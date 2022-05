Przedstawiamy wam najbardziej wyczekiwane seriale na Netflix, które po wielu spekulacjach - ponownie zobaczymy na naszych ekranach.

Spis treści

Najbardziej oczekiwane kontynuacje seriali na Netflix

Choć na ten moment Netflix mierzy się z nie lada kryzysem, nie skłamałby mówiąc, że udało mu się zdobyć sympatię niemal na całym globie. Aż trudno uwierzyć, że jest na polskim rynku już 6 lat. Przez ten czas uraczył nas wieloma fenomenalnymi serialami, których losy bohaterów intrygują po dziś dzień. Jakich kontynuacji spodziewamy się w najbliższej przyszłości? Dla jakiej serii warto zasiąść przed telewizorem? Rozwiewamy wątpliwości.

Najbardziej oczekiwane kontynuacje seriali na Netflix - RANKING

Squid Game - sezon 2

Brutalna fabuła osadzona w koreańskim serialu stała się prawdziwym hitem. Każdy z bohaterów zdecydował się na udział w ''zabawach dla dzieci'' z własnej woli, jednak poza solidnym zastrzykiem gotówki, stawką jest również życie. Trudna sytuacja finansowa jest głównym motywatorem, który trzyma w ryzach uczestników. Intrygująca historia pozostawiła jednak wśród widzów wiele niedosytu. Netflix potwierdził, że na łamach serwisu ukaże się drugi sezon serialu - po więcej szczegółów, zajrzyjcie do naszego wpisu: Squid Game 2 sezon - wszystko co musisz wiedzieć o kontynuacji.

Zobacz również:

Premiera: konkretna data nieokreślona

The Umbrella Academy - sezon 3

Historia licznego rodzeństwa Hargreeves pierwotnie ukazała się w wydaniu komiksowym. Dzieci obdarzone specjalnymi mocami trafiają pod skrzydła adopcyjnego ojca miliardera, który pragnie wychować ich na prawdziwych superbohaterów. Ich perypetie oraz losy mogliśmy prześledzić dotychczas w dwóch sezonach serialu, a jak się okazuje - kontynuacja już w czerwcu! Sprawdź szczegóły i ciekawostki w naszym wpisie.

Premiera: 22/06/2022

Stranger Things - sezon 4

Przechodzimy do serialu, który po raz pierwszy ukazał się na ekranach już w 2016 roku. W dalszym ciągu jest to jedna z najbardziej lubianych pozycji w serwisie Netflix! Wszystko zaczęło się od tajemniczego zaginięcia dwunastolatka z miasteczku Hawkins w 1983 roku. Odkrycie prawdy nie jest jednak łatwe, nawet z pomocą nadprzyrodzonych sił jednej z bohaterek i uporowi matki chłopca. Dotychczas ukazały się trzy sezony serii, a już za kilka dni poznamy dalsze losy bohaterów! Jeśli nie możecie doczekać się premierowego odcinka, zajrzyjcie do wpisu z aktualnościami: Stranger Things - w oczekiwaniu na 4 sezon serialu Netflixa.

Premiera: 27/05/2022

Wiedźmin - sezon 3

Powieści fantasy skupiające się na postaci Wiedźmina - autorstwa Andrzeja Sapkowskiego, doczekały się ekranizacji w serwisie Netflix. Odpłatne morderstwa niebezpiecznych dla ludzkości potworów to tylko część historii. Zmutowany bohater główny - Geralt, w dalszym ciągu poszukuje swojego miejsca na świecie. Dotychczas Netflix przedstawił 1 i 2 część, jednak jak wynika z najnowszych doniesień, losy Wiedźmina będziemy mieli okazję zobaczyć również podczas sezonu 3! Wszelkie szczegóły zebraliśmy w naszym wpisie: Wiedźmin sezon 3 - wszystko co wiemy o kontynuacji serialu.

Nie ukazano jeszcze zwiastuna, jednak poniżej możecie posłuchać wywiadu z autorem fantasy.

Premiera: konkretna data nieokreślona

All of Us Are Dead - sezon 2

Akcja południowokoreańskiej produkcji rozpoczyna się w liceum, w którym dochodzi do eskalacja pandemii zombie. Krwawy thriller to niemal apokaliptyczna wizja, której przyświeca wzruszenie i strach. Pierwszy sezon został stworzony na bazie internetowego komiksu - drugi, będzie wymyślony przez twórcę serialu. Niewykluczone, że największa uwaga zostanie poświęcona przetrwaniu zombie. Wszelkie szczegóły oraz aktualizacje: All of Us Are Dead sezon 2 na Netflix – data premiery, obsada. Wszystko co wiemy.

Premiera: nieokreślona

Locky & Key - sezon 3

Kolejna pozycja, która może być znana dla fanów komiksów Joego Hilla oraz Gabriela Rodrígueza - Netflix, przedstawia historię w pełnej krasie dramatu i grozy. Morderstwo ojca trójki dzieci, prowadzi do tajemnego domu z kluczami, które znacząco odmienią rzeczywistość rodzeństwa z matką. Dotychczas losy bohaterów zostały przedstawione w dwóch seriach, jednak na horyzoncie pojawia się również trzeci, a tym samym ostatni sezon. Zdjęcia zostały zakończone ale nadal oczekujemy na oficjalny zwiastun.

Premiera: konkretna data nieokreślona

Czarne lustro - sezon 6

Brytyjska produkcja science-fiction zyskała fanów na całym świecie. Przerażenie z jakim mierzymy się we współczesnym świecie, zostało przedstawione w rozbudowanej historii ukazującej zbawienną, a równocześnie złowrogą technologię. Twórcy pragną zachować szczegóły 6 sezonu w tajemnicy, jednak na pewno otrzymamy nieco dłuższą serię. Na zwiastun oraz ujawnienie pełnej obsady musimy zaczekać.

Premiera: konkretna data nieokreślona

Rojst - sezon 3

Serial początkowo ukazał się na łamach Showmax, jednak po wycofaniu z Polski - został on przejęty przez serwis Netflix. Akcja rozpoczyna się w 1984 roku w zachodniej Polsce. Dwóch dziennikarzy stara się rozwikłać zagadki śmierci, które odkrywają kolejne sekrety. Następny sezon przenosi nas aż do 1997 roku, kiedy to przyglądamy się losom kolejnych śledczych. Co ukaże sezon 3? Pozostaje nam cierpliwie czekać na premierę, a w tym czasie zaznajomić się z "Rojst 3" potwierdzony! Czego spodziewać się w trzeciej części serialu Netflixa?

Premiera: konkretna data nieokreślona

The Crown - sezon 5

Losy monarchy Wielkiej Brytanii przedstawione w tytułowej produkcji, nadal wywołują wiele zainteresowania. Najnowszy sezon brytyjsko-amerykańskiego serialu biograficznego jest szczególnie wyczekiwany przez widzów, a to ze względu na ukazanie współczesnych czasów (część pierwsza przybliża wydarzenia od 1947 roku). Ponadto, potwierdzono zamianę całej głównej obsady. W oczekiwaniu na premierę, sprawdź więcej: Nowa Królowa Elżbieta II w 5 sezonie The Crown!

Premiera: 11/2022

Nowy Eden - sezon 2

Hiszpański thriller przedstawia z pozoru sielankową zabawę na wyspie Eden, która wraz z czasem okazuje się niebezpiecznym miejscem kultu. Jak zaproszeni poradzą sobie z nastałą sytuacją? Drugi sezon byłby kontynuacją niewyjaśnionych dotychczas losów, a także prób ucieczki. Być może przekonamy się, czy doszło do kontaktu z istotami pozaziemskimi. Pierwsze pogłoski o możliwej premierze wskazują na 2023 rok.

Premiera: nieokreślona