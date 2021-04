Nadchodzące premiery samochodów elektrycznych 2021 [Kalendarz Premier]

Z miesiąca na miesiąc na rynku pojawia się coraz więcej aut z napędem elektrycznym. Część producentów deklaruje, że do 2030 roku przestanie produkować auta z silnikami spalinowymi. Jakie ciekawe auta z silnikiem elektrycznym pojawia się na rynku w 2021 roku? Sprawdź najciekawsze propozycje.

Samochody z napędem elektrycznym w niedalekiej przyszłości zastąpią auta spalinowe oraz coraz popularniejsze w naszym kraju hybrydy (sprawdź nasze zestawienie używanych hybryd do 50 tysięcy złotych). Lokalnie bezemisyjne samochody osobowe nie są niczym nowym. Pierwsze elektryki pojawiały się już na początku XX wieku. Na rozwój tego napędu i jego wdrożenie musieliśmy czekać wiele lat.

Od dekady na ulicach całego świata pojawia się coraz więcej aut z napędem elektrycznym. Mowa głównie o pojazdach zasilanych z akumulatorów, ale nie wolno zapominać także o pojazdach wodorowych takich jak Toyota Mirai.

Producenci doskonale zdają sobie sprawę, że dni silników spalinowych są już policzone. Na rynku znajdziemy sporą ilość modeli z napędem elektrycznym, a kolejni producenci przyłączają się do produkcji lokalnie bezemisyjnych pojazdów.

W dzisiejszym materiale przyglądamy się najciekawszym premierom aut elektrycznych, które zadebiutują na rynku w 2021 lub na początku 2022 roku. Jeżeli preferujesz auta z silnikiem spalinowym sprawdź kalendarz motoryzacyjnych premier 2021.

Dacia Spring Electric EV

Data premiery/wprowadzenia do sprzedaży: Wiosna 2021

Dacia Spring

Zaczynamy od samochodu, który ma szanse spopularyzować napęd elektryczny w całej Europie. Dacia Spring będzie najtańszym samochodem elektrycznym sprzedawanym na starym kontynencie. Pojazd jest już produkowany, a pierwsi dziennikarze mieli okazje sprawdzić go na trasach testowych.

Auto otrzyma 43 konny silnik elektryczny oraz spore akumulatory o łącznej pojemności 26,8 kWh, które pozwolą na pokonanie do 230 km według cyklu WLTP.

Dacie Spring naładujemy do pełna w niespełna 4,5 godziny. Auto posiada klimatyzację, 14 calowe felgi oraz spory, 300 litrowy bagażnik. W środku znajdziemy również system infrorozrywki Media Nav. Niestety nie jest to najnowsza generacja znana z testowanej przez nas Dacii Sandero. Oznacza to brak bezprzewodowej łączności z Android Auto i Apple CarPlay.

Audi e-Tron GT

Data premiery/wprowadzenia do sprzedaży: Druga połowa 2021 roku

Audi E-tron GT

Audi szykuje konkurencję dla gorącej premiery z Włoch (Alfy Romeo GTV), ale niemiecki pojazd będzie napędzany silnikiem elektrycznym.

e-Tron GT to sportowe Coupé z silnikami elektrycznymi o mocy łącznej wynoszącej ponad 600 koni mechanicznych. W sieci mówi się, że będzie to nieco tańsza wersja Porsche Taycan.

Lexus UX300e

Data premiery/wprowadzenia do sprzedaży: Druga połowa 2021 roku

Lexus UX300e

W drugiej połowie 2021 roku Lexus zamierza wprowadzić w pełni elektryczną wersję swojego najmniejszego crossovera. Model UX, który w rzeczywistości jest bardziej luksusową wersją Toyoty CH-R otrzyma silnik elektryczny o mocy maksymalnej 201 koni mechanicznych. Całość została połączona z baterią o pojemności 54,3 kWh, co przekłada się na zasięg na poziomie 315 km.

Elektryczny UX rozpędza się od 0 do 100 km/h w 7,5 sekundy. Z zewnątrz pojazd wygląda identycznie jak spalinowe i hybrydowe odpowiedniki.

Nissan Ariya

Data premiery/wprowadzenia do sprzedaży: Druga połowa 2021 roku

Nissan Ariya

Nissan Ariya z miejsca został okrzyknięty elektryczną wersją niezwykle popularnego w naszym kraju Qashqai'a. W rzeczywistości jest to bezpośredni konkurent dla Volkswagena ID 4 oraz Tesli Model Y. Jest to niewielki SUV, który na pełnej baterii przejdzie nawet 485 km.

Japończycy od lat z powodzeniem produkują elektrycznego Leaf'a, więc spodziewamy się świetnie dopracowanego pojazdu. Do wyboru będą wersje z akumulatorami o pojemności 63 kWh oraz 87 kWh. Topowa odmiana otrzyma silnik o mocy 389 KM. Przyśpieszenie od 0 do 100 km/h zajmie zaledwie 5,1 sekundy.

Cupra el-Born

Data premiery/wprowadzenia do sprzedaży: Jesień 2021 roku

Cupra el-Born

Na pierwszy rzut oka widać, że Cupra el-Born to Volkswagen ID 3 w bardziej sportowym wydaniu. Nowy model korzysta z płyty MEB stworzonej specjalnie dla aut elektrycznych. W środku znalazło się miejsce dla baterii o pojemności 82 kWh. Producent deklaruje zasięg na poziomie nawet 498 km.

Spodziewamy się, że pod maską znajdzie się silnik elektryczny o mocy maksymalnej 210 koni mechanicznych, a sprint od 0 do 50 km/h zajmie mniej, niż 3 sekundy.

Hyundai Ioniq 5

Data premiery/wprowadzenia do sprzedaży: Jesień 2021 roku

Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5 ma być bezpośrednią odpowiedzią na Volkswagena ID 3 i inne małe hatchbacki zaprojektowane od początku z myślą o napędzie elektrycznym.

Nowy model pojawi się w salonach najwcześniej jesienią 2021 roku. Spodziewamy się, że pojazd zaoferuje superszybkie ładowanie. W przypadku kompatybilnej infrastruktury Hyundai Ioniq 5 doładuje się do 80% w zaledwie 18 minut.

Zasięg ma wynosić od 415 do 465 km w zależności od wersji.

Audi Q4 E-tron

Data premiery/wprowadzenia do sprzedaży: koniec 2021 roku

Audi Q4 E-tron

Audi Q4 E-tron to bardziej luksusowy bliźniak Volkswagena ID 4. Ten niewielki SUV Coupé zaoferuje zasięg na poziomie niespełna 400 km.

Nowy pojazd otrzyma silnik o mocy 295 koni mechanicznych. Pod podłogom zamontowane będą akumulatory o pojemności 52 lub 77 kWh.

Auto będzie bezpośrednią odpowiedzią na BMW iX3, które już porusza się po naszych drogach. Co ciekawe Audi będzie przyśpieszać od 0 do 100 km/h w czasie krótszym o 0,6 sekundy.

Mercedes-Benz EQB

Data premiery/wprowadzenia do sprzedaży: koniec 2021 roku

Mercedes GLB

Po wprowadzeniu na rynek modelu EQA będącego odpowiednikiem spalinowego i hybrydowego GLA spodziewamy się również premiery nieco większego modelu EQB. Będzie on elektryczną wersją zaprezentowanego w zeszłym roku GLB.

Auto powinno otrzymać baterię o pojemności około 60 kWh, która pozwoli na przejechanie ponad 400 km.

Prawdopodobnie pojawi się wersja siedmioosobowa.

BMW iX

Data premiery/wprowadzenia do sprzedaży: koniec 2021 roku

BMW iX

Pod koniec 2021 roku iX3 dostanie większego brata w postaci modelu iX. Będzie to zaprojektowany od podstaw SUV z napędem elektrycznym o wymiarach odpowiadających aktualnej generacji modelu X5.

Spodziewamy się, że na pokładzie znajdą się systemy wspomagania jazdy na trzecim poziomie. Oznacza to, że auto w specyficznych przypadkach będzie w stanie poruszać się w pełni autonomicznie z nadzorem kierowcy.

Na pokładzie silnik elektryczny o mocy ponad 500 koni mechanicznych. Taki zestaw napędowy pozwoli osiągnąć 100 km/h w zaledwie 5 sekund.

Auto ma przejechać na jednym ładowaniu do 595 km w cyklu WLTP.

W środku znajdziemy także kolejną generację systemu iDrive.

Fisker Ocean

Data premiery/wprowadzenia do sprzedaży: 2022 rok

Fisker Ocean

Fisker swego czasu był największym konkurentem dla Tesli. Niestety firma nie utrzymała się na rynku i zrezygnowała z produkcji modelu Karma. Po kilku latach Fisker powraca z nowym, w pełni elektrycznym pojazdem. Tym raczej jest to SUV o nazwie Ocean, który wyjedzie na drogi w przyszłym roku.

Producent dogadał się z koncernem VAG i korzysta z płyty MEB znanej z Volkswagena ID3.

Auto produkowane będzie w fabryce Magna w Austrii. Obecnie produkuje się tam między innymi wybrane modele MINI.

Land Rover Road Rover

Data premiery/wprowadzenia do sprzedaży: 2022 rok

Road Rover

Land Rover Road Rover jak sama nazwa wskazuje będzie Land Roverem, który bardzo niechętnie zjedzie z utwardzonej drogi. Mowa o niewielkim crossoverze będącym pierwszym, w pełni elektrycznym pojazdem Land Rovera. Co ciekawe na masce nie znajdziemy logo Land Rovera ani Range Rovera. Zamiast niego znajdzie się napis Road Rover. Logo producenta znajdziemy dopiero w atrapie grilla.

Elektryczny Road Rover ma przejechać na jednym ładowaniu nawet 480 km. Przecieki sugerują, że będzie to bardzo drogi pojazd, a cena startowa może przekroczyć 300 tysięcy złotych.