Nadchodzi Redmi Note 11S! Średniak Xiaomi w końcu trafi do Polski?

Najnowsza odsłona niezwykle popularnych średniaków chińskiego producenta została zaprezentowana pod koniec października ubiegłego roku. Wydarzenie, na którym je przedstawiono odbyło się w Chinach i od tego momentu trzy urządzenia wchodzące w skład rodziny Xiaomi Redmi Note 11 dostępne były jedynie na terenie Państwa Środka.

Wygląda jednak na to, że w końcu, po dość długim oczekiwaniu, trafi ono w ręce chętnych na całym świecie. W ostatnich tygodniach Xiaomi Redmi Note 11S - bo tak będzie najprawdopodobniej nazywał się globalny wariant - uzyskiwał wszystkie niezbędne certyfikaty.

Teraz natomiast w końcu otrzymujemy pierwsze zapowiedzi ze strony samego producenta. Ten, za pośrednictwem oficjalnych profili społecznościowych na region indyjski w końcu rozpoczął reklamowanie swojego produktu:

