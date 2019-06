Nadchodzące urządzenia Surface mogą korzystać z procesorów AMD i Qualcomm

Wszystko wskazuje na to, że Microsoft zorganizuje w październiku kolejne wydarzenie, na którym zaprezentuje Surface Pro 7 i Surface Laptop 3.

Stosunki pomiędzy Microsoftem a Intelem stały się raczej chłodne, dlatego gigant z Redmond stawia na innych producentów. Według najnowszych doniesień, w przyszłych urządzeniach użyje jako jednostek centralnych układów stworzonych przez AMD lub Qualcomm. Układ AMD, o kodowej nazwie Picasso ma znaleźć się w Surface Laptop 3, a czip od Qualcomm trafić pod obudowę Surface Pro 7. Zazwyczaj Microsoft prezentuje nowe modele Surface w październiku - rok temu w tym miesiącu właśnie pokazał światu Surface Pro 6 oraz Surface Laptop 2. Ale te dwa urządzenia miały bardziej poprawki kosmetyczne, niż sprzętowe. W tym roku spodziewamy się wielu zmian, jak choćby przywrócenia USB-C jako źródła ładowania - zamiast stosowanego obecnie autorskiego rozwiązania.

Ale... Krążą plotki, że to sam Microsoft sam rozpuszcza takie informacje, aby "zmiękczyć" Intela i uzyskać dla siebie jak najkorzystniejsze ceny. Może być to prawda, co nie wyklucza, że gigant naprawdę szuka lepszych rozwiązań, niż może mu zaproponować Intel. Przykład? Urządzenia Surface mają moduł LTE. Zmiana na procesor Qualcomm Snapdragon z rodziny 800 umożliwiłaby używanie zarówno LTE, jak i 5G. I wówczas można by zaprezentować światu dumnie brzmiący Surface Pro 7 5G. Z kolei wprowadzenie do niego AMD dałoby większe możliwości graficzne - choć Ice Lake również nie byłyby dużo pod tym względem gorsze.

A może Microsoft będzie w stanie zwiększyć swoje portfolio i zaproponować użytkownikom urządzenia z procesorami Intel, AMD i Snapdragon do wyboru? Jak na razie to spekulacje, ale jeśli Microsoft faktycznie rozważa zmiany, może nas w październiku mocno zaskoczyć - na plus.