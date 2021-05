Najbardziej oczekiwaną funkcją w iPhone 13 jest?

Najnowsze badanie przeprowadzone wśród posiadaczy iPhone'a jasno pokazuje jakiego elementu brakuje w aktualnych generacjach. O co dokładnie chodzi?

Konsumenci korzystający z urządzeń firmy Apple zostali zapytani o oczekiwane nowości w nadchodzących modelach iPhone'a 13.

iPhone 8 - jeden z ostatnich modeli z Touch ID

Ankieta przeprowadzona przez SellCell.com dobitnie pokazała, że w dobie pandemii COVID-19 posiadacze iPhone'a X oraz nowych modeli liczą na powrót czytnika linii papilarnych Touch ID w najnowszej generacji iPhone'a.

Touch ID zadebiutowało w 2013 roku razem z iPhone 5s. Czytnik linii papilarnych trafił później do iPada'a oraz komputerów przenośnych. W 2021 roku Apple wydało klawiaturę Magic Keyboard do komputerów stacjonarnych z wbudowanym Touch ID.

Jednocześnie Touch ID zostało usunięte z iPhone'a w 2017 roku po premierze modelu X (wyjątkiem są iPhone 8/8 Plus oraz SE 2020). Nowe modele mają system skanowania twarzy w 3D, który nie działa w połączeniu z maską na twarzy.

W badaniu przeprowadzonym na próbie 3040 użytkowników iPhone'a, aż 21% z nich oczekuje powrotu Touch ID. Na drugim miejscu jest ekran o podwyższonej częstotliwości odświeżania, a stawkę zamyka mniejsze wycięcie w ekranie.

Co ciekawe zaledwie 1% badanych chciałoby zobaczyć składanego iPhone'a.

Czy Touch ID faktycznie powróci do iPhone'a? Tego dowiemy się jesienią. Pewne jest, że jeżeli Apple zastosuje czytnik linii papilarnych, to zostanie on umieszczony w ekranie.

