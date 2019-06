Nadszedł czas, aby Apple zabiło 3D Touch

Po kilku latach 3D Touch w systemie iOS nadal nie jest używany przez większość użytkowników.

Ten moment zbliża się nieuchronnie. 3D Touch zostało zaprezentowane w 2015 roku przy okazji premiery iPhone'a 6s i 6s Plus. Były to pierwsze urządzenia, które wspierały tą technologię. Obecnie 3D Touch nie jest użytkowany przez większość użytkowników. Część z nich nie wie nawet o istnieniu tej funkcji. Przypominamy, że ekran iPhone'a z 3D Touch umożliwia wykrywanie siły nacisku na wyświetlacz, co pozwala na wykonywanie różnych interakcji w zależności od siły, z jaką użytkownik naciska wybrane miejsce. Użytkownicy urządzeń Apple mają różne zdanie o tej funkcji. Nasi koledzy z MacWorld szybko przestali z niej korzystać. Z drugiej strony znamy osoby, które nie wyobrażają sobie użytkowania iPhone'a bez 3D Touch.

W chwili obecnej ponad 3 lata od czasu pierwszej implementacji 3D Touch sytuacja nadal nie jest najlepsza. Technologia ta nigdy nie została zaimplementowana w iPad'ach oraz iPod'ach, a wielu programistów zupełnie o niej zapomniało. Dodatkowo najpopularniejszy obecnie model iPhone'a - Xr nie posiada wsparcia dla 3D Touch. To pierwszy od trzech lat smartfon wyprodukowany przez Apple bez obsługi wykrywania siły nacisku na ekran.

Obecnie w internecie można znaleźć wiele informacji, które wskazuję, nowe iPhone'y, które zostaną zaprezentowane we wrześniu będą pozbawione 3D Touch. Znamy kilka osób, którym ta decyzja z pewnością się nie spodoba, ale jest ona raczej nieunikniona.

Interfejs, na którym nie można polegać

3D Touch ma dwa duże problemy. Pierwszym z nich jest sposób interakcji, na którym nie do końca można polegać. Każde urządzenie z systemem iOS niezależnie, czy korzystasz z kilkuletniego iPhone'a, czy najnowszego iPad'a Pro obsługuje funkcję multitouch. Programista może wykorzystać tę funkcję, aby wprowadzić gesty przybliżania, oddalania lub uszczypania ekranu. Możesz to zrobić na dowolnym urządzeniu z zainstalowanym systemem iOS.

Niestety, ale 3D Touch dostępne jest jedynie na wybranych modelach iPhone'a od 6s do Xs z wyłączeniem modelu Xr. Obsługi tej technologii na próżno szukać na tabletach i iPod'ach. Na dodatek najpopularniejszy w chwili obecnej iPhone nie posiada 3D Touch. To pierwszy smartfon od Apple, w którym zrezygnowano z stosowania tej technologii.

Ograniczenie kompatybilności 3D Touch tylko i wyłączenie do iPhone'a spowodowało, że Apple nie wykorzystało tej technologii do obsługi ważnych elementów interfejsu systemu iOS. 3D Touch może przyśpieszyć wykonanie niektórych funkcji np. szybsze wybranie numeru z listy ulubionych, ale na tym jego możliwości się kończą. Na dodatek wszystkie rzeczy, do których wykonania wykorzystuje 3D Touch mogą być także wykonane w inny sposób.

Niewidoczny dla przeciętnego użytkownika

Innym, większym problemem 3D Touch jest to, że jest on niewidoczny dla użytkowników. Wielokrotnie widzieliśmy, kiedy 3D Touch było aktywowane całkowicie przypadkowo, a osoba korzystająca z iPhone'a nie do końca wiedziała co się stało. Apple nie informuje w jasny sposób, czym jest 3D Touch oraz do czego może być wykorzystane.

Dotykanie ekranu jest naturalnym sposobem interakcji ze smartfonem. Po pojawieniu się na ekranie przycisku lub suwaka klikasz go lub przesuwasz palcem po ekranie. Wciśnięcie ekranu jest dużo mniej intuicyjne. Na dodatek wielu użytkowników obawiać się będzie, że używanie tej funkcji może spowodować uszkodzenie ekranu. Wyświetlacz smartfona jest twardy i nic nie wskazuje na to, abyśmy mieli go naciskać.

Dotknij podświetlony adres, aby otworzyć go w Mapach. To jasne dla wszystkich użytkowników. Naciśnij ten adres trochę mocniej, aby otworzyć małe okno podglądu mapy. To możliwe i przydatne, ale większość użytkowników nie zdaje sobie sprawy z istnienia takiej opcji, a przykładów jest o wiele więcej.

Apple tworzy problemy zamiast je rozwiązywać

Jeżeli zajrzysz na fora użytkowników sprzętu Apple zauważysz, że wielu z nich bardzo lubi technologię 3D Touch. Uważają oni, że to świetna funkcja, która znacząco ułatwia im obsługę telefonu. To prawda, ale w rzeczywistości są oni w znaczniej mniejszości. Osoby, które korzystają z 3D Touch to zaawansowani użytkownicy i entuzjaści nowych technologii, których nie jest tak dużo, jak by Ci się wydawało.

Dla wielu mniej zaawansowanych użytkowników 3D Touch może być prawdziwym utrapieniem. Np. aby odinstalować aplikację w systemie iOS należy dotknąć i przytrzymać wybraną ikonę, a następnie dotknąć X. W przypadku iPhone'a z 3D Touch mocniejsze naciśnięcie wywoła dodatkowe interakcje, z poziomu których nie da się odinstalować wybranego programu. W przypadku modeli bez 3D Touch nawet mocniejsze dotknięcie ekranu pozwoli na odinstalowanie wybranej aplikacji. Jeżeli Apple chciałoby nadal stosować 3D Touch powinno chociaż umożliwić odinstalowanie aplikacji z poziomu menu kontekstowego.

Większość ludzi, którzy nie mają na co dzień styczności z nowinkami technologicznymi nie wie, jak uruchomili 3D Touch oraz dlaczego tak się stało.

3D Touch to świetna technologia, której potencjał został zmarnowany. Dla małego procenta użytkowników 3D Touch jest niezastąpiony, dla części z nich jest niedostępny (użytkownicy iPhone'a Xr, 5s, SE, iPad'a), a reszta nie wie, jak z niego korzystać.

Prawda jest taka, że dla większości użytkowników 3D Touch sprawa więcej problemów niż pożytku, a tak być nie powinno.

iOS 13 powinien rozwiązać problem

iPhone Xr nie posiada 3D Touch, ale Apple wyposażyło go w Haptic Touch, który powoduje haptyczną reakcję na dłuższe przytrzymanie nie ekranie blokady oraz w centrum sterowanie. Wywołaniu takiej interakcji towarzyszy kliknięcie za pomocą silnika wibracji, które jest podobne do tego znanego z 3D Touch. Rozwiązanie to nie działa na ekranie głównym oraz nie rozróżnia siły nacisku. Mimo tych braków daje większą kontrolę nad niektórymi funkcjami.

Jeżeli nowe iPhone'y mają być pozbawione funkcji 3D Touch Apple powinno zwiększyć możliwość wykorzystania Haptic Touch w obrębie systemu iOS 13.

Firma z Cupertino powinna uczyć się na własnych błędach i stworzyć bardziej intuicyjną i powszechnie dostępną funkcję. Jeżeli rozwiązanie Haptic Touch ma być popularne powinno być dostępne na każdym nowym urządzeniu pracującym pod kontrolą iOS.