Na to czekaliśmy od lat. Ta funkcja znacznie ułatwi korzystanie z Windows

Jak Microsoft zapowiedział, tak zrobił. Wyczekiwana nowość pojawia się w aktualizacji Moment 1.

Jeśli ktoś nie śledzi tematu, przypominam - Microsoft przeszedł w tym roku na nowy sposób aktualizacji. Wygląda on następująco: jedna duża rocznie oraz Momenty. Momenty to paczki aktualizacji wprowadzające do systemu nowe funkcje i rozwiązania. I właśnie dzisiaj pierwsza pojawiła się w Windows Update, ale zaznaczam - jest dostępna tylko dla osób, które mają zainstalowaną aktualizację Windows 11 22H2.

Co najważniejsze - pojawia się w końcu obsługa kart w Eksploratorze Plików. Zaktualizowano również lewy panel, w którym można przypinać swoje najczęściej używane foldery i pliki. W końcu Microsoft spełniuł życzenia użytkowników, którzy domagali się wprowadzenia tego rozwiązania praktycznie od czasów... Windows 98. Prawie ćwierć wieku to szmat czasu, ale jak to się mówi - lepiej późno, niż wcale, prawda?

Oprócz tego mamy tu wszystko co testowane było w wydaniach dla Insiderów, a więc:

Sugerowane akcje - system samoczynnie wykryje zaznaczony numer telefonu lub adres i zaproponuje wykonanie za jego pomocą akcji w powiązanej aplikacji, jak Teams, Kalendarz itp.;

- system samoczynnie wykryje zaznaczony numer telefonu lub adres i zaproponuje wykonanie za jego pomocą akcji w powiązanej aplikacji, jak Teams, Kalendarz itp.; Taskbar Overflow - aplikacje nie mieszczące się na Pasku Zadań zostaną ukryte w ten sam sposób, jak na Windows 10, czyli będą dostępne w schowku;

- aplikacje nie mieszczące się na Pasku Zadań zostaną ukryte w ten sam sposób, jak na Windows 10, czyli będą dostępne w schowku; Menedżer Zadań z Paska - jak i w poprzednich systemach Windows, tak i teraz można przywołać Menadżera poprzez kliknięcie ppm na Pasku Zadań;

ulepszone Udostępnianie - Windows 11 wykrywa więcej urządzeń w pobliżu;

- Windows 11 wykrywa więcej urządzeń w pobliżu; aplikacja Androida i Amazon App Store - łączne wsparcie dla aplikacji to ponad 50 tys. tytułów, a obsługa systemu mobilnego dostępna jest już w 31 krajach.

