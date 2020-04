Nadchodzący Galaxy Watch z certyfikacją - co nam mówi?

Samsung szykuje kolejny smartwatch z rodziny Galaxy. Dzięki dokumentom certyfikacyjnym, które znalazły się w sieci, poznaliśmy pierwsze informacje na jego temat.

Samsung ma zwyczaj wypuszczania co najmniej jednego nowego smartwatcha na rok. Galaxy Watch zadebiutował w 2018, rok później - Galaxy Watch Active 2. Bieżący rok nie będzie wyjątkiem, jednak nie znamy jeszcze ani daty prezentacji nowego modelu, ani też jego oficjalnej nazwy. Jednak zyskał on już certyfikację w Chinach, z której dowiadujemy się, że będzie korzystać z łączności Wi-fi 2,4 GHz oraz Bluetooth. I nie jest to jeden model, a dwa - ich nazwy kodowe to SM-R840 oraz SM-R850. Każdy z nich będzie mieć dwie edycje - jedną obsługującą tylko Wi-fi, drugą - z obsługą Wi-fi oraz LTE. Te drugie warianty mają nazwy kodowe SM-R845 oraz SM-R855. Wszystkie modele zasilać będzie bateria o pojemności 330 mAh, czyli większa, niż w Galaxy Watch Active 2 (gdzie mamy 247 mAh).

Wiele osób spodziewało się pokazania nowego smartwatcha wraz z premierą rodziny Galaxy S20, do czego jednak nie doszło. Obecnie podejrzewamy, że jego premiera nastąpi w drugiej połowie roku, w tym samym dniu, kiedy zostanie pokazany światu Galaxy Note 20. Spodziewamy się również, że będzie mieć takie same możliwości, co Watch Active 2, czyli mierzenie pulsu, śledzenie snu oraz moduł EKG. A ponieważ Samsung mocno trzyma się raz nadanych nazw, zapewne zegarek wejdzie na rynek jako Galaxy Watch Active 3.

Źródło: SamMobile