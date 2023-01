Na ten telefon z Netto stać każdego - taniej go nie kupisz

Sieć sklepów w 2023 pokazuje coraz więcej atrakcyjnych ofert, tym razem stanęło na...telefonie, na który stać każdego. Waży zaledwie 73 gramy, a jedno naładowanie wystarczy na 5 dni!

Duńska sieć sklepów ma za sobą ponad 3 dekady na rynku, a w Polsce jest dokładnie od 1995 roku. Lubiana sylwetka teriera szkockiego jest kojarzona w wielu europejskich krajach, a coraz bardziej wyselekcjonowana oferta Netto przekonuje do zakupów kolejnych klientów. Już dziś, pojawiło się w sklepach coś, co może wywołać nie lada zainteresowanie...

myPhone Halo A w Netto

Miniony weekend wiele z nas spędziło u swoich ukochanych dziadków, jednak Netto nie zamierza czekać na kolejne okazje, aby wprowadzić do oferty coś, co może im się spodobać. Mowa tu o telefonie od polskiej marki myPhone - produkowanej przez mPTech. Debiut modelu miał miejsce wraz z początkiem 2022 roku, jednak nadal kryje duży potencjał zarówno dla seniorów, jak i osób, które stronią od nowoczesnych smartfonów. Posiada 1,77-calowy ekran, baterię o pojemności 800 mAh i jest przystosowany do obsługi Dual-SIM. To, na co szczególnie warto zwrócić uwagę to przycisk bezpieczeństwa SOS. Tuż po jego naciśnięciu, automatycznie następuje powiadomienie wybranego numeru o możliwym wypadku, lub konieczności pomocy. Smukły i lekki telefon może więc okazać się dobrym rozwiązaniem dla starszych osób, ale i nie tylko.

Zobacz również:

Co więcej, sieć sklepów Netto pozostawia konkurencję w tyle i oferuje myPhone Halo A w znacznie niższej cenie...

Model jest dostępny w sprzedaży już od dziś - 23 stycznia.

Sprawdź również: Na półki Pepco trafiają sprzęty AGD i gadżety elektroniczne - w końcu!