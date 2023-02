Nadchodzi Twitter Blue. Czy niebieski ptaszek zacznie ćwierkać inaczej?

Jeśli spędzasz czas na Twitterze, pewnie słyszałeś już o nowym "Twitterze Blue" i zastanawiałeś się, co to dokładnie jest i czym różni się od klasycznej wersji?

Spis treści

Twitter od lipca 2021 roku oferuje płatną subskrypcję, która została odnowiona ponownie pod okiem Elona Muska w listopadzie 2022 roku. W środę 1 lutego część użytkowników polskiego Twittera mogła zobaczyć po lewej stronie panelu zapowiedź wprowadzenia funkcji Blue, jednak nie wiadomo jeszcze, kiedy miałaby ona być dostępna w Polsce.

Czym jest Twitter Blue i co nam oferuje?

Już spieszę z wyjaśnieniem - Twitter Blue to usługa subskrypcji, która oferuje ekskluzywne funkcje za miesięczną opłatą. Wśród użytkowników Twittera często słychać głosy o tym, jakie funkcje chcieliby oni zobaczyć na swojej ulubionej platformie i kilka z nich znalazło się w płatnej usłudze. Oto, co przychodzi z subskrypcją Twitter Blue:

Undo Tweet - Nie jest to pełnoprawne narzędzie do edycji, na które czekało wielu, lecz funkcja ta umożliwia podgląd tweeta już po opublikowaniu i poprawienie go. Masz do 60 sekund, aby cofnąć tweeta, odpowiedź lub wątek, który został opublikowany.

- Nie jest to pełnoprawne narzędzie do edycji, na które czekało wielu, lecz funkcja ta umożliwia podgląd tweeta już po opublikowaniu i poprawienie go. Masz do 60 sekund, aby cofnąć tweeta, odpowiedź lub wątek, który został opublikowany. Foldery zakładek - Tweety w zakładkach? Teraz możesz posortować swoje nieuporządkowane zakładki w foldery, aby łatwiej było je znaleźć. Za każdym razem, gdy dodasz zakładkę, zostaniesz zapytany, czy chcesz dodać ją do folderu.

- Tweety w zakładkach? Teraz możesz posortować swoje nieuporządkowane zakładki w foldery, aby łatwiej było je znaleźć. Za każdym razem, gdy dodasz zakładkę, zostaniesz zapytany, czy chcesz dodać ją do folderu. Niestandardowa nawigacja - Jeśli pasek nawigacyjny Twittera nie do końca działa tak, jakbyś tego chciał, możesz go dostosować pod swoje preferencje i dodać do niego zakładki, listy i ikony profilu (tylko na iOS).

- Jeśli pasek nawigacyjny Twittera nie do końca działa tak, jakbyś tego chciał, możesz go dostosować pod swoje preferencje i dodać do niego zakładki, listy i ikony profilu (tylko na iOS). Ikony aplikacji - Teraz możesz wybrać różne ikony aplikacji Twitter na ekranie głównym: osiem stałych ikon i trzy sezonowe (tylko na iOS).

- Teraz możesz wybrać różne ikony aplikacji Twitter na ekranie głównym: osiem stałych ikon i trzy sezonowe (tylko na iOS). Motywy - Wybierz jeden z sześciu kolorów motywów: niebieski (oryginalny), żółty, czerwony, fioletowy, pomarańczowy i zielony (tylko na iOS).

- Wybierz jeden z sześciu kolorów motywów: niebieski (oryginalny), żółty, czerwony, fioletowy, pomarańczowy i zielony (tylko na iOS). Czytnik dla wątków - Długie wątki są teraz łatwiejsze do odczytania dzięki nowemu trybowi Reader. Podczas przewijania wątku, duże płytki pokażą każdy tweet pod spodem, wyświetlając tylko ten wpis i wszelkie towarzyszące mu filmy lub zdjęcia. Rozpraszające elementy, takie jak nazwa użytkownika, awatar, data i liczby, znikają po włączeniu tego trybu. Możesz również dostosować rozmiar tekstu.

Ile będzie kosztować subskrypcja?

Cena abonament w Polsce nie jest jeszcze znana, ale spekuluję się, że będzie ona wynosić około 35-40 zł dla przeglądarek i 45-50 zł dla użytkowników iPhone'ów i Androidów. W USA koszt miesięcznego dostępu do Twitter Blue to 8 dolarów w wersji na przeglądarki oraz 11 dolarów na systemy iOS i Android. Roczny abonament to natomiast wydatek 84 dolarów.

