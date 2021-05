Nadchodzi nowy Xiaomi? Mówi się o Redmi Note 8 (2021)

Spekuluje się, że Xiaomi pracuje nad produkcją smartfona Redmi Note 10 z serii Dimensity 900. Pojawiły się jednak informacje o tym, że Chińczycy skupili się na wersji Redmi Note 8 (2021). Dane na temat smartfona pojawiły się w bazie danych Federalnej Komisji Łączności (FCC).

Kacper Skrzypczak, który jako pierwszy opublikował listę IMEI stwierdził, że telefon może zadebiutować jako Redmi Note 8 (2021).

Is this device going to be a Redmi Note 8 for 2021...? Just appeared on FCC. MTK Helio G85, 4k mAh, MIUI 12.5. pic.twitter.com/E1AMSGJqPs