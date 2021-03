Nagrywałeś rozmowy z iPhone'a? Możesz mieć spory problem!

Jedna z popularnych aplikacji do nagrywania rozmów na iOS posiada błąd, który poważnie narusza zasady prywatność. Inni rozmówcy są w stanie przechwycić i wysłuchać nagrane rozmowy.

System operacyjny iOS sam w sobie nie posiada narzędzia do nagrywania rozmów, ale możemy skorzystać z aplikacji firm trzecich. Do jednej z nich zaliczamy Call Recorder. To prosty program do nagrywania rozmów telefonicznych. Okazuje się, że oprogramowanie posiada błąd, który poważnie narusza prywatność użytkowników. W rzeczywistości aplikacja Call Recorder pozwala odsłuchać nagrane rozmowy przez osoby trzecie.

iPhone Xs

Błąd został kryty przez Anad Prakash z PingSafe AI. Okazuje się, że luka pozwala zastąpić numer, który został początkowo zarejestrowany w aplikacji na dowolny inny numer telefonu. W rezultacie możliwy jest dostęp do zarejestrowanych wcześniej połączeń.

Na szczęście błąd został już naprawiony. Luka została odkryta 27 lutego 2021 roku. Firma odpowiedzialna za aplikację Call Recorder wydała aktualizację 6 marca 2021 roku. Do czasu jej udostępnienia nie informowano o luce, aby zapobiec ewentualnym wyciekom danych.

Jeżeli korzystasz z aplikacji Call Recoerder koniecznie udaj się do App Store i sprawdź, czy program został zaktualizowany. Lukę posiadają wersje starsze od wydania 2.26.

Pamiętaj również, że w wybranych krajach nagrywanie rozmów jest zabronione, a rozmówca powinien zostać poinformowany o fakcie nagrywania przed rozpoczęciem rozmowy.

Zródło: ubergizmo.com