Nadchodzący OnePlus 8T znacznie wydajniejszy od OnePlus'a 8

Nadchodzacy smartfon OnePlus'a będzie odświeżonym OnePlus'em 8. Producent postanowił popracować nad wydajnością. Wyniki benchmarków napawają optymizmem.

OnePlus w tym roku ma wyjątkowo dużo pracy. Firma zaprezentowała serię smartfonów OnePlus 8. Po nich nadszedł czas na taniego OnePlus'a Nord, który do oficjalnej sprzedaży trafi pod koniec wakacji. Dodatkowo producent przygotowuje się już do odświeżenia swoich modeli z początku roku.

OnePlus Nord

Do sieci trafiły właśnie wyniki testów syntetycznych nadchodzącego smartfona od OnePlus'a. Okazuje się, że OnePlus 8T może być znacznie wydajniejszy od swojego poprzednika.

W bazie wyników Geekbencha odnaleziono wpis dotyczący smartfona OnePlus o numerze modelu KB2001. Nazwa ta nie pasuje do żadnego z obecnie produkowanych urządzeń, więc można wywnioskować, że OnePlus testuje nadchodzące modele z literką T.

Do testów wykorzystano słabszy wariant smartfona wyposażony w 8 GB pamięci operacyjnej. Tyle samo ma OnePlus 8 i OnePlus Nord. Producent zaoferuje wzmocnione konfiguracje, które mogą zaoferować nawet 16 GB pamięci operacyjnej.

Smartfon wykorzystywać będzie procesor Qualcomm o nazwie kodowej "kona". Odwołuje się ona do Snapdragona 865 oraz Snapdragona 865 Plus. Podejrzewamy, że OnePlus postawi na nowszy i wydajniejszy układ, co jest widoczne na wynikach testów syntetycznych.

Nadchodżacy flagowiec od OnePlus'a ma być jednym z pierwszych telefonów wprowadzonych do sprzedaży z preinstalowanym Androidem 11. Urządzenie zaoferuje więc Always-on-Display, którego do tej pory brakowało w smartfonach tej marki.

Urządzenie otrzymało 912 punktów w teście jednowątkowym i 3288 punktów w teście wielowątkowym. Jest to wynik porównywalny do iPhone'a 11 z procesorem Apple A13.

Wyniki testu syntetycznego Geekbench OnePlus'a 8T

Źródło: techradar.com