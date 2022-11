Najciekawsze filmy na Netfliksie, HBO Max, Canal+, Amazon Prime Video i Disney+ [LISTOPAD 2022]

Powoli nadchodzi typowa listopadowa szaruga, jednak dla subskrybentów platform VOD nie powinna być ona straszna. W nadchodzącym miesiącu w serwisach streamingowych pojawi się bowiem sporo filmów, które skutecznie odciągną uwagę od tego, co za oknem.

Spis treści

Enola Holmes 2 (Netflix)

Premiera: 4 listopada

Druga część przygód siostry Sherlocka Holmesa (Henry Cavill). Enola (Millie Bobby Brown) zakłada w Londynie własną agencję detektywistyczną, jednak ma problem z przyciągnięciem klientów. Sytuacja zmienia się, gdy odwiedza ją dziewczynka poszukująca swojej siostry. Enola znów wikła się w niebezpieczną kryminalną intrygę – by ją rozwiązać, musi sprzymierzyć się m.in. ze starszym bratem.

My Policeman (Amazon Prime Video)

Premiera: 4 listopada

Lata 90. Do domu Toma (Harry Styles) i Marion (Emma Corrin) przyjeżdża Patrick (David Dawson). Jego wizyta przywołuje wspomnienia sprzed wielu dekad. Lata 50. Marion to młoda nauczycielka zakochana w przystojnym Tomie, początkującym policjancie i przyjacielu jej brata. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że w Tomie zakochany jest również Patrick, kustosz muzeum w Brighton. Bohaterowie zawiązują niebezpieczny trójkąt miłosny.

Zobacz również:

Sonic 2. Szybki jak błyskawica (HBO Max)

Premiera: 6 listopada

Komedia stworzona na podstawie popularnej gry wideo. Sonic to niebieski, superszybki jeż, który przybywa na Ziemię z innego wymiaru. Zaprzyjaźnia się z Tomem Wachowskim (James Marsden), zwyczajnym człowiekiem. Niedobrani bohaterowie muszą połączyć siły, by pokonać doktora Robotnika (Jim Carrey), który pragnie wykorzystać moce jeża do przejęcia władzy nad światem.

Nie martw się, kochanie (HBO Max)

Premiera: 7 listopada

Thriller sci-fi w reżyserii Olivii Wilde. Lata 50. Alice (Florence Pugh) i Jack (Harry Styles) to szczęśliwe, młode małżeństwo. Gdy Jack dostaje pracę w firmie prowadzącej rewolucyjne badania, para przenosi się do idyllicznego, zamkniętego osiedla stworzonego przez milionera Franka (Chris Pine). Alice zaczyna być jednak świadkinią dziwnych zdarzeń, przez które podejrzewa, że miasteczko nie jest tym, czym się wydaje.

Seria Naznaczony (HBO Max)

Premiera: 11 listopada

Premiera trzech filmów – Naznaczony: Rozdział 2, Naznaczony: Rozdział 3, Naznaczony: Ostatni klucz. Cykl opowiada różne historie bohaterów zmagających się ze złymi mocami.

Osobliwość (Netflix)

Premiera: 16 listopada

Rok 1862. Lib Wright (Florence Pugh) to pielęgniarka ze szkoły Florence Nightingale. Przybywa na irlandzką prowincję, gdzie przebywa Anna O'Donnell (Kíla Lord Cassidy) – pobożna dziewczynka, która rzekomo nie je od 4 miesięcy. Mieszkańcy wioski są przekonani, że mają do czynienia ze świętą, jednak lokalne władze chcą bliżej przyjrzeć się sprawie. Lib ma obserwować nastolatkę i ujawnić ewentualną mistyfikację. Wiara zaczyna ścierać się z rozumem, a Lib może czekać walka, której nigdy się nie spodziewała.

Kraina Snów (Netflix)

Premiera: 18 listopada

Nemo (Marlow Barkley) przeżywa śmierć ojca, Petera (Kyle Chandler). Zostaje wysłana do swojego wujka Phillipa (Chris O'Dowd), który stara się zapewnić jej spokojny dom. Za dnia dziewczynka zmaga się ze smutkiem i nową szkołą, jednak nocami przenosi się do krainy snów, w której wszystko jest możliwe. W podróżach towarzyszy jej Flip (Jason Momoa) – rogaty, lecz sympatyczny stwór, który baśniowe krainy zna na wylot. Razem przemierzają senne wymiary w poszukiwaniu ojca dziewczynki.

Rozczarowana (Disney+)

Premiera: 18 listopada

Kontynuacja filmu Zaczarowana z 2015 roku. Mija 15 lat od ślubu Giselle (Amy Adams) i Roberta (Patrick Dempsey). Życie w wielkim mieście traci dla kobiety urok, postanawia więc wraz z rodziną przenieść się na przedmieścia. Mimo to czuje się coraz bardziej rozczarowana swoją sielankową egzystencją– korzysta więc z andalazyjskiej magii, która przez przypadek przemienia całe miasteczko w krainę rodem z baśni.

Zobacz także: Premierowe seriale – Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+ i inne serwisy [LISTOPAD 2022]