12 Turbo ma się prezentować w ten sposób:

Snapdragon 7 Gen 2

6/8/12GB RAM

128/256GB pamięci

6.67" 120Hz OLED

Bateria 5500mAh

67W ładowanie przewodowe

Aparaty:

50MP, f/1.9 aparat główny z OIS

8MP szerokokątny

2MP macro

16MP selfie

5G

Wi-Fi 6

3.5mm gniazdo słuchawkowe

IP53

Android 13 z MIUI 14

Niestety na tę chwilę nie wiemy jeszcze, czy ten konkretnie model będzie dostępny u nas w kraju - ani nawet kiedy będzie miała miejsce jego premiera. Spodziewamy się jednak, ze globalnie smartfony z tej serii zostaną zaprezentowane podczas MWC 2023 w Barcelonie, na którym Xiaomi 27 lutego będzie miało swoją konferencję. Już wtedy powinniśmy poznać więcej oficjalnych szczegółów o premierze Redmi Note'a 12 w Europie. Może się też okazać, że Redmi Note 12 zostanie wprowadzony do Europy dzień wcześniej, 26.02, wraz z prezentacją Xiaomi 13 Pro oraz Xiaomi 13. Jest na pewno na co czekać!