Nadchodzi Realme Pad Mini! Zobacz pierwsze rendery!

Chiński producent Realme już wkrótce wypuści na rynek Realme Pad Mini, czyli mniejszy wariant swojego tabletu!

Pierwszy w historii firmy Realme tablet, czyli Realme Pad okazał się być bardzo ciekawą propozycją na rynku. Kosztujące niespełna tysiąc złotych urządzenie, które zadebiutowało we wrześniu ubiegłego roku, może śmiało konkurować z obecnymi w tym segmencie od dłuższego czasu Samsungiem i Lenovo. Jeżeli chcecie dowiedzieć się o nim więcej, to zachęcamy do lektury naszego testu tabletu Realme Pad.

Nie dziwi nas więc fakt, że chiński producent już wkrótce zaprezentuje kolejne tego typu urządzenie, czyli Realme Pad Mini. Urządzenie już kilka dni temu zdążyło wypłynąć w bazie danych tajlandzkiego urzędu certyfikującego NBTC, jednak pojawiły się tam jedynie bardzo ogólne informacje na jego temat. Teraz natomiast możemy nieco bliżej przyjrzeć się jego specyfikacji i wyglądowi.

Zobacz również:

Rendery Realme Pad Mini zostały opublikowane na portalu smartfpix.com, a ich autorem jest publikujący pod pseudonimem @OnLeaks, Steve Hemmerstoffer. Czego możemy spodziewać się po nowym tablecie Realme?

Urządzenie - jak sama nazwa wskazuje - będzie niewielkie. Przekątna jego ekranu wynosi zaledwie 8,7 cala. Będzie więc bezpośrednim konkurentem Samsunga Galaxy Tab A7 Lite. Realme Pad Mini napędzany będzie przez procesor Unisoc T616, wspierany przez 4 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej. W chwili obecnej nie wiemy, czy zostanie wyposażony w slot na kartę microSD.

Tablet wyposażony będzie w dwa aparaty. Z tyłu znajdziemy 8 MP aparat, a z przodu 5 MP jednostkę. Całości specyfikacji dopełnia bateria o pojemności 6400 mAh oraz możliwość szybkiego ładowania 18 W. Realme Pad Mini będzie charakteryzował się grubością 7,6 mm.

W chwili obecnej nie znamy jego sugerowanej ceny detalicznej. Spodziewamy się, że tablet trafi do sprzedaży w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Zobacz także: Aplikacje i Gry na Androida za darmo. Sprawdź najciekawsze promocje!