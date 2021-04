Nadchodzące premiery samochodów 2021 [Kalendarz Premier]

W najbliższym czasie spodziewamy się wielu ważnych premier na rynku motoryzacyjnym. Producenci zaprezentują dużo nowych modeli aut. Pojawi się także kilka faceliftingów. Motywem przewodnim 2021 roku będą miękkie hybrydy oraz obniżenie poziomu emisji spalin.

Spis treści

Producenci samochodów mają pełne ręce roboty. Pandemia koronawirusa opóźniła prace projektowe oraz dostawy nowych samochodów. Nie zmienia to jednak faktu, że największe firmy motoryzacyjne stoją przed jeszcze większym wyzwaniem. Mowa oczywiście o nowych normach emisji spalin oraz ogromnych karach za ich przekraczanie.

BMW iX

Od 1 stycznia 2021 roku każdy nowy samochód musi spełniać nową normę Euro 6D ISC-FCM. Zakłada ona, że z rury wydechowej auta spalinowego może wydobywać się:

80 mg NOx na każdy kilometr w przypadku diesla,

60 mg/km dla pojazdów benzynowych

Oznacza to, że w nadchodzącym roku zobaczymy mnóstwo nowych aut z silnikami hybrydowymi (sprawdź nasze zestawienie tanich, używanych hybryd), miękkimi hybrydami oraz niewielkimi, trzycylindrowymi jednostkami z turbo. Nie zabraknie również ogromnej ilości aut elektrycznych (sprawdź nasze zestawienie tanich, używanych aut elektrycznych).

Na szczęście pojawi się również kilka mocnych aut z potężnymi silnikami spalinowymi.

Poniżej znajdziesz listę najgorętszych premier motoryzacyjnych tego roku.

Dacia Spring Electric EV

Data premiery/wprowadzenia do sprzedaży: Wiosna 2021

Dacia Spring

Zaczynamy od samochodu, który ma szanse spopularyzować napęd elektryczny w całej Europie. Dacia Spring będzie najtańszym samochodem elektrycznym sprzedawanym na starym kontynencie. Samochód jest już produkowany, a pierwsi dziennikarze mieli okazje sprawdzić go na trasach testowych.

Samochód otrzyma 43 konny silnik elektryczny oraz spore akumulatory o łącznej pojemności 26,8 kWh, które pozwolą na pokonanie do 230 km według cyklu WLTP.

Dacie Spring naładujemy do pełna w niespełna 4,5 godziny. Auto posiada klimatyzację, 14 calowe felgi oraz spory, 300 litrowy bagażnik. W środku znajdziemy również system infrorozrywki Media Nav. Niestety nie jest to najnowsza generacja znana z testowanej przez nas Dacii Sandero. Oznacza to brak bezprzewodowej łączności z Android Auto i Apple CarPlay.

Ford Fiesta

Data premiery/wprowadzenia do sprzedaży: Jesień 2021

Ford Fiesta

Aktualna, siódma generacja Forda Fiesta jest z nami od 2017 roku. Pojazd po czterech latach produkcji otrzyma solidny facelifting. Pozwoli on konkurować temu miejskiemu autu z nowszymi konkurentami takimi jak Hyundai I20 czy Toyotą Yaris.

Fiesta otrzyma stylistykę podobną do Forda Puma. Pojawią się nowe silniki oraz wersja hybrydowa. We wnętrzu znajdziemy nowszą generację systemu inforozrywki Ford Sync.

Z Forda Fiesty po liftingu całkowicie znikną silniki diesla.

Ford Focus

Data premiery/wprowadzenia do sprzedaży: Jesień 2021

Ford Focus

Razem z nowym Fordem Fiestą zadebiutuje odświeżona wersja Forda Focusa. Podobnie jak w mniejszym modelu spodziewamy się lekkiej zmiany stylistyki. Front pojazdu może upodobnić się do wycofanego z Europy Mondeo.

Ford nie planuje wprowadzania do sprzedaży pełnej hybrydy. Zamiast niej otrzymamy miękka hybrydę.

W środku znajdziemy nowy system inforozrywki.

Skoda Fabia

Data premiery/wprowadzenia do sprzedaży: Zima 2021

Skoda Fabia

Skoda Fabia to obecnie najstarszy produkowany samochód segmentu B. Obecna, trzecia generacja jest z nami od 2014 roku. W tym czasie producent kilkukrotnie poddał ją faceliftingowi, ale nie zamaskowały one leciwego wieku tej konstrukcji.

Obecna Fabia oparta jest na poprzedniej generacji Volkswagena Polo.

Nowy model oparty będzie na płycie podłogowej MQB. Będzie to znacznie nowsza i dojrzalsza konstrukcja. Fabia nowej generacji zaoferuje bardzo duży bagażnik, którego rozmiary konkurować będą z kompaktami. Samochód sprzedany będzie tylko i wyłącznie z silnikami benzynowymi. Topowa odmiana otrzyma 1,5 litrowy motor TSI znany z innych modeli grupy VAG.

We wnętrzu znajdziemy całkowicie nowy system inforozrywki Skoda MIB 3.0 zaczerpnięty z droższych modeli. Android Auto i CarPlay oferowane będą w standardzie. Pojawi się także sporo nowych systemów bezpieczeństwa.

Volkswagen Polo

Data premiery/wprowadzenia do sprzedaży: Jesień 2021

Volkswagen Polo

Na chwilę przed premierą zupełnie nowej Fabii na rynku pojawi się odświeżony Volkswagen Polo. Szósta generacja produkowana jest od 2017 roku i podobnie jak Ford Fiesta otrzyma facelifting.

Spodziewamy się odświeżonej stylistyki, która współgrać będzie z aktualnie sprzedawanym Golfem.

Pod maską znajdziemy nowe silniki wspierane przez system miękkiej hybrydy. Volkswagen zwiększy również ilość elementów dostępnych w bazowej wersji.

DS 4

Data premiery/wprowadzenia do sprzedaży: Zima 2021/2022

DS 4

Citroen zaprezentował już nowego C4. Po kilku miesiącach na rynek trafi jego bardziej eksluzywną wersja sprzedawana jako DS 4. Auto wyglądać będzie bardzo podobnie do Citreona C4. Otrzyma bardziej stonowaną stylistykę oraz większą ilość chromów.

W środku znajdziemy materiały wykończeniowe wyższej klasy. Co ciekawe DS 4 sprzedawany będzie z silnikami diesla, hybrydami oraz klasycznymi motorami benzynowymi.

Pojazd otrzyma zupełnie przeprojektowany tył.

Opel Astra

Data premiery/wprowadzenia do sprzedaży: Wrzesień 2021

Opel Astra

Nowa generacja Astry będzie kolejnym modelem opracowanym wspólnie z koncertem PSA. Samochód będzie przestylizowaną wersją zaprezentowanego niedawno Peugeota 308.

Astra otrzyma silniki PureTech o pojemności 1,3-1,6 litra, diesla 1.5 HDI oraz wersję Plug in Hybrid.

Wizualne auto przypominać będzie zaprezentowanego niedawno Opla Mokka. W środku znajdziem system inforozrywki znany z nowych modeli Peugeota.

Co ciekawe na rynku pojawi się wersja OPC. Będzie to 296 konna hybryda plug in.

Alfa Romeo GTV

Data premiery/wprowadzenia do sprzedaży: Druga połowa 2021 roku

Alfa Romeo GTV

Włosi szykują dla nas gorącą premierę. Na rynku pojawi się kolejna generacja Alfy Romeo GTV. Będzie to spore Coupé oparte na płycie podłogowej Alfy Romeo Giulia Quadrifoglio.

Samochód otrzyma silnik V6 z turbosprężarką o mocy około 600 koni mechanicznych.

Alfa Romeo GTV będzie szybsza i mocniejsza od swojego bardziej praktycznego brata bliźniaka - modelu Giulia QV.

W środku samochód wyglądać będzie identycznie jak Alfa Romeo Giulia po faceliftingu.

Alfa Romeo Tonale

Data premiery/wprowadzenia do sprzedaży: Druga połowa 2021 roku

Alfa Romeo Tonale

Kolejnym nadchodzącym autem od Alfy Romeo będzie niewielki crossover klasy premium. Alfą Romeo Tonale ma być odpowiedzią między innymi na Lexusa UX. Dodatkowo chęć konkurencji z japońską marką podkreśla fakt, że Tonale będzie pierwszą hybrydą w historii marki.

Produkcja ruszy pod koniec lata 2021 roku. Cennik zaczynać się będzie od niespełna 150 tysięcy złotych.

Audi e-Tron GT

Data premiery/wprowadzenia do sprzedaży: Druga połowa 2021 roku

Audi E-tron GT

Audi szykuje konkurencję dla Alfy Romeo GTV, ale niemiecki pojazd będzie napędzany silnikiem elektrycznym.

e-Tron GT to sportowe Coupé z silnikami elektrycznymi o mocy łącznej wynoszącej ponad 600 koni mechanicznych. W sieci mówi się, że będzie to nieco tańsza wersja Porsche Taycan.

Audi Q4 E-tron

Data premiery/wprowadzenia do sprzedaży: koniec 2021 roku

Audi Q4 E-tron

Audi Q4 E-tron to bardziej luksusowy bliźniak Volkswagena ID 4. Ten niewielki SUV Coupé zaoferuje zasięg na poziomie niespełna 400 km.

Nowy pojazd otrzyma silnik o mocy 295 koni mechanicznych. Pod podłogom zamontowane będą akumulatory o pojemności 52 lub 77 kWh.

Auto będzie bezpośrednią odpowiedzią na BMW iX3, które już porusza się po naszych drogach. Co ciekawe Audi będzie przyśpieszać od 0 do 100 km/h w czasie krótszym o 0,6 sekundy.

Mercedes-AMG One

Data premiery/wprowadzenia do sprzedaży: druga połowa 2021 roku

Mercedes-AMG One

Mercedes szykuje nowy super samochód. Pojazd opracowywany jest we współpracy z inżynierami z AMG oraz zespołem Mercedes AMG Petronas Formula 1 Team. Auto będzie konkurentem dla pojazdów ze stajni Ferrari i Lamborghini.

Samochód otrzyma silnik spalinowy oraz elektryczny. Co ciekawe będzie to hybryda typu plug in, która na samym prądzie pokona do 20 km. Prędkość od 0 do 200 km/h Mercedes-AMG One osiągnie w zaledwie 6 sekund.

Mercedes poinformował, że wyprodukuje zaledwie 275 egzemplarzy. Cena została ustalona na poziomie 2,27 miliona Euro.

Audi RS3

Data premiery/wprowadzenia do sprzedaży: bliżej nieokreślona

Audi RS3

Najnowsza generacja Audi A3 może zostać skonfigurowana maksymalnie z silnikiem 1.5 TSI o mocy 150 koni mechanicznych. Na szczęście na rynku pojawi się wersja RS3 z 420 konnym silnikiem. Będzie to bezpośrednia odpowiedź na Mercedesa A45 AMG.

Samochód sprzedany będzie jako hatchback oraz 5-drzwiowy sedan.

BMW 2 Coupé

Data premiery/wprowadzenia do sprzedaży: bliżej nieokreślona

BMW Serii 2 Coupe

BMW Serii 2 aktualnej generacji pojawiło się jako Gran Coupé w 2020 roku. W tym roku na rynku zadebiutuje model Coupé, który bezpośrednio zastąpi lukę powstało po wycofaniu poprzedniej generacji.

Auto zostanie zbudowane na płycie podłogowej aktualnej serii 3 i w przeciwieństwie do modelu Gran Coupé otrzyma klasyczny napęd na tył.

Później w ofercie pojawi się sportowa wersja BMW M2.

Honda HR-V

Data premiery/wprowadzenia do sprzedaży: bliżej nieokreślona

Honda HR-V

Na rynku pojawi się również Honda HR-V trzeciej generacji. Nowy model zastąpi na rynku sprzedawanego od 2013 roku crossovera. Honda HR-V trzeciej generacji będzie konkurencją dla Peugeota 208 oraz nowego Nissana Juke.

Samochód otrzyma jedynie silniki hybrydowe. Oznacza to, że będzie zauważalnie droższy od poprzednika. Taki sam los spotkał aktualną generację Hondy Jazz.