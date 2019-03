Nadchodzi czas na zupełnie nowego iMac'a.

Obecny projekt komputera iMac jest na rynku od 2012 roku. Mimo, iż nadal wygląda dobrze konkurencja nie śpi i stale modyfikuje swoje konstrukcje.

Źródło: Apple

Na początku tygodnia Apple zaprezentowało odświeżone wersje komputera iMac. Obecny projekt komputera all in one od Apple jest według standardów projektowania komputerowego lekko przestarzały. Najnowszy design wprowadził 27 calowy iMac z wyświetlaczem Retina 5K jesienią 2014 roku. W rzeczywistości był to tylko mały krok naprzód w stosunku do istniejącego już komputera iMac, który pochodzi z 2012 roku - urządzenia wyglądają niemal identycznie. Model z 2012 roku jest z kolei cieńszą wersją modelu z 2009 roku pozbawioną napędu. Co prawda w tym wypadku zmiany były już dużo większe, to nadal patrząc na front urządzenia przeciętnemu użytkownikowi trudno zauważyć różnicę.

Podstawowy wygląd i cechy fizyczne komputera iMac niewiele się zmieniły w ciągu dekady.

Potwierdzeniem tego, że iMac to świetnie zaprojektowane urządzenie jest to, że nadal się podoba. To właśnie iMac zapoczątkował ideę komputerów all in one. Zrobił to już w 1998 roku, podczas, gdy inni producenci zaczęli stosować te rozwiązanie na masową skalę dużo później. W tym tygodniu firma Apple zaktualizowała linię komputerów iMac o nowy sprzęt wewnętrzny, ale design i funkcje pozostają zasadniczo niezmienione. Uważamy, że nadszedł już czas na prezentacje zupełnie nowego iMac'a.

Nie chcemy skupiać się na stronie wizualnej urządzenia. Opisujemy rzeczy, które Apple powinno poprawić przy okazji przeprojektowania wyglądu urządzenia.

Regulacja wysokości

Źródło: Twelve South

Podczas projektowania komputera Apple zapomniało o zastosowaniu regulacji wysokości. Ekran możemy jedynie odchylić. Dla wielu osób w szczególności o wysokim wzroście wyświetlacz iMac'a znajduje się za nisko. Dlatego też na rynku istnieje sporo rozwiązań, które pozwalają na podniesienie ekranu komputera. Dużo klientów podkłada książki lub stosuje dedykowane akcesoria, aby móc w pełni komfortowo korzystać z komputera.

ProMotion

Obecnie wszystkie wyświetlacze w komputerach iMac są ograniczone do maksymalnej częstotliwości odświeżania 60 Hz. To niekoniecznie problem, ale nie jest to już najnowocześniejsza technologia. W innych komputerach PC coraz częściej widzimy monitory 4K z częstotliwością odświeżania do 144 Hz.

Wiele osób zapewne stwierdzi, że zwiększona częstotliwość odświeżania sprawdza się jedynie w przypadku graczy, a iMac jest stworzony do zupełnie innego spektrum działań, ale każdy, kto posiada nowego iPad'a Pro może powiedzieć, że szybkie odświeżanie na ekranie jest ważne nie tylko podczas grania.

Apple powinno zastosować ProMotion z iPada Pro. Rozwiązanie to daje nam zmienną częstotliwość odświeżania, która przekracza 120 Hz. Byłoby to świetne dla twórców treści (którzy mogą zablokować częstotliwość odświeżania z wielokrotnością 24 Hz lub 25 Hz przy tworzeniu treści z taką częstotliwością), a także do oglądania filmów. Ponadto każdy ruch pulpitu, każde przewijane okno przeglądarki, każda animacja interfejsu wyglądała by płynniej. Użytkownicy, którzy nie korzystali z ekranów o częstotliwości odświeżania wyższej niż 60 Hz raczej nie zauważą potrzeb i możliwości, jakie daje ProMotion. Gdy korzystałeś już z ekranu o częstotliwości 120 Hz powrót do standardowego odświeżania może być bolesny, a z pewnością będzie odczuwalny.

HDR

Źródło: Acer Przykładowy monitor 4K z obsługą HDR i 144 Hz

Apple zawsze traktowało jakość wyświetlacza bardzo poważnie, ciągle go udoskonalając: najpierw zwiększając rozdzielczość wprowadzając modele z ekranem Retina, a następnie wprowadzając gamę DCI-P3. Nadszedł jednak zdecydowanie czas, aby komputer iMac wykonał kolejny duży skok i wprowadził funkcję HDR (High Dynamic Range). Apple nie musi od razu wprowadzać zgodności z certyfikatem Dolby Vision i ponad 1000 nitów jasności szczytowej. Maksymalna jasność powyżej 800 nitów i obsługa HDR10 byłaby w zupełności wystarczająca.

Byłaby to ogromną zaletą dla twórców treści, którzy chcą edytować i publikować treści HDR na YouTube i Vimeo, ale również zastosowanie HDR dobrze współgrałoby z resztą ekosystemu Apple. Najnowsze iPhone'y i iPad'y Pro mają wyświetlacze HDR. To również świetne rozwiązanie dla Netflix i Hulu.

27-calowy iMac może być świetnym sposobem oglądania programów telewizyjnych i filmów, zwłaszcza w małych mieszkaniach, ale brak obsługi HDR trochę podcina mu skrzydła.

Lepszy dźwięk

Źródło: Apple Wnętrze głośnika HomePod

Mówiąc o przekształceniu komputera iMac w urządzenie do konsumpcji multimediów nie można nie wspomnieć o jakości dźwięku płynącego z wbudowanych głośników. Od dawna stoi ona na zadowalającym poziome, ale nie oznacza to, że nie można jej udoskonalić. To imponujące, jaką jakość dźwięku oferują komputery iMac biorąc pod uwagę ich konstrukcję i ciasne umieszczenie podzespołów zaraz za ekranem. Nowy model mógłby dostarczyć jeszcze lepsze doznania audio. Ciekawym pomysłem byłoby zastąpienie dookolnego mikrofonu znajdującego się nad kamerą zestawem kilku mikrofonów. Każdy, kto korzysta z FaceTime lub Skype byłby wdzięczny.

TrueDepth i Face ID

Źródło: Apple

Mówiąc o połączeniach FaceTime, kamera internetowa w komputerach iMac z pewnością nie jest powodem do dumy. Nawet ulepszona kamera FaceTime 1080p w modelu iMac Pro nie zapewnia wysokiej jakości obrazu i w porównaniu z przednimi kamerami na iPhone'a lub iPad'a wypada słabo.

Firma Apple powinna wbudować moduł TrueDepth w górną ramkę wyświetlacza iMac'a zamiast obecnie stosowanej kamery internetowej. Nawet przeniesienie modułu z iPhone'a byłoby dobrym rozwiązaniem.

Pomyślmy o korzyściach: Z pewnością poprawiła by się jakość obrazu. Kolejnymi gratisami byłaby możliwość korzystania z Animoji oraz Memoji. Wisienką na torcie byłoby uwierzytelnianie Face ID do logowania się, a także dokonywania zakupów w internecie oraz wprowadzania haseł.

Chip T2 lub T3

Źródło: iFixit

Układ T2 po raz pierwszy pojawił się w komputerze Mac Pro, a teraz jest w MacBook'u Pro, MacBook'u Air i Mac'u mini. Obsługuje zabezpieczenia (w tym bezpieczne szyfrowanie używane do obsługi Touch ID), szyfrowanie pamięci masowej, bezpieczne uruchamianie, wejście i wyjście audio oraz przetwarzanie danych z kamery FaceTime. Niestety jest nieobecny w najnowszych modelach iMac'a. Chcielibyśmy, aby nowy iMac miał układ T2 lub nawet nowszy model T3, który na pewno jest już projektowany.

Tylko pamięć Flash

Niestety, ale Apple w 2019 roku nadal sprzedaje komputery z powolnym dyskiem talerzowym HDD o prędkości 5400 rpm i pojemności 1 TB. Na dodatek robi to w komputerach kosztujących ponad 5000 zł. Podstawowy model iMac'a 21,5 z matrycą Full HD oraz bazowa wersja z ekranem Retina nadal nie posiadają w standardzie dysku Flash. Droższe komputery iMac, w tym wszystkie 27 calowe modele, zawierają dysk Fusion Drive, który łączy duży, wolno obracający się dysk twardy z małym fragmentem pamięci flash w celu utworzenia jednego wirtualnego dysku. W większości przypadków powinien on działać znacznie lepiej niż tradycyjny dysk twardy HDD. Patrząc jednak prawdzie w oczy, wciąż jest zbyt wolny. Od komputera kosztującego wiele tysięcy wymagamy czegoś więcej. Jest to najwolniejsza część komputera iMac.

Dyski SSD są droższe, a Apple nie chce sprzedawać komputera iMac z niewielką ilością pamięci masowej. Są to komputery, które mają być wypełnione ogromnymi bibliotekami zdjęć, projektami iMovie i nagraniami GarageBand. Mimo wszystko w standardzie powinniśmy jednak dostać dysk SSD o pojemności 256 GB w zamian za powolny dysk HDD o pojemności 1 TB.

Ceny pamięci masowej flash gwałtownie spadają. Niestety Apple udaje, że nie widzi problemu i nadal sprzedaje komputery z HDD. iMac to obecnie jedyny komputer od Apple z tym dyskiem. Liczyliśmy, że przy najbliższej aktualizacji dysk SSD stanie się standardem. Niestety nadal możemy wybrać iMac'a z HDD.

Przejście na pamięć masową tylko na dyskach SSD może być konieczne w przyszłych komputerach iMac, zakładając, że będą one zawierać układ T2 (lub jego następcę). Układy te pełnią rolę kontrolera pamięci masowej i wydaje się, że są w stanie to zrobić tylko z pamięcią flash.

Redukcja ramek wokół ekranu

Czarne ramki wokół ekranu komputera iMac mają około 2 cm grubości. Tego rodzaju rzeczy były na porządku dziennym w 2012 roku, ale teraz odstają od standardów. Pod wyświetlaczem znajduje się dodatkowo sporej wielkości srebrny podbródek. Być może jest to niezbędna funkcja, która polega na próbie dopasowania całego komputera, z odpowiednią wentylacją i chłodzeniem, za ekranem, ale na rynku są komputer all in one ze znacznie mniejszymi ramkami wokół ekranu.

Opcje kolorystyczne

Źródło: Apple

Niewiele osób pamięta za pewne iMac'a G3 oferowanego w szerokiej gamie kolorów. Te czasy należą obecnie do przeszłości. Dziś Twój iMac może być w każdym kolorze, dopóki będzie to kolor srebrny.