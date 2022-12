Nadal nie masz pomysłu na prezent dla męża lub chłopaka? Przychodzimy na ratunek - oto najlepsze propozycje

Zastanawiasz się, co kupić dla swojego męża lub chłopaka na Święta? W tym artykule przedstawiamy kilka pomysłów dla fana technologii. Z naszym poradnikiem na pewno trafisz z tegorocznym prezentem!

Spis treści

Wybór prezentu może być ciężki i stresujący. Oczywiście chcemy, aby obdarowywana przez nas, najbliższa nam osoba była szczęśliwa z rzeczy, którą kupujemy. Jednakże wybór jest tak ogromny, a potrzeby zróżnicowane, że nieraz decyzja o konkretnym przedmiocie jest prawie niemożliwa!.

W tym artykule staramy się podpowiedzieć, jakie przedmioty będą najciekawszymi technologicznymi prezentami dla chłopaka lub męża. Jeśli Wasz partner jest fanem elektroniki, warto skierować swoje prezentowe spojrzenie w tę stronę. Mym kilka propozycji dla graczy, kilka dla osób o bardziej konserwatywnym guście - każdy znajdzie tu coś dla swojej drugiej połówki! Jeśli z kolei szukacie czegoś dla dziewczyny lub żony - zajrzyjcie do tego tekstu!

Smartwatch dla chłopaka? To jak najbardziej świetny pomysł

Smartwatche biją teraz rekordy popularności - coraz więcej osób przekonuje się do idei inteligentnych zegarków. Poniżej polecamy kilka świetnych modeli. Jeśli jednak wolicie postawić na coś trochę mniejszego - może na przykład smartband - mamy też dodatkowe propozycje, które znajdziecie w tym tekście. Jeżeli z kolei potrzebny Wam upominek do 100 zł lub 200 zł, zapraszamy do tego artykułu, w którym przedstawiliśmy najlepsze budżetowe trackery fitness.

Huawei Band 7

Kompatybilna platforma : Android, iOS

: Android, iOS Komunikacja : Bluetooth

: Bluetooth Wodoszczelność : Tak

: Tak GPS: Nie

Huawei Watch GT 3 SE

Pulsoksymetr : Tak

: Tak Komunikacja : Bluetooth

: Bluetooth Kompatybilna platforma : Android, HarmonyOS, iOS

: Android, HarmonyOS, iOS Rozmiar wyświetlacza : 1.43"

: 1.43" Szerokość koperty : 46.4 mm

: 46.4 mm GPS: Tak

Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Pulsoksymetr : Tak

: Tak Komunikacja : 4G (LTE) eSIM, Bluetooth, NFC, WiFi

: 4G (LTE) eSIM, Bluetooth, NFC, WiFi Kompatybilna platforma : Android

: Android Rozmiar wyświetlacza : 1.4"

: 1.4" Szerokość koperty : 45.5 mm

: 45.5 mm GPS: Tak

Smartfon zawsze się przyda

Jednym z najbardziej oczywistych "dużych" prezentów na Święta jest smartfon. Używamy go przecież codziennie, towarzyszy nam praktycznie w każdym momencie życia i jest przydatny w wielu sytuacjach - ze względu na to wiele osób decyduje się na taki prezent pod choinkę. Jeśli potrzebujecie dokładniejszych wskazówek dotyczących wyboru telefonu na święta, mamy jeszcze kilka propozycji poza tymi poniżej. Warto zajrzeć do naszego podsumowania najlepszych iPhone'ów - to gratka dla fanów Apple. Z drugiej strony, jeśli zastanawiacie się nad najlepszym smartfonem na święta w ogóle - tutaj podsumowaliśmy najlepsze deale!

Xiaomi Poco M4 Pro

Wyświetlacz : 6.43", 2400 x 1080px, AMOLED

: 6.43", 2400 x 1080px, AMOLED Pamięć RAM : 8 GB

: 8 GB Pamięć wbudowana : 256 GB

: 256 GB Pojemność akumulatora : 5000 mAh

: 5000 mAh Procesor : MediaTek Helio G96, Ośmiordzeniowy

: MediaTek Helio G96, Ośmiordzeniowy Aparat : Tylny 64 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx, Przedni 16 Mpx

: Tylny 64 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx, Przedni 16 Mpx Komunikacja : Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, USB C

: Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, USB C Wersja systemu: Android 11

Samsung Galaxy S20 FE

Wyświetlacz : 6.5", 2400 x 1080px, Super AMOLED

: 6.5", 2400 x 1080px, Super AMOLED Pamięć RAM : 6 GB

: 6 GB Pamięć wbudowana : 128 GB

: 128 GB Pojemność akumulatora : 4500 mAh

: 4500 mAh Procesor : Qualcomm Snapdragon 865, Ośmiordzeniowy

: Qualcomm Snapdragon 865, Ośmiordzeniowy Aparat : Tylny 8 Mpx + 2 x 12 Mpx, Przedni 32 Mpx

: Tylny 8 Mpx + 2 x 12 Mpx, Przedni 32 Mpx Komunikacja : 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, USB typ C

: 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, USB typ C Wersja systemu: Android 10

iPhone 14

Wyświetlacz : 6.1", 2532 x 1170px, OLED, Super Retina XDR

: 6.1", 2532 x 1170px, OLED, Super Retina XDR Pamięć wbudowana : 128 GB

: 128 GB Procesor : Apple A15 Bionic, Sześciordzeniowy

: Apple A15 Bionic, Sześciordzeniowy Aparat : Tylny 2 x 12 Mpx, Przedni 12 Mpx

: Tylny 2 x 12 Mpx, Przedni 12 Mpx Komunikacja : 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, Złącze Lightning

: 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, Złącze Lightning Wersja systemu: iOS 16

Akcesoria? I dla gamera, i fana dobrej muzyki

Jednak telefony to nie wszystko i często chcemy na święta kupić jakieś ciekawe technologiczne akcesorium. W tym tekście podsumowaliśmy najfajniejsze słuchawki bezprzewodowe, które na pewno wpadną w ucho każdemu zapalonemu słuchaczowi. Jeśli z kolei szukacie akcesoriów muzycznych do 150 zł - mamy też kilka ciekawych propozycji, które znajdziecie w tym artykule.

Logitech G203

Typ myszy : Optyczna

: Optyczna Rozdzielczość : 8000 dpi

: 8000 dpi Komunikacja z komputerem : Przewodowa

: Przewodowa Interfejs: USB

Samsung Galaxy Buds 2

Czas pracy : do 29 h

: do 29 h Typ słuchawek : Dokanałowe

: Dokanałowe Transmisja bezprzewodowa : Bluetooth

: Bluetooth Aktywna redukcja szumów ( ANC ): Tak

( ): Tak Kolor: Grafitowy

Xbox Series X

Typ konsoli : Xbox Series X

: Xbox Series X Pojemność dysku twardego: 1 TB

Najlepsze komputery na każdy budżet

Asus Vivobook Go

Ekran : 14", 1920 x 1080px, 60Hz

: 14", 1920 x 1080px, 60Hz Procesor : Intel Celeron N4020

: Intel Celeron N4020 Wielkość pamięci RAM : 4 GB

: 4 GB Dysk : 128 GB SSD

: 128 GB SSD Karta graficzna : Intel UHD Graphics 600

: Intel UHD Graphics 600 System operacyjny: Windows 11 Home S

Lenovo IdeaPad Gaming 3

Ekran : 15.6", 1920 x 1080px, 60Hz

: 15.6", 1920 x 1080px, 60Hz Procesor : Intel Core i5-11320H

: Intel Core i5-11320H Wielkość pamięci RAM : 8 GB

: 8 GB Dysk : 512 GB SSD

: 512 GB SSD Karta graficzna : NVIDIA GeForce GTX 1650

: NVIDIA GeForce GTX 1650 System operacyjny: Windows 11 Home

Asus ROG Strix G10CE