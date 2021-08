Nadchodzi Redmi 10! Czy będzie hitem?

Xiaomi oficjalnie zapowiedziało linię Redmi 10. Pierwsze smartfony są już dostępne w sprzedaży poza granicami Polski.

Xiaomi oficjalnie ogłosiło dzisiaj rychłą premierę kolejnego smartfona Redmi, tym razem oznaczonego numerem 10. Od premiery jego poprzedniej wersji, Redmi 9, minął już ponad rok, więc premiera kolejnego smartfona była jedynie kwestią czasu.

W sieci już wczoraj pojawiły się także przecieki oraz inne grafiki prezentujące najnowsze urządzenie Xiaomi. Czego możemy spodziewać się po następcy budżetowego Redmi 9? Samo Xiaomi "wygadało się" przed premierą, publikując wpis na stronie blog.mi.com. Artykuł już w tytule ogłaszał, że Xiaomi chce na nowo wymyśleć budżetowe smartfony, jednak został bardzo szybko usunięty ze strony. Krótka chwila wystarczyła jednak, żeby internauci byli w stanie dowiedzieć się więcej na temat specyfikacji telefonu.

Po krótkim spojrzeniu na dane techniczne możemy stwierdzić, że Xiaomi nie rzuca słów na wiatr i faktycznie planuje w znaczący sposób ulepszyć Redmi 10, w porównaniu do jego poprzednika. Już wygląd telefonu, przywołujący porównania do droższych modeli Xiaomi, sugeruje, że mamy do czynienia z dużo lepszym urządzeniem. Na jego pleckach znajdziemy wyspę z czterema aparatami: 50 MP obiektyw główny, 8 MP szerokokątny, 2 MP makro oraz 2 MP głębi. Przednia kamera 8 MP zostanie umieszczona w wycięciu w ekranie. W dolnej krawędzi telefonu znalazło się miejsce na port USB Typu C oraz wejście słuchawkowe.

Redmi 10 zostanie wyposażony w ekran IPS o przekątnej 6,5 cala, który zaoferuje rozdzielczość FullHD+ (2400 x 1080 pikseli) i maksymalną częstotliwość odświeżania 90 Hz. Dzięki technologii Adaptive Sync będziemy mogli zmienić tę wartość (45/60/90 Hz), lub pozwolić urządzeniu na automatyczne dopasowanie, w zależności od wykonywanych obecnie czynności.

O odpowiednio wydajną pracę smartfona zadba procesor MediaTek Helio G88, sparowany z 6 GB pamięci RAM. Do tego otrzymamy 128 GB pamięci masowej. Redmi 10 będzie pracował pod kontrolą systemu Android 11 z nakładką MIUI 12.5.

Xiaomi nie podało jeszcze, kiedy nowy smartfon trafi do sprzedaży w Polsce, ani ile przyjdzie nam za niego zapłacić. Możemy jednak zakładać, że nastąpi to stosunkowo niedługo, biorąc pod uwagę oficjalne zapowiedzi linii Redmi 10 ze strony Xiaomi. Telefon został już jednak wypatrzony na niemieckim Amazonie w cenach nieprzekraczających 300 euro.

Wygląda też na to, że Xiaomi jest przygotowane na to, żeby obok podstawowej wersji Redmi 10 wypuścić także model Redmi 10 Prime na rynek indyjski. Telefon pojawił się już w bazie IMEI, gdzie został wypatrzony przez obserwatorów. Telefon nosi numer modelu 21061119BI, a literka I na końcu oznacza, że jest to właśnie wariant indyjski. Na ten moment Xiaomi nie podało informacji dotyczących specyfikacji urządzenia, jednak możemy przypuszczać, że dowiemy się o nim więcej we wrześniu. Najprawdopodobniej w tym miesiącu Redmi 10 pojawi się w indyjskich sklepach.

