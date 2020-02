Nachodzi Honor 9X Lite

Dziś w internecie pojawił się poster reklamowy Honor 9X Lite. Będzie to wariant popularnego modelu 9X.

Kolejny smartfon marki Honor to 9X Lite - co potwierdza poster, który trafił dzisiaj do sieci. Jak na razie wiemy o nim tyle, ile wyczytamy z grafiki. A tam głównie promowany jest podwójny aparat tylny 48 Mpix z funkcjami SI, dzięki którym model ten ma być niezwykle przydatny dla każdego fotografa. Z tyłu urządzenia widzimy 3 pionowo ułożone obiektywy - jeden z nich to sensor głębi. Model ten znajduje się już na stronie certyfikacji Google Play - są tam zarejestrowane trzy warianty. Mają one numery JSN-L21, JSN-L22 oraz JSN-L23. Można dowiedzieć się dzięki temu, że smartfon korzysta z procesora HiSilicon Kirin 710F, czyli tego samego, który napędza Honor 9X. Różnice to zapewne kombinacja ilości RAM i pamięci.

Honor to marka należąca do Huawei, dlatego w nowym modelu nie pojawią się usługi Google. Możemy za to spodziewać się Androida z ekosystemem Huawei Mobile Services. Niestety, grafika nie zdradza nam ani daty premiery, ani ceny tego modelu. Można jednak przypuszczać, że cena będzie kształtować się poniżej aktualnego kosztu Honor 9X, ten zaś to obecnie 999 zł.