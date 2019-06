Nadchodzi Super League Triathlon Poznań

Poznań - miasto, w którym w 1984 roku odbyły się pierwsze w Polsce zawody w triathlonie, już niebawem ponownie stanie się gospodarzem jednej z największych imprez sportowych w tej dyscyplinie. W ostatni weekend czerwca odbędzie się Super League Triathlon Poznań. Jego sercem będą tereny poznańskiej Malty.

To, co wyróżnia zawody w stolicy Wielkopolski to z całą pewnością doskonale przygotowana arena sportowej rywalizacji. W Poznaniu można liczyć na wyjątkową trasę pływacką na torze regatowym w znajdującym się w centrum miasta Jeziorze Maltańskim, bardzo szybką trasę kolarską na dwupasmowej Drodze Krajowej nr 92 i malowniczą trasę biegową wokół jeziora ze wsparciem tysięcy fanów triathlonu i poznaniaków zgromadzonych na 5,5-kilometrowej pętli.

Podczas trzydniowej imprezy – 28-30 czerwca - odbędą się starty dla zawodników kategorii wiekowych aż na pięciu różnych dystansach - 112,99 km, popularnie zwanym „połówką”, 56,5 km – ¼ i 28,25 km – ⅛ oraz dwóch zaczerpniętych z formatów wyścigów zawodników PRO: enduro supersprint (400/10/2,5) oraz enduro (podwójny start na dystansie supersprint jeden po drugim). Dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Prócz wyścigów amatorów, widzowie będą mieć okazję podziwiać rywalizację najlepszych z najlepszych podczas dwóch etapów kwalifikacyjnych Super League Triathlon Qualifier – dwuetapowego wyścigu kwalifikującego do Mistrzostw SLT. Dodatkowo w tym roku, w ramach Super League Triathlon Poznań odbędą się Mistrzostwa Polski w triathlonie na dystansie średnim w kategoriach PRO i Age-Group. Zaplanowano też wyścigi sztafet – w tym charytatywną rywalizację pomiędzy drużynami znanych zawodników Chrisa McCormacka (drużyna PRO) i Marcina Koniecznego (drużyna amatorów). Nie mogło też zabraknąć rozgrywek dzieci. Wystartują one w biegu, duathlonie i triathlonie 28 czerwca w godzinach od 14:00 do 16:00.

Dodatkową kategorią będą wyścigi drużyn firmowych - TRI Business League, a także Złota Fala. To unikatowy projekt tworzony przez kobiety i dedykowany kobietom, który jest jedyną tego typu inicjatywą w skali całego świata triathlonu. W ramach Złotej Fali w ubiegłym roku w triathlonie wystartowało aż 500 pań, co jest niepobitym do dziś rekordem. Poznań cieszy się największą frekwencją zawodniczek spośród wszystkich zawodów triathlonowych w Polsce. W tym roku Złota Fala odbędzie się na dystansie ¼.

Organizatorzy zadbali również o kibiców, dla których przygotowano liczne atrakcje na terenie zawodów, w tym strefę food trucków. Lokalizacja imprezy nad Jeziorem Maltańskim sprawia, iż poznański triathlon cieszy się ogromną popularnością widzów, a co więcej, zapewnia świetną obserwację rywalizacji na wszystkich dystansach.

Szczególną uwagę poświęcono zapewnieniu jak najlepszych warunków zawodnikom. Prócz zaplecza zgodnego ze standardami najlepszych imprez triathlonowych, do ich dyspozycji będzie m.in. bezpłatny serwis rowerowy przed zawodami, które w całości zabezpieczać będą służby medyczne i porządkowe. Nadzór nad przebiegiem imprezy sprawować będą licencjonowani sędziowie PZTri.

W trakcie samych zawodów, uczestnicy mogą liczyć na punkty żywieniowe na trasie, gdzie będą dostępne zarówno żele energetyczne, napoje, jak i lód. Na trasie postawione zostaną także kurtyny wodne. Na mecie na triathlonistów czekać będą pamiątkowe medale. Po zawodach będzie można skorzystać także z masażu w specjalnie przygotowanej strefie, schłodzić ciało pod prysznicami lub w basenach oraz posilić się rozmaitymi daniami i napojami.

Impreza rozpocznie się już w piątek 28 czerwca. Tego dnia odbędą się rozgrywki dla dzieci. Wieczorem na uczestników czeka odprawa techniczna i tradycyjne pasta party. W sobotę 29 czerwca odbędzie się start enduro supersprint i enduro, dystans ¼ i zawody sztafet oraz start wyścigu SLT Qualifier – Triple Mix mężczyzn i kobiet. Na niedzielę zaplanowano starty na dystansach 112,99 km i 28,25 km oraz oficjalnie zakończenie imprezy. Podczas wszystkich trzech dni Super League Triathlon Poznań odbywać będą się targi expo, na których prezentowany będzie sprzęt sportowy.

Szczegółowy harmonogram imprezy oraz dodatkowe informacje organizacyjne dostępne są na stronie: www.superleaguepoznan.com