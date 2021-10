Nabywcy AirPods 3 zgłaszają problemy z jakością wykonania

Pierwsze egzemplarze AirPods 3 trafiają już do swoich nabywców. Ich podekscytowanie z zakupy szybko jednak opada, gdyż

Na chińskim portalu blogowym Weibo pojawiło się mnóstwo skarg dotyczących chropowatych krawędzi, przepełnienia klejem i chwiejnych części w niektórych egzemplarzach AirPods 3. Chociaż słaba jakość wykonania nie wpływa na sam wygląd, wielu użytkowników zgłosiło, że AirPods 3 zadrapały ich uszy podczas noszenia.

Skargi dotyczą głównie partii "Made in Vietnam", co potwierdził zaufany bloger technologiczny Technology Xiaoxin. Jednak inny bloger i dostawca akcesoriów Apple o nazwie Kang (za pośrednictwem Sina Technology) podkreślił, że problem nie jest ograniczony jedynie do egzemplarzy, które zostały wykonane w Wietnamie. Raczej jest to problem partii z obu wariantów wietnamskich i chińskich, chociaż może być on bardziej wyraźny na wietnamskich AirPods 3.

Źródło: 科技小辛 / Weibo Źródło: 科技小辛 / Weibo

Kang uważa również, że winna jest tutaj kontrola jakości Apple, a użytkownicy, którzy dostali wadliwą partę, powinni zdecydować się na jej wymianę. Jest to problem o tyle kontrowersyjny, gdyż AirPods 3 są na prawdę drogie - przypominamy, że w Polsce zostały wycenione na 949 zł, czyli więcej, niż obecnie kosztują (lepiej brzmiące i posiadające więcej funkcji) AirPods Pro.

Warto wspomnieć, że wszystkie problemy były ograniczone tylko do pierwszej partii i wszystko wskazuje na to, że nie dotyczą już one nowszych partii. Rozsądnym jest jednak zaczekać i zdecydować się na zakup dopiero za jakiś czas. Ponadto, wydaje się, że zła partia trafiła tylko do Chin, ponieważ nie natknęliśmy się jeszcze na skargi od globalnych użytkowników. Nie oznacza to jednak, że AirPods 3 wysłane poza granice Chin są całkowicie bezpieczne.