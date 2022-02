Nadchodzi realityOS? Oto nowy system operacyjny Apple!

W jakich urządzeniach Apple planuje wykorzystać nowe oprogramowanie?

Od dłuższego czasu w sieci pojawiają się co raz to nowe plotki i mniej, luba bardziej konkretne informacje poświęcone nowemu produktowi, który Apple planuje wprowadzić do sprzedaży w ciągu najbliższych dwóch lat. Mówimy tutaj o pierwszym w historii giganta z Cupertino zestawowi gogli do rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości. To właśnie im dedykowane ma być nowe oprogramowanie, nad którym pracuje producent.

Pierwsze wzmianki na jego temat pojawiły się jeszcze w 2017 roku, kiedy w Bloomberg News pojawiło się "rOS". W kolejnych latach temat nieco przycichł, jednak software został wypatrzony po raz kolejny przy okazji publikacji wczesnych wersji iOS 13. Teraz natomiast pojawiły się kolejne informacje, które pozwalają nam przypuszczać, że termin premiery gogli VR Apple jest bliżej niż sądziliśmy.

W najbardziej optymistycznym scenariuszu, który przewija się przez zagraniczne media, Apple zaprezentuje, albo przynajmniej oficjalnie zapowie swoje gogle VR jeszcze w tym roku. Pod koniec ubiegłego roku Kuo Ming-Chi zapowiadał, że oficjalne ogłoszenie może nastąpić w drugiej połowie 2022 roku, jednak bardziej prawdopodobne wydaje nam się wypuszczenie ich na rynek w przyszłym roku. Zdaniem analityka gogle będą wyposażone w aż dwa procesory. Jeden z nich ma natomiast oferować wydajność podobną do procesorów Apple M1 Pro, odpowiadających za pracę komputerów Mac. Drugi z procesorów ma być natomiast wyposażony w liczne czujniki i sensory, które bezpośrednio będą odpowiadać za pracę gogli.

Kontrolę nad tym wszystkim ma sprawować właśnie system realityOS. Wydaje się logicznym rozwiązaniem, że Apple przygotuje osobne oprogramowanie dla nowego produktu. Wzmianki na jego temat zostały we fragmentach kodu open source oraz w App Store. Pozwala to przypuszczać, że Apple chce umożliwić posiadaczom gogli bezpośredni dostęp do swojego sklepu z aplikacjami.

“#if TARGET_FEATURE_REALITYOS”



Well then. This at least confirms it 1) has its own OS & binaries, and 2) has a realityOS Simulator https://t.co/6a25kWshXR pic.twitter.com/RyF5O5gFjg — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) February 9, 2022

