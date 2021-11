Nadchodzi nowy iMac (Pro)! Kiedy odbędzie się premiera?

Pojedyncza konfiguracja 21,5-calowego iMaca pozostała częścią linii iMac po wydarzeniu Apple Unleashed w zeszłym tygodniu. Apple potwierdziło jednak, że 21-calowy iMac został wycofywany z oferty i nie będzie już sprzedawany przez sklep internetowy ani w sklepach detalicznych Apple. Model ten będzie jednak nadal dostępny za pośrednictwem zewnętrznych dostawców, aż do wyczerpania zapasów.

Konfiguracja wycofanego 21,5-calowego iMaca zawierała dwurdzeniowy procesor Intel Core i5 2,3 GHz 7. generacji, 8 GB pamięci RAM, dysk SSD o pojemności 256 GB oraz układ graficzny Intel Iris Plus Graphics 640.

Zobacz również:

Linia komputerów iMac rozpoczyna się od nowego 24-calowego modelu, wydanego w kwietniu tego roku. Jego najważniejsze cechy to układ M1 firmy Apple oraz zmodernizowana konstrukcja dostępna w kilku kolorach. Ceny 24-calowych komputerów iMac zaczynają się od 6799 zł. Dla klientów, którzy potrzebują większego ekranu, wciąż mogą wybrać starszego 27-calowego iMaca w kwocie od 7999 zł.

Plotki sugerują, że nowy 21-calowy Mac z układami M1 Pro i M1 Max jest już w drodze i pojawi się w pierwszej połowie 2022 roku.

iMac (Pro)

Promotion and Mini Led

Base model 16gb Ram 512gb Storage

M1 Pro and Max

Dark bezels

HDMI, SD Card, Usb C

Similar design to iMac 24 and Pro Display XDR

Starting price at or over 2000 dollars

Ethernet on brick standard

Face ID was tested (Not confirmed)

1H 2022