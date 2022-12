Nadchodzi nowy smartwatch od Xiaomi! Galaxy Watch 5 będzie miał konkurencję

Xiaomi Watch S2 miał pierwotnie zadebiutować 1 grudnia. Niestety, premiera urządzenia została przełożona, a jego pokaz najprawdopodobniej zobaczymy pod koniec tego roku. Wraz z zegarkiem, Xiaomi miało zaprezentować także szereg innych produktów, a pełna lista premier wygląda następująco:

Smartwatch będzie dostępny w dwóch rozmiarach - 42 mm oraz 46 mm. Dla porównania, Galaxy Watch 5 zadebiutował w trzech wersjach (40 mm, 44 mm oraz 45 mm w wariancie Pro). Pod względem designu zegarek będzie przypominał klasyczne konstrukcje.

Otrzymamy więc okrągłą tarcze, dzięki której smartwatch idealnie spisze się jako element naszego codziennego ubioru. Podobnie było w przypadku poprzedniej wersji urządzenia, czyli Xiaomi Watch S1, którego recenzję możecie przeczytać tutaj. Jeden z naszych redaktorów podsumował starszy model w następujący sposób:

Xiaomi Watch S1 to urządzenie pełne przeciwności. Jest w nim naprawdę wiele rzeczy, w których można się zakochać. Szczególnie wygląd i wykonanie zegarka jest fenomenalne - patrząc na niego naprawdę widać, że jest to urządzenie premium. Jednakże niektóre błędy oprogramowania (przynajmniej na tę chwilę) sprawiają, że szczere polecenie tego zegarka też nie jest możliwe - niedociągnięć systemowych jest po prostu zbyt wiele, a do tego są one zbyt częste.