Nadeszła druga generacja dysków SmartSSD

Jest wydajniejsza, szybsza i energooszczędna. Ma sprostać wszystkim wymaganiom stawianym przez najnowsze technologie wymagające przetwarzania dużych ilości danych, jak SI czy 5G.

Nowa generacja dysków SmartSSD firmy Samsung to wydajność większa o 50%, wykorzystanie procesora lepsza o 97% oraz zużycie energii mniejsze aż o 70% w stosunku do SmartSSD poprzedniej generacji. Osiągnięcie takich znaczących zmian było możliwe dzięki nowemu mechanizmowi pamięci obliczeniowej, który zminimalizował transfer danych pomiędzy procesorem, procesorem graficznym i pamięcią RAM. W efekcie unika się ryzyka powstania opóźnień w trakcie transferowania dużych ilości danych.

Powstało przez to idealne rozwiązanie do takich zadań, jak korzystanie ze sztucznej inteligencji, obsługa pasam 5G i 6G, a także praca centrów obliczeniowych i uczenie maszynowe. Skorzystają z tego przede wszystkim duże firmy IT, w tym zajmujące się wideokomunikacją. Pierwsza generacja pojawiła się w 2020 roku i była efektem współpracy AMD i Samsunga. AMD dostarcza układy SoC Xilinx Versal do drugiej, a reszta rozwiązań technicznych to zasługa Samsunga.

SmartSSD to rozwiązania przede wszystkim korporacyjne, jednak ich zastosowanie będzie miało wpływ na cały rynek IT. Prędzej czy później każdy odczuje efekty ich stosowania podczas codziennego korzystania z sieci i smartfonów.

