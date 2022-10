Na wirtualne półki Biedronki trafiło urządzenie znanej marki, bez którego nie wyobrażam sobie żadnej prawdziwej kuchni [28.10.2022]

Lubię takie okazje – dobra cena, funkcjonalne urządzenie i zakupy bez wychodzenia z domu. Zobacz, co tym razem znalazłam w internetowym sklepie Biedronki!

Nowość na wirtualnych półkach Biedronki – robot planetarny tak piękny, że mam ochotę postawić go w swojej kuchni. Jest to urządzenie wyprodukowane przez znaną markę – Berlinger Haus. O ciekawych sprzętach AGD od tego producenta, również dostępnych w Biedronce, pisaliśmy też w tym materiale. Dziś prezentujemy funkcjonalnego robota planetarnego w świetnej cenie. Warto kupić?

Berlinger Haus BH/9166, mikser planetarny black rose, 1300 W

Ten elegancki robot o retro designie to mikser planetarny, wyposażony w mocny silnik 1300 W. Do dyspozycji użytkownika jest 6 prędkości. Dodatkowym wsparciem pracy jest funkcja Turbo. Robot wygląda na wygodny w użytkowaniu – pokrywa zamyka się w chwili opuszczenia mieszadła, dzięki czemu podczas pracy nic się nie wychlapie z misy. Sama misa ma pojemność 6 l. Jest wykonana ze stali nierdzewnej. W zestawie są 3 końcówki: do zagniatania ciasta, trzepak, a także śmigło.

Funkcje i parametry:

Kompaktowy kształt

Regulacja 6 prędkości oraz funkcja Turbo

System mocowania misy

Pokrywa zamykająca misę równocześnie z opuszczeniem mieszadła

Funkcję odchylania

Nóżki antypoślizgowe

W zestawie: korpus z jednostka napędową, misa 6,l, 3 końcówki: do zagniatania ciasta, trzepak oraz śmigło

Materiał: plastik, stal nierdzewna

Kolor: czarny / złoty

Wymiary: 36 x 24 x 33 cm

Sposób użycia: misę można myć w zmywarce

Pojemność: 6 l

Waga: 4.9 kg

Ilość elementów: dwa

Opis elementów: korpus, misa

Moc: 1300 W

Zasilanie: sieciowe

Długość kabla: 110 cm

Napięcie: 220-240V, 50-60Hz

Poziom hałasu: 70 dB

Robot Berlinger Haus BH/9166 kosztuje w Biedronce 599 zł. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

