Nadchodzi składany iPhone? Apple pracuje nad cieńszymi panelami OLED

Firma Apple rozpoczęła prace nad cieńszymi panelami OLED, które w przyszłości mogłyby być wykorzystywane do produkcji składanych wyświetlaczy - sugeruje nowy raport z Korei.

Według The Elec, Apple opracowuje panele OLED bez polaryzatorów, które dołączane są zwykle po to, aby umożliwić przejście światła tylko w niektórych kierunkach, poprawiając w ten sposób widoczność wyświetlacza. Jedną z wad folii polaryzujących jest to, że mają one tendencję do zmniejszania jasności, a co za tym idzie, wydajności luminancji panelu. Aby to zrównoważyć, producenci zwykle zwiększają pobór mocy dostarczanej do panelu, ale może to skrócić jego żywotność.

Jak twierdzi raport (powołując się na źródła łańcucha dostaw), usuwając polaryzator, Apple będzie w stanie zrobić panele znacznie cieńsze, co czyni je bardziej optymalne dla składanych paneli. Firma może również teoretycznie zastosować inną technologię, której efekt będzie równoważny z efektem polaryzatora, ale która pozwoli uniknąć wyżej wymienionych kompromisów.

Zobacz również:

Samsung już wykorzystał panele OLED bez polaryzatorów dla Galaxy Z Fold 3, zgodnie z The Elec, włączając swoją technologię "Eco Square", która zwiększa przepuszczalność światła przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii.

Raport z The Elec w zeszłym miesiącu twierdził, że Apple współpracuje z LG nad opracowaniem składanego wyświetlacza OLED z ultracienkim szkłem ochronnym dla przyszłych modeli iPada i MacBooka, chociaż w tym przypadku strona twierdziła, że panel, który zostanie użyty, będzie zawierał ultracienkie szkło ochronne zamiast poliimidu, z którego obecnie korzysta większość innych składanych wyświetlaczy.

W niedawnym raporcie Ross Young, analityk rynku wyświetlaczy, stwierdził, że firma Apple rozważa wprowadzenie składanych notebooków z ekranami o przekątnej około 20 cali. Young uważa, że takie urządzenia mogłyby stworzyć zupełnie nową kategorię produktów dla Apple i zaowocować produktem o podwójnym zastosowaniu, potencjalnie zdolnym do pracy jako notebook z pełnowymiarową klawiaturą ekranową po złożeniu oraz jako monitor po rozłożeniu i użyciu z zewnętrzną klawiaturą.

Analityk Ming-Chi Kuo uważa również, że Apple testuje urządzenie z 9-calowym składanym wyświetlaczem OLED o PPI gdzieś pomiędzy iPhone'em a iPadem. Kuo uważa, że rozwój składanych produktów firmy Apple początkowo koncentruje się na urządzeniach średniej wielkości, a następnie na urządzeniach z większymi wyświetlaczami, zanim ostatecznie rozszerzy się na małe urządzenia, takie jak iPhone.