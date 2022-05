Nadciąga She-Hulk! Wszystko, co wiemy o nowym serialu Disney+

Jeśli obejrzeliście już wszystkie dostępne seriale i filmy z uniwersum Marvela i cierpicie na głód superbohaterskich historii, Disney przybywa z pomocą. "She-Hulk: Attorney at law" już wkrótce pojawi się w sieci, a my zebraliśmy najważniejsze informacje o serialu.

Spis treści

"She-Hulk: Attorney at law" – najważniejsze informacje

Jennifer Walters to kuzynka dobrze znanego z kinowych filmów Bruce'a Bannera. Jest ambitną i zapracowaną 30-kilkuletnią prawniczką, a oprócz tego od czasu do czasu zmienia się w potężną, zieloną istotę znaną jako She-Hulk. Serial o jej losach stanowi element 4 fazy uniwersum Marvela.

Tytuł: She-Hulk: Attorney at law

She-Hulk: Attorney at law Twórcy: Jessica Gao

Jessica Gao Gatunek: komedia, serial prawniczy

komedia, serial prawniczy Liczba potwierdzonych sezonów: 1

1 Liczba odcinków: 10

10 Czas emisji: 2022

2022 Kraj produkcji: USA

W serialu będziemy śledzić skomplikowane życie Jennifer, która stara się nawigować między randkowaniem, spotkaniami z przyjaciółmi, prawną praktyką a superbohaterską aktywnością.

Sezon 1 – czego możemy się spodziewać?

Pierwsza odsłona serialu wprowadzi widzów w genezę She-Hulk. W komiksach Jennifer została przemieniona w damską wersję Hulka po wypadku samochodowym. By uratować życie kuzynki, Bruce przetoczył jej swoją krew, a wraz z nią zmutowane DNA. W trailerze serialu przez krótką chwilę widzimy rozbity samochód, co może świadczyć o tym, że Disney podążył podobną drogą, co autorzy komiksów.

Jennifer jako She-Hulk staje się oczywiście wielka i zielona, ale zachowuje spryt, inteligencję i poczucie humoru. Bruce pomaga jej w odnalezieniu się w nowej roli, ucząc kontrolowania swojej mocy.

Pierwszy sezon wprowadzi też villainów, z którymi będzie musiała mierzyć się Jennifer. Na pewno pojawi się Emil Blonsky, który w komiksach po przyjęciu dawki serum Super-żołnierza oraz krwi Hulka zmienia się w monstrum znane jako Abomination.

fot. https://www.instagram.com/disneyplus/

Fani wychwycili też nawiązanie do postaci znanej jako Tytania. Na ścianie sypialni Jennifer znajduje się mianowicie plakat Snu nocy letniej, dramatu Szekspira, w którym Tytania była jedną z kluczowych postaci. Komiksowa bohaterka o tym samym imieniu, w pierwszej wersji była wrestlerką, w drugiej zaś dziewczyną z biednej rodziny, która marzyła o supermocach, by odegrać się na dręczących ją rówieśnikach. W trailerze She-Hulk możecie zobaczyć kobietę w kolorowym wrestlerskim kostiumie.

Data premiery

Premiera serialu odbędzie się 17 sierpnia 2022 roku na Disney+. Każdy odcinek będzie liczył około 30 minut.

Obsada

W rolę She-Hulk wciela się Tatiana Maslany znana m.in. z Orphan Black czy Perry'ego Masona. Bruce'a Bannera zagra oczywiście niezastąpiony Mark Ruffalo.

W serialu zobaczymy także Tima Rotha w roli Emila Blonsky'ego. Benedict Wong zagra Wonga, znanego z filmów o Doktorze Strange'u czy Shang-Chi i Legendy dziesięciu pierścieni. W roli Tytanii wystąpi zaś Jameela Jamil.

W serialu pojawi się także Josh Segarra, Ginger Gonzaga, Renée Elise Goldsberry i Jon Bass.

Trailer

Do sieci trafiła właśnie pierwsza zapowiedź She-Hulk:

