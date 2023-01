Nadchodzi Xiaomi 13 Ultra! Czy będzie mocniejszy niż Galaxy S23 Ultra?

W sieci pojawiły informacje na temat nowego flagowca chińskiej marki.

Źródło: Xiaomi

Seria Xiaomi 13 została zaprezentowana pod koniec zeszłego roku, a wśród pokazanych urządzeń znalazły się dwa warianty smartfona: model 13 oraz 13 Pro. Flagowce zadebiutowały jedynie na rynku chińskim, ale z całą pewnością trafią one do szerszej dystrybucji, co prawdopodobnie wydarzy się po targach MWC 2023.

W bazie danych IMEI pojawił się nowy model smartfonów Xiaomi, który oznaczony został jako Ultra. W zeszłym roku CEO firmy Xiaomi - Lei Jun - ogłosił, że wariant 13 Ultra trafi do globalnej sprzedaży, co jest świetną wiadomością, ponieważ model 12S Ultra zadebiutował jedynie w Chinach.

Zobacz również:

Źródło: Xiaomi

Flagowiec zostanie oparty na najnowszym procesorze marki Qualcomm, czyli Snpdragonie 8 Gen 2. Istnieje jednak szansa, że jeśli Xiaomi zdecyduje się na wypuszczenie urządzenia w drugim kwartale tego roku, to do jego konstrukcji użyta zostanie kolejna odsłona chipsetu, czyli Snapdragon 8 Plus Gen 2. Możemy być jednak pewni, że model 13 Ultra będzie wykorzystywał system Android 13 wraz z nakładką MIUI 14.

Ciekawie zapowiada się porównanie możliwości fotograficznych topowego chińskiego flagowca oraz Galaxy S23 Ultra. Smartfon Samsunga ma oferować aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix, którego mocną stroną będzie wykonywanie zdjęć przy niskim oświetleniu. Na temat obiektywów w Xiaomi 13 Ultra nie wiemy zbyt wiele, ale warto pamiętać, że zeszłoroczny 12S Ultra był smartfonem, który oferował jedną z największych matryc w urządzeniach mobilnych. Wiele wskazuje więc na to, że w pierwszym lub drugim kwartale tego roku będziemy świadkami bardzo intrygującego starcia dwóch topowych flagowców.