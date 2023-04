Na tych smartwatchach i smartbandach nieźle zaoszczędzisz! Wszystko dzięki wiosennej wyprzedaży w Media Markt

Wiosna to idealny moment na powrót do aktywności na świeżym powietrzu. Smartbandy i smartwatche to świetny kompan takiego stylu życia, więc MediaMarkt przygotowało na nie świetną ofertę promocyjną.

Wiosna to idealny czas na powrót do aktywności na świeżym powietrzu. Po zimie nie tylko pogoda jest coraz ładniejsza i zachęca do spędzania czasu na dworze, ale także my jesteśmy spragnieni świeżego powietrza i wychodzenia na zewnątrz bez zbędnych kurtek czy zimowych butów, co sprzyja wszelakiej aktywności.

Jednak nieraz nawet piękna aura nie wystarczy i ciężko nam się zmotywować do robienia czegokolwiek. Ze względu na to warto zatrudnić do tego pomocnika, który nie tylko policzy zrobione nasze kroki i zmierzy spalone kalorie, ale też po treningach pozwoli na skorzystanie z interesujących multimedialnych funkcji czy też trzymanie na wodzy swoich funkcji życiowych. Mowa oczywiście o smartwatchu lub smartbandzie, który jest idealnym kompanem dla wiosennej aktywności fizycznej.

Już teraz, aby ułatwić nam wejście do tego sportowego świata, MediaMarkt przygotowało wielką wiosenną promocję. Dzięki sporym przecenom, które sięgają nawet -70%, możemy na stronie producenta znaleźć sporo interesującej elektroniki w bardzo dobrych cenach. Spośród wszystkich dostępnych produktów postanowiliśmy wybrać najbardziej interesujące inteligentne zegarki i opaski sportowe. Dzięki nim jeszcze bardziej profesjonalnie podejdziemy do zażywania ruchu na wiosnę, ale dodatkowo nie ucierpi na tym tak bardzo nasz portfel.

Najlepsze smartwatche i smartbandy w wiosennej promocji MediaMarkt

Samsung Galaxy Watch 4 44 mm

Typ wyświetlacza : Kolorowy, sAMOLED

: Kolorowy, sAMOLED Konstrukcja : MIL-STD-810G

: MIL-STD-810G Czujniki : Akcelerometr, Barometr, Cyfrowy kompas, Czujnik BIA, Czujnik EKG, Czujnik światła, Pulsometr, Żyroskop

: Akcelerometr, Barometr, Cyfrowy kompas, Czujnik BIA, Czujnik EKG, Czujnik światła, Pulsometr, Żyroskop GPS : Tak

: Tak Łączność: Bluetooth 5.0, LTE, NFC, Wi-Fi

Cena: 829 zł 749 zł. Sprawdź TUTAJ

Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46 mm

Typ wyświetlacza : Kolorowy, sAMOLED

: Kolorowy, sAMOLED Konstrukcja : MIL-STD-810G

: MIL-STD-810G Czujniki : Akcelerometr, Barometr, Cyfrowy kompas, Czujnik BIA, Czujnik EKG, Czujnik światła, Pulsometr, Żyroskop

: Akcelerometr, Barometr, Cyfrowy kompas, Czujnik BIA, Czujnik EKG, Czujnik światła, Pulsometr, Żyroskop GPS : Tak

: Tak Łączność: Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi

Cena: 999 zł 899 zł. Sprawdź TUTAJ

Huawei Watch GT3 Elite 46 mm

Typ wyświetlacza : AMOLED

: AMOLED Czujniki : Akcelerometr, Barometr, Oświetlenia zewnętrznego, Pola magnetycznego, Pulsoksymetr, Pulsometr, Temperatury, Żyroskop

: Akcelerometr, Barometr, Oświetlenia zewnętrznego, Pola magnetycznego, Pulsoksymetr, Pulsometr, Temperatury, Żyroskop GPS : Tak

: Tak Łączność: Bluetooth

Cena: 1179 zł 959 zł. Sprawdź TUTAJ

Fitbit Charge 5

Typ wyświetlacza : Kolorowy

: Kolorowy Konstrukcja : Szkło Corning Gorilla Glass 3

: Szkło Corning Gorilla Glass 3 Wodoodporność: Klasa wodoszczelności: 1 ATM, Klasa wodoszczelności: 5 ATM (50m)

Cena: 499 zł 479 zł. Sprawdź TUTAJ

Amazfit T-Rex 2

Typ wyświetlacza : AMOLED

: AMOLED Konstrukcja : Szkło

: Szkło Czujniki : Akcelerometr, Czujnik światła, Magnetometr, Pedometr (Krokomierz), Pulsoksymetr, Pulsometr, Wysokościomierz, Żyroskop

: Akcelerometr, Czujnik światła, Magnetometr, Pedometr (Krokomierz), Pulsoksymetr, Pulsometr, Wysokościomierz, Żyroskop GPS : Tak

: Tak Łączność: Bluetooth