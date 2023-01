Najbardziej żenujące filmy i seriale na Netfliksie. Tych produkcji nie dotykaj nawet patykiem

Too Hot Too Handle

Świat reality show już dawno udowodnił, że nie istnieją takie granice złego smaku, których nie dałoby się przekroczyć. Too Hot To Handle prawdopodobnie nie jest więc niczym nadzwyczajnym, a jeśli ktoś zabiera się za tego typu "dzieło" i później narzeka – cóż, sam jest sobie winien. Moją niezdrową ciekawość obudziła jednak aura "eksperymentu społecznego", którą postanowiono roztoczyć wokół programu. Tak, proszę państwa, Too Hot Too Handle to nie jakiś tam programik nagrany dla pieniędzy – to poważny projekt promujący głębokie relacje w przesiąkniętym powierzchownością współczesnym świecie.

Jeśli już w tym miejscu wybuchnęliście śmiechem, to oszczędzajcie siły – dalej jest jeszcze lepiej. Owładnięci badawczą żądzą twórcy Too Hot Too Handle postanowili zebrać grupę młodych i ponętnych ludzi, zamknąć ich w egzotycznym kurorcie, a następnie zabronić im uprawiania seksu – jako motywacja służyć miała pokaźna pula pieniędzy, która zmniejszała się, gdy tylko uczestnicy show zaangażowali się w jakąś erotyczną aktywność.

Uczestnicy "eksperymentu" to stali bywalcy tego typu programów, a od ich poziomu intelektualnego niższa jest jedynie kondycja moralna. Z przerażającą wprawę odgrywają zaplanowane scenki i w "szczerych wywiadach" recytują wyuczone formułki. Prawdziwy festiwal żenady rozkręca się jednak na tzw. warsztatach, które mają uczestników "rozwinąć się emocjonalnie" i pomóc im zrozumieć, że seks dla seksu jest bezwartościowy... Przy całym cynizmie i obleśności Too Hot Too Handle, zaskakujące jak w gruncie rzeczy konserwatywna to produkcja...