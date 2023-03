Na wirtualne półki Biedronki trafiły sprzęty 4SWISS. Przejrzałam ofertę

Czy ktoś mówił o nowościach w Biedronce? Te sprzęty od firmy 4SWISS szczególnie zwróciły naszą uwagę.

Sieć posiada w Polsce około 3283 sklepów w aż 1100 miastach, a wypracowywanie renomy trwa już od 1995 roku. Rozpoczynając od produktów FMCG, Biedronka wniosła się na zupełnie nowy poziom zakupów. Nie bez znaczenia było tu poszerzanie oferty artykułów przemysłowych. Stosunkowo małe sklepy nie są jednak najlepszym miejscem dla sprzętów AGD, elektroniki i ogólnie rzecz ujmując zakupów wykraczających poza spożywkę. E-commerce to wybawienie dla wielu firm, w przypadku Biedronki - szansa na nowe możliwości. Oficjalna platforma internetowa wystartowała pod koniec sierpnia ubiegłego roku. W ofercie nie brakuje produktów od marek własnych ale i... znanych firm oraz polskich producentów. W najnowszej ofercie znalazły się urządzenia marki 4SWISS, które przydadzą się w każdej kuchni.

4SWISS AGD w Biedronce

Jak wspomniałam, 4SWISS jest polską marką - jej historia sięga 2014 roku, tak więc posiada stosunkowo krótki staż na rynku. Mimo to, niemal błyskawicznie zdobyła popularność, a to m.in. w wyniku dość dobrej jakości sprzętów, ich designu oraz rozbudowanej oferty. W sklepie internetowym pojawiły się sprzęty AGD, które mogą wielu z nas ucieszyć. Sprawdźmy zatem, co oferują.

Zobacz również:

Blender kielichowy 4SWISS NB102 X JJ

Powyższy model może być świetnym pomocnikiem w przygotowywaniu smoothie, zup, ale i nie tylko. Wysoka moc w połączeniu z 6 ostrymi nożami umożliwia nawet kruszenie lodu, a twardsze składniki nie powinny stanowić dla blendera większego problemu. W zestawie otrzymujemy 2 kielichy (300 ml i 700 ml).

Parametry techniczne:

Moc: 1000 W

Wymiary: 20 x 14 cm

Waga: 2,5 kg

Cena: 389 zł

Frytkownica powietrzna 4SWISS ABB-021

Nowoczesny sprzęt, który pozwoli przyrządzić ulubione dania lub smażone przekąski bez szkodliwego tłuszczu? Tak, to możliwe. Frytkownica od 4SWISS wykorzystuje cyrkulację powietrza, a po minucie osiąga temperaturę 89 stopni. Za tak szybkie nagrzewanie odpowiada Heat Halogen. Z pomocą sprzętu możemy również podgrzewać i rozmrażać składniki.

Parametry techniczne:

Pojemność: 5,5 l

Moc: 1350 W

Zakres temperatur: od 40 do 200 stopni

Dodatkowe funkcje: 8 programów automatycznych, w komplecie szczypce, panel dotykowy

Cena: 749 zł

Ekspres automatyczny 4SWISS MODENA A6

Każdy smakosz kawy wie, jak ważne są świeżo zmielone ziarna. Napój z ekspresu automatycznego to nie tylko wygoda, ale również smak rodem z ulubionej kawiarni. Model od 4SWISS umożliwia przyrządzenie dwóch kaw jednocześnie i posiada regulowaną wylewkę (aby dopasować element do wielkości naczyń). Funkcja One Touch Hot Water pozwala na błyskawiczne przygotowanie gorącej wody.

Parametry techniczne:

Ciśnienie: 19 bar

Moc: 950-1300 W (kawa) / 700-760 W (para)

Dodatkowe funkcje: wyświetlacz LCD, podgrzewacz do filiżanek, młynek ze stali nierdzewnej z 5-stopniową regulacją

Cena: 1749 zł

Wyciskarka wolnoobrotowa 4SWISS BM202 X JJ

Model od 4SWISS pozwala na przygotowanie warzywnych i owocowych soków bez krojenia składników. Wewnątrz znajdują się dwa otwory wlotowe (różniące się średnicą). Ślimak wyciskarki jest wykonany z materiału wytworzonego przez NASA - Ultemu. Sprzęt pracuje z prędkością aż 46 obrotów na minutę i posiada funkcję Easy Cleaning System.

Parametry techniczne:

Moc: 200 W (nominalna), do wyciskania: 430 W

Średnice otworów: 8 cm, 4 cm

W zestawie: sito do rzadkiego soku, sito do musów, pojemnik na soki, na odpady, szczoteczka do czyszczenia, tłoczek i książka z ciekawymi przepisami na soki

Cena: 1649 zł

Warto też wspomnieć, że w internetowym sklepie Biedronka Home pojawiło się jeszcze jedno interesujące urządzenie od marki 4SWISS, wykraczające poza kategorię AGD. Chodzi o hulajnogę elektryczną, o której więcej napisaliśmy w innym artykule - przeczytaj materiał.

Jeśli jesteś ciekaw również innych sprzętów polskiej marki, znajdziesz je pod tym linkiem.