Nadchodzi nowy flagowiec Motoroli! Model Edge 40 Pro będzie bezpośrednią konkurencją dla Galaxy S23 oraz Xiaomi 13

Popularna marka kontynuuje swoją dobrą passę, a już wkrótce do sprzedaży trafi wyjątkowe urządzenie producenta.

Poprzedni rok okazał się bardzo udanym czasem dla Motoroli, a wypuszczone w trzecim kwartale smartfony z serii Edge 30, zrobiły świetne wrażenie na sporej części recenzentów. Producent najwyraźniej planuje po raz kolejny zachwycić użytkowników, a model Edge 40 Pro może na dobre ugruntować pozycję giganta technologicznego we współczesnej branży mobile. Informacji na temat nowego flagowca jest sporo, a więc zacznę od tych najważniejszych.

Urządzenie zostanie oparte na procesorze Snapdragon 8 Gen 2, czyli najmocniejszej obecnie jednostce marki Qualcomm. Ten sam chipset został wykorzystany do konstrukcji takich modeli konkurencji jak:

Galaxy S23 Ultra,

Xiaomi 13 Pro,

OnePlus 11,

Vivo X90 Pro +.

Nie mam więc najmniejszych wątpliwości co do tego, że smartfon dorówna swoim oponentom pod kątem wydajności. Przewagą Motoroli może okazać się jednak nieco alternatywne podejście do samego systemu. Każdy z wymienionych przeze mnie wyżej flagowców posiada dosyć obszerną nakładkę od producenta, która - poza niewątpliwą zaletą jaką są dodatkowe funkcje - sprawia, że oprogramowanie zajmuje zdecydowanie więcej miejsca. Powodem tego są częściowo preinstalowane aplikacje, pojawiające na urządzeniu po jego pierwszym uruchomieniu (w przypadku niektórych smartfonów można tego uniknąć podczas wstępnej konfiguracji).

Zobacz również:

Motorola zdecydowała się jednak pójść w innym kierunku i oferuje użytkownikom system zbliżony do czystego Androida. Na wszystkich testowanych przeze mnie nowych telefonach producenta (Edge 30 Fusion, RAZR 2022, G73 5G) oprogramowanie stanowiło jedną z największych zalet tych urządzeń i gwarantowało płynne działanie, a co za tym idzie świetne wrażenia z użytkowania.

Fot. Motorola

Pod kątem designu model Edge 40 Pro będzie nawiązywał do poprzednich modeli. Flagowiec zostanie więc wyposażony w bezramkowy wyświetlacz typu pOLED o przekątnej 6.67-cala. Sporym atutem samego ekranu ma być również wyjątkowo wysoka częstotliwość odświeżania obrazu, której maksymalna wartość wyniesie 165 Hz. Połączenie tak płynnych animacji z najnowszym Snapdragonem oraz pamięcią UFS 4.0 (256 GB) gwarantuje, że nowa Motorola będzie flagowcem z krwi i kości. Warto w tym miejscu wspomnieć także o baterii (4600 mAh), którą naładujemy przewodem o mocy 125 W.

Fot. Motorola

To jednak nie koniec dobrych wiadomości, bo model Edge 40 Pro ma oferować wyjątkowy zestaw obiektywów. Na pleckach urządzenia znajdziemy więc trzy aparaty:

główny - 50 Mpix,

- 50 Mpix, szerokokątny - 50 Mpix,

- 50 Mpix, portretowy z teleobiektywem - 12 Mpix.

Główna matryca została dodatkowo wyposażona w optyczną stabilizację obrazu, a druga kamera umożliwia wykonywanie zdjęć z dużym przybliżeniem w trybie makro. Obiektywy oferują również nagrywanie materiałów wideo w rozdzielczości do 8K lub 4K HDR10+.

Fot. Motorola

Motorola Edge 40 Pro trafi do sprzedaży już 18 kwietnia, a cena za wariant wyposażony w 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB miejsca na pliki wyniesie 4799 zł. Urządzenie pojawi się we wszystkich największych sklepach z elektroniką oraz u operatorów Plus i Play.