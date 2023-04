Najbezpieczniejsze przeglądarki internetowe

Jeśli chcesz mieć stuprocentową pewność, że Twoje sesje w sieci są bezpieczne, wybierz sprawdzone rozwiązania. Oto przeglądarki, które dadzą Ci poczucie bezpieczeństwa.

Internet to źródło wiedzy, rozrywki, miejsce pracy i robienia zakupów. Do korzystania z niemal wszystkich jego możliwości potrzebna jest oczywiście przeglądarka internetowa. Jednak w zależności od jej producenta różni się poziom prywatności. Za najbardziej "podglądającą" uchodzi Google Chrome, ale nie jest na tym polu jedyna. W poniższym zestawieniu przyglądamy się najlepszym przeglądarkom do konkretnych zastosowań oraz systemów. Choć w niemal każdej popularnej przeglądarce dostępny jest tryb prywatny (zwany także "incognito"), nie chroni to użytkownika przed rejestrowaniem ruchu czy odnotowywaniem jego wizyty na witrynach internetowych.

Elementami zbierającymi najwięcej danych są ciasteczka, czyli cookies. To one właśnie gromadzą informacje o logowaniach, długości sesji, a także wykonywanych na stronach interakcjach. Ale pamiętajmy, że często trafiają do firm trzecich, które następnie sprzedają je sieciom reklamowym. Dlatego właśnie widujesz reklamy dopasowane do Twoich ostatnich wyszukiwań w Google czy Bing. Dzięki temu, co zawierają, można zidentyfikować IP użytkownika, czyli okryć jego tożsamość. Inne elementy, które gromadzą dane o aktywności, to m.in. wtyczki i rozszerzenia, a także zapamiętywane przez samą przeglądarkę formularze.

Listę bezpiecznych przeglądarek prezentujemy w formie galerii, dzięki czemu całość wypada bardziej przejrzyście, niż gdyby opublikować je w jednym artykule. Mamy nadzieję, że pomożemy Ci w znalezieniu najlepszego rozwiązania!

Avast Secure Browser Avast Secure Browser Avast Secure Browser to - jak reklamuje ją producent - "przeglądarka zapobiegająca śledzeniu". Naszą uwagę zwróciła także wbudowanym VPN-em, co jeszcze bardziej podnosi poziom ochrony. Dlatego dzięki Avast Secure Browser możesz przeglądać sieć w pełni anonimowo. Na tym nie koniec zalet - pozwala blokować pliki cookie, reklamy, a także dopasowywać je do swoich potrzeb. Ponieważ opracowała ją firma zajmująca się bezpieczeństwem, jest wyposażona w narzędzia chroniące przed zagrożeniami online, takimi jak strony phishingowe, śledzenie czy złośliwe oprogramowanie. Avast Secure Browser to także wygodny w obsłudze, praktyczny menadżer haseł. Ponadto podczas korzystania z bankowości online lub robienia zakupów w Internecie możesz włączyć Tryb bankowy, aby ukryć swoje dane osobowe. Dostępna jest wersja na Windows, Mac oraz urządzenia z systemami Android i iOS. Jedyny minus - wersja darmowa ma ograniczenia. Płatna wersja PRO pozwala na korzystanie ze wszystkich możliwości. Instalując edycję darmową, możesz korzystać z Pro bez żadnych opłat. AXplorer AXplorer AXplorer to mniej znana w naszym kraju przeglądarka, a tu znalazła się z dwóch powodów. Pierwszy - skutecznie umożliwia zacieranie śladów aktywności w sieci. Drugi - ma własną walutę, którą zarabiasz po prostu korzystając z przeglądarki. Ale po kolei. AXplorer skupia się na blokowaniu elementów sieciowych, które szpiegują użytkownika, a ponadto ma własny, wbudowany VPN. W jaki sposób chroni użytkownika? Przede wszystkim poprzez przekierowanie ruchu na serwery ulokowane w kilku krajach świata, co wiąże się z nadaniem losowego IP na czas sesji. Nie zmniejsza to szybkości działania przeglądarki - wykorzystywany jest kod renderujący stworzony przez Google dla projektu Chromium. Dlatego można tu korzystać z rozszerzeń tworzonych z myślą o Chrome. Mamy w AXplorer trzy dodatkowe narzędzia: AXchat, AXwallet oraz AXpay. Pierwszy służy bezpiecznym, szyfrowanym rozmowom, w drugim gromadzona jest kryptowaluta otrzymywana za używanie przeglądarki, a w trzecie służy do płatności. Aby zarabiać musisz założyć konto i podać swój adres e-mail. Nie spodziewaj się kokosów - maksymalnie za dzień używania przeglądarki możesz zarobić 15 centów. AxPlorer dostępny jest dla systemów Android, iOS, macOS oraz Windows. Fot.: PC Mag Brave Privacy Browser Brave Privacy Browser Brave Privacy Browser, czyli po prostu Brave, domyślnie blokuje trackery, skrypty śledzące i podejrzane reklamy na każdej odwiedzanej stronie. Ponadto umożliwia również zarabianie kryptowalut. Kod przeglądarki oparty jest na Chromium, dzięki czemu cechuje ją kompatybilność z rozszerzeniami i aplikacjami stworzonymi z myślą o Chrome. Jej twórcy nie tylko chcieli zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom, ale również zrewolucjonizować sposób komercjalizacji sieci. Dlatego zarabiasz tu kryptowalutę, którą możesz dokonywać mikrotransakcji. W jaki sposób zarabiasz? Jeśli zgodzisz się na Prywatne Reklamy Brave. Jeśli to zrobisz, zostaniesz nagrodzony Podstawowe Tokeny uwagi (BAT). Możesz następnie wymieniać je na karty upominkowe o wartości pieniężnej, używać do dawania napiwków stronom internetowym i twórcom treści, zarabiać odsetki i płacić za pomocą Gemini Earn i Gemini Pay, a także kupować NFT i dokonywać zakupów w aplikacjach Web3 DApps. Brave wymusza otwieranie stron poprzez HTTPS, a użytkownik może wybrać "standardowe" lub "agresywne" blokowanie ciasteczek. W połączeniu z blokowaniem reklam oznacza to szybsze ładowanie stron, dłuższą żywotność baterii w laptopach i smartfonach, a nawet oszczędność danych komórkowych. Epic Privacy Browser Epic Privacy Browser Epic Privacy Browser to kolejna propozycja z własną siecią VPN. Pozwala również na szyfrowanie ruchu, co skutecznie maskuje Twój adres IP. Jak deklaruje producent, jego przeglądarka skutecznie blokuje reklamy, trackery, kryptojackery oraz wiele innych szkodliwych elementów, na jakie można natknąć się w sieci. Oczywiście nie mogło zabraknąć blokowania skryptów oraz WebRTC. Przeglądarka ma już ustawione domyślnie wszystkie mechanizmy blokujące, a warta odnotowania jest obecność blokującego treści reklamowe dodatku uBlock. Jeśli chcesz wypróbować Epic, z pewnością pomoże w tym fakt, że interfejs przeglądarki jest identyczny jak w Chrome. Nie ma tu jednak takich rzeczy, jak sugerowane strony, statystyki odwiedzin, automatyczne aktualizacje czy zachowywanie elementów stron w pamieci tymczasowej. Przeglądarka dostępna jest dla macOS, Windows, Androida i iOS. Fot.: PC Mag Mozilla Firefox Mozilla Firefox Mozilla Firefox to doskonale znana każdemu przeglądarka. W Polsce jest drugą najchętniej używaną po Chrome, a przed Edge. Od kilkunastu wydań mocno stawia na ochronę prywatności, czego dokonuje m.in. poprzez możliwość wyboru poziomu zabezpieczeń chroniących przed śledzeniem, zapamiętywanie haseł i loginów, a nawet informuje, jeżeli w jakimś wycieku Twoje hasła trafią do sieci. Warto podkreślić, że taką funkcję informowania mają niektóre płatne programy antywirusowe, ale tutaj mamy to za darmo dla każdego. Można także ustawić tryb używania wyłącznie protokołu HTTPS oraz odpytywania serwerów OCSP w celu potwierdzenia wiarygodności certyfikatów Firefox to także liczne dodatki pisane dla tej przeglądarki, które pomagają w jeszcze większym zachowaniu prywatności. Sama w sobie blokuje wyskakujące okienka i automatyczne odtwarzanie reklam audio i wideo. Opera Opera Opera ma długą historię zarówno w innowacjach, jak i zapewnianiu bezpieczeństwa użytkownikom. Jako pierwsza wprowadziła wbudowany VPN, jednak jest to raczej Proxy niż klasyczne rozwiązanie. Umożliwia ukrywanie adresu IP w przeglądarce, nie zapisuje logów, a ruch sieciowy odbywa się przy użyciu mocnego szyfrowania AES-256. Domyślnie ma włączone blokowanie reklam i trackerów, a także likwiduje ślady użytkownika w sieci. Inne funkcje to ochrona przed kopaniem kryptowalut, a także liczne zabezpieczenia przeciwko szkodnikom, które mogą czyhać w sieci i na stronach www. Dzięki blokowaniu reklam Opera zapewnia szybsze ładowanie się stron, a jeśli masz abonament z limitem transferu danych, blokada reklam pozwoli Ci zaoszczędzić ogromną ilość danych. Chroni również przed coraz powszechniejszymi złośliwymi reklamami, które stanowią zagrożenie dla Twojego komputera i danych. Platforms: Android, iOS, macOS, Windows Tor Browser Tor Browser Tor to przeglądarka, która od lat jest wręcz synonimem anonimowości. To właśnie za jej pomocą można penetrować Dark Web. Powstała, aby pomóc chronić się przeciwko cenzurze, śledzeniu i podglądaniu. Jest wręcz wypchana funkcjami zapobiegającymi tym rzeczom. Działa poprzez okrężną drogę transferu danych, co skutkuje czasem spowolnieniem, ale skutecznie chroni IP użytkownika i ma właściwości niczym sieć VPN. Blokuje domyślnie skrypty, trackery, reklamy, a także elementy, które mogłyby przyczepić się do przeglądarki. Tor oferuje najlepszy poziom ochrony i zabezpieczeń spośród wszystkich przeglądarek. Bez dwóch zdań można określić go zwycięzcą zestawienia. Uniemożliwia wyśledzenie użytkownika, ponadto można korzystać z przeglądarki również w wersji przenośnej, np. z pendrive'a.

