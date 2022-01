Najbardziej oczekiwane gry 2022 roku [TOP 10]

Rok 2022 zapowiada się na wyjątkowo interesujący dla fanów gamingu. W najbliższych 12 miesiącach czeka nas wiele długo wyczekiwanych premier. Oto 10 najważniejszych gier 2022 roku.

Spis treści

Choć w minionych miesiącach nie brakowało nam znakomitych gier, to wskutek pandemii COVID-19 wielu deweloperów musiało zmienić swoje plany. Sprawiło to, że mnóstwo gier zaplanowanych pierwotnie na rok 2021 zadebiutuje ostatecznie w 2022 roku. W nadchodzących 12 miesiącach nie powinniśmy mieć powodów do narzekań. Kalendarz gracza w 2022 roku będzie wypełniony po brzegi rewelacyjnie zapowiadającymi się tytułami. Wybraliśmy dla was 10 najbardziej oczekiwanych gier 2022 roku, oto nasze top 10.

Dying Light 2: Stay Human

Pierwszą wielką premierą 2022 roku będzie produkcja polskiego Techlandu, czyli długo wyczekiwana kontynuacja Dying Light. Pod względem rozgrywki Dying Light 2 nie ulegnie znacznym zmianom w porównaniu do oryginału. Gracze ponownie mogą zatem liczyć na ogromny otwarty świat, rozbudowany i jeszcze bardziej efektowny parkour oraz brutalny system walki wręcz. Na znaczeniu mają jednak zyskać nasze decyzje, w tym przypadku Dying Light 2 mocno zbliży się do gier z gatunku RPG. Do komfortowej zabawy nie będzie wymagana znajomości historii z pierwszej części gry. Akcja Dying Light 2 dzieje się bowiem 15 lat po wydarzeniach z pierwowzoru. Graczom przyjdzie również poznać zupełnie nowego bohatera - Aidena Caldwella. Dying Light 2 ma być grą pod każdym względem większą, lepszą i bardziej interesującą od oryginału. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie.

Data premiery: 4 luty 2022

Platformy: Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PlayStation 5, PC

Horizon Forbidden West

Również Sony rozpocznie nowy rok z przytupem. Już w połowie lutego zagramy w Horizon Forbidden West, kontynuację jednej z najlepszych gier minionej generacji. Gracze będą mogli po raz kolejny wcielić się w postać charyzmatycznej Aloy i przemierzać niezwykłą krainę przyszłości, w której rolę zwierząt przejęły mordercze maszyny. Na graczy czeka nie tylko nowa historia, ale również przeciwnicy, bronie oraz zdolności głównej bohaterki. Twórcy zadbali również o to, aby nowe obszary były bardziej interesujące do zwiedzania. Wspinaczka i poruszanie się po świecie gry mają być bardziej intuicyjne. Dodatkowo, po raz pierwszy w historii serii Aloy, a wraz z nią gracze, będą mogli pływać i nurkować.

Zobacz również:

Data premiery: 18 luty 2022

Platformy: PlayStation 4, PS5

Elden Ring

Studio From Software przyzwyczaiło nas już do tego, że tworzy produkcje wyjątkowe i niezwykle dopracowane. Sukces takich dzieł jak: Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne czy Sekiro: Shadows Die Twice sprawił, że Elden Ring to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat. Najnowsza produkcja studia wciąż będzie grą z gatunku RPG akcji, w której poziom trudności jest niezwykle wysoki. From Software postanowiło jednak „wstrząsnąć” nieco już „skostniałym” gatunkiem i zamiast obszernych map oddało do naszej dyspozycji pełnoprawny, otwarty świat. Sprawia, to, że rozgrywka w Elden Ring ma być znacznie mniej liniowa w porównaniu do swoich poprzedników. Zmodyfikowany system walki i zaklęć ma zapewnić graczom ogromną swobodę w tworzeniu wymarzonej postaci. Oczywiście w Elden Ring nie zabraknie również starć z potężnymi bossami i pokręconej historii, której współautorem był George'a R. R. Martina - autor serii Pieśń lodu i ognia.

Data premiery: 25 luty 2022

Platformy: Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PlayStation 5, PC

Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 to kolejny tytuł dedykowany wyłącznie konsolom PlayStation. W najnowszej odsłonie tej zasłużonej serii gracze mogą liczyć na zaawansowany, realistyczny model jazdy. Składa się na niego m.in. nowatorski system fizyki, który uwzględnia ogromną ilość czynników, w tym: prędkość i masę pojazdu, jego aerodynamikę, rodzaj zawieszenia, stan nawierzchni, a nawet warunki pogodowe. W Gran Turismo 7 znakomicie będą się bawić zarówno gracze solowi (dzięki trybowi fabularnemu), jak i ci, którzy najbardziej cenią sobie rywalizację, a to za sprawą rozbudowanego trybu sieciowego. Pod względem technicznym Gran Turismo 7 ma prezentować nam szczyt możliwości PlayStation 5. Oznacza to, że gra zaoferuje nam natywną rozdzielczość 4K, 60 klatek na sekundę oraz wsparcie dla technologii ray tracing i HDR.

Data premiery: 4 marca 2022

Platformy: PlayStation 4, PS5

Assassin's Creed Valhalla: Świt Ragnaroku

Obecność Assassin's Creed Valhalla: Świt Ragnaroku na liście „najbardziej oczekiwanych gier 2022 roku” może być dla wielu sporym zaskoczeniem, wszak jest to „jedynie” DLC do gry wydanej oryginalnie w 2020 roku. Warto tu jednak podkreślić, że nie jest to zwyczajny dodatek. Przede wszystkim Świt Ragnaroku swoimi rozmiarami może zawstydzić niejedną wysokobudżetową produkcję. Ukończenie głównej kampanii dodatku ma graczom zająć nawet 35 godzin! Jest to zatem czas porównywalny do długości głównych wątków z poprzednich pełnoprawnych odsłon serii. Dla porównania, kampania Assassin's Creed: Origins zajmowała graczom średnio 30 godzin, z kolei AC: Odyssey 43 godziny. W „Świcie Ragnaroku” gracze po raz kolejny wcielą się w Eivora, któremu dane będzie poznać i doświadczyć (na własnej skórze) historii Odyna, który będzie się starał ocalić swego syna - Baldura, z rąk władcy Muspelheimu - Surtra. Na graczy czeka nie tylko nowy wątek fabularny i obszary do zwiedzenia, ale również tajemnice do odkrycia i wyposażenie do zdobycia.

Data premiery: 10 marca 2022

Platformy: Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PlayStation 5, PC

Tiny Tina's Wonderlands

Tiny Tina's Wonderlands to samodzielny spin-off serii Borderlands. Studio Gearbox Software postanowiło tym razem „zaszaleć” i zerwać z utartymi schematami. Choć specyficzna oprawa audio-wizualna i charakter rozgrywki nie zmienią się istotnie w porównaniu do cyklu Borderlands, to Tiny Tina's Wonderlands wyraźnie skręca w kierunku bardziej klasycznych gier RPG. Przede wszystkim, po raz pierwszy w historii serii gracze nie będą zmuszeni do kierowania z góry ustalonymi postaciami. W Tiny Tina's Wonderlands będziemy mogli nie tylko swobodnie określić płeć i wygląd naszego awatara, ale również jego „klasę postaci”. Znacznie większą rolą będą odgrywać również specjalne zdolności. Co więcej, oprócz bogatego arsenału do naszej dyspozycji oddane zostaną również zaklęcia magiczne. Całość będzie utrzymana w klimacie klasycznej fantastyki i gier RPG w stylu Dungeons & Dragons. W rolę narratora wcieli się kultowa postać z serii Borderlands, tytułowa - Tiny Tina.

Data premiery: 25 marca 2022

Platformy: Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PlayStation 5, PC

S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla

Śmiało możemy stwierdzić, że S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla już teraz możemy określić mianem gry kultowej. Gracze czekają bowiem na kontynuację serii Stalker od ponad dekady. Wszystko wskazuje na to, że po wielu zawirowaniach i kłopotach twórcom gry – studiu GSC Game World, uda się wreszcie wydać swoje dzieło. Stalker 2 będzie pierwszoosobową strzelanką z elementami RPG i surwiwalu. Akcja gry przenosi graczy do Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia (Zony), w alternatywnej wersji, dobrze nam znanej historii związanej z awarią elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Zona jest miejscem wyjątkowo niebezpiecznym i niestabilnym. Promieniowanie przekraczające wszelkie dopuszczalne normy, niebezpieczni mutanci oraz niezwykłe anomalie to tylko część problemów, na które muszą uważać gracze. Ta wyjątkowa strefa kryje w sobie jednak również wiele tajemnic i skarbów, a to przyciąga uwagę wielu organizacji i najemników, którzy nie zawsze będą do nas przyjaźnie nastawieni. Stalker 2 ma nam zaoferować ogromny świat do eksploracji (tylko na pieszko) oraz nieliniową historię, w której główną rolę odegrają nasze wybory.

Data premiery: 28 kwietnia 2022

Platformy: Xbox Series X/S, PC

Starfield

Starfield to coś więcej niż gra. Dla legendarnego dewelopera - Bethesda Game Studios, twórców m.in. cyklu The Elder Scrolls, jest to pierwsza nowa marka od ponad 25 lat! Starfield jest grą RPG dla jednego gracza osadzoną w klimacie Sci-Fi. Choć jak podkreślają twórcy taki opis nie oddaje głębi tytułu. Kluczową rolę podczas rozgrywki mają odgrywać podróże kosmiczne. Gracze wcielą się w nowego członka organizacji o nazwie Konstelacja, której celem jest odkrywanie i zgłębianie tajemnic Drogi Mlecznej. Podczas swoich podróży udamy się do Settled Systems (Zasiedlonych Układów) - rejonu galaktyki, który będzie główny teatrem zdarzeń w Starfield. W grze nie zabraknie charakterystycznych dla gier Bethesdy frakcji oraz ogromnej swobody w wielu elementach zabawy.

Data premiery: 11 listopada 2022

Platformy: Xbox Series X/S, PC

Aktualne ceny w sklepach Moondrop Starfield Carbon Nanotube membrana dynamiczne słuchawki ~492 zł

A Plauge Tale: Requiem

A Plague Tale Requiem to kontynuacja znakomitego A Plague Tale: Innocence z 2019 roku. Po raz kolejny mamy zatem do czynienia z ciekawym połączeniem gry przygodowej oraz skradanki. Gracze ponownie odwiedzą średniowieczną Francję z XIV wieku, która cierpi z nie tylko z powodu licznych wojen, ale również przeraźliwej plagi szczurów. W rolach głównych ponownie wystąpi rodzeństwo – Amicia oraz Hugo.

Data premiery: nieznana (prawdopodobnie druga połowa 2022)

Platformy: Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PlayStation 5, PC

God of War: Ragnarok

Seria God of War już na dobre stała się symbolem PlayStation. Kratos jest związany z marką Sony od 2005 roku i PlayStation 2. Od tamtej pory każda kolejna generacja otrzymywała swojego „God of Wara” i nie inaczej będzie w przypadku PS5. God of War: Ragnarok po raz kolejny pozwoli nam pokierować losami legendarnego Kratosa i jego syna Atreusa w światach znanych z mitologii nordyckiej. Gracze mogą liczyć nie tylko na nowe przygody i zadania, ale również umiejętności, bossów oraz niezwykłe krainy do zwiedzenia. Choć God of War: Ragnarok nie ma jeszcze ustalonej daty premiery, to coraz więcej wskazuje na to, że gra studia Sony Santa Monica zadebiutuje jeszcze w tym roku.